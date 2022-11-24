SBS 新聞簡報（11月24日）

自由黨前部長涉協助企業獲得政府合同

聯邦政府將會調查自由黨議員據報協助一間企業獲得政府合同的事件。





九號台獲得的外洩電郵顯示，前內閣部長羅伯特曾經在2017和2018年，秘密幫助名為Synergy 360的諮詢公司獲取涉及公共服務和政制系統的利潤豐厚的政府合同。





羅伯特已否認行為不當，指自己6年前還是後排議員。





不過，政府服務部長索頓表示，他已要求多個部門對涉事的合同進行調查，確保民眾了解合同投標過程是完全正當和合適。



眾議院通過成立聯邦廉署草案

建立聯邦層面的反腐機構的草案在眾議院通過。





這份可以 在公共部門調查嚴重和系統性貪污行為的草案 ，獲得全票通過，而反對黨提出修改公開聆訊做法的修正案就被拒絕。





律政部長載夫斯表示，草案現在會交由參議院討論和表決。他指新法例可以令公眾恢復過去10年對政壇失去的信心，而這個聯繫是民主的基石。



南澳梅里河下月料出現歷史性氾濫

最新的模型預計，河水的流量會在十二月初達到每日175億升，而第二輪汛情會在聖誕節左右達到每日185億升。





州長馬利瑙斯卡斯表示，可能受影響地區的個人和家庭都已得到政府的資助，並會在需要時繼續支援。他說已為最壞的情況做最好的準備。



AGL提早9年關閉煤氣發電廠

電力公司AGL將會在2026年關閉其在南澳Torrens Island的燃氣火力發電廠， 比原計劃提早9年 。





在當局 推動從煤炭轉向清潔能源 的政策下，AGL表示會在2026年中結束營運該發電廠。





它又批評當局終止一項價值240億元、連接南澳和新州的電纜工程項目，指此舉可令120個工作崗位有裁減危機。



總理促男性進行前列腺癌篩查

數據顯示，澳洲每6名男性就有1人在85歲前會患上前列腺癌，但如果在初期檢驗出來，治愈率是百份百。





澳洲前列腺癌基金會今日在國會大樓舉行宣傳活動，國會數百名職員和議員參加。艾巴尼斯表示，重要的是儘早去找全科醫生抽血進行檢查，他自己都經常去做。



澳洲女科學家入選後備太空人

澳洲將迎來首位女性太空人。





歐洲太空總署的2022年太空人訓練班挑選了11名後備人員，包括來自澳洲的Meganne Christian博士。這位科學家生於英國、在新州Wollongong長大和讀書。





工業與科學部長胡錫克表示，她的事跡可以鼓勵到更多澳洲多元文化背景的年輕人投身理科行業。





歐洲太空總署早前還 鼓勵女性殘疾人申請其項目 。



中國官媒籲澳廢除AUKUS

該篇社論警告，澳英美聯盟威脅地區安全，是改善澳中關係的障礙，維持三國之間的軍事安全協議，將會發出錯誤信號和加深不信任。





大馬反對黨領袖出任新首相

馬來西亞蘇丹宣布任命反對黨領袖安華為第10任首相。





安華在90年代曾在國民陣線政府擔任副首相，之後反目領導反對黨。



體育消息

同性戀在主辦國卡塔爾是 違法行為 。



