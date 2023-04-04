SBS 新聞簡報（4月4日）

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央行宣佈暫停加息 維持3.6厘水平

儲備銀行宣佈4月份暫停加息，基準利率維持在3.6%的水平。

央行董事會今日召開議息會議後，
宣佈停止自去年5月以來的連續10次加息


行長洛菲利表示，貨幣政策的運作存在滯後現象，過去多次加息的全部影響並未充份表現。他又警告，如果通脹仍然高企，不排除會再次上調官息。

聯邦政府歡迎央行停止加息決定

聯邦政府歡迎儲備銀行停止加息的決定。

金融部長加拉格爾表示，此舉對大量家庭和企業而言是好事，而政府正把控制通脹列為優先事項。她說停止加息顯示通脹可能已達到頂峰。

不過其實在今日央行公佈決定前，
金融界眾說紛紜
。澳新銀行和國民銀行都預測會加息四份一厘；西太銀行和聯邦銀行則預料會暫停。有經濟分析師認為會在今年年底前減息。

澳洲各級政府公務設備全面禁用TikTok

律政部長載夫斯表示，已指示其部門出具強制性指引，而豁免只會按個案來審批。

澳洲是五眼聯盟中最後一個採取類似禁令的國家。持有TikTok的中國企業被認為會在北京當局要求下交出客戶資料。

不過，綠黨形容相關禁令是噱頭，指所有社交平台都存在私隱和網絡安全風險。

ACCC：今年天然氣供應料充足

競爭及消費者公署表示，
天然氣將有充足供應


署方去年曾警告，東部州份將在2023年面臨天然氣短缺，但昨日發表的報告指，在當局介入後，天然氣生產商已承諾額外增加國內市場的供應。

不過報告仍擔心冬季期間會供應緊張。

貿易部長料數星期內訪華

澳中高級官員預料會在北京會面，討論貿易問題。

貿易部長費雷爾向傳媒表示，
預料他會在數星期內成行赴華
，希望會談可以有重大突破。

他透露，雙方除了會討論北京對澳洲商品的制裁，也會談及中國申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）的事宜。

英國剛剛在日前加入協定。費雷爾說會基於英國的規則來審批中國的申請。

北領地原住民籲停止天然氣鑽探

原住民呼籲多間澳洲及國際銀行，重新考慮貸款10億美元給能源公司Santos。

Santos和Tiwi Island的原住民，自2016年開始就達爾文對出北部海域的Barossa天然氣田鑽探項目進行談判，至今未達共識。

原住民表示，在作出充份諮詢之前，不應開始項目。而項目計劃在2025年起開採天然氣。

馬來西亞宣佈廢除強制死刑

馬來西亞宣佈廢除強制性死刑
，允許法院自行決定用其他刑罰代替。

國會通過修正案，允許用鞭打和30至40年的監禁來取代死刑，同時也取代終生監禁。

人權組織對此表示審慎歡迎，形容此舉是全面廢除死刑的好開始，也為其他東南亞國家樹立榜樣。

美國將誕生首位登月女太空人

美國重新登陸月球的太空人團隊中將首次出現女性成員。

太空總署的Artemis計劃將於明年時隔超過半世紀後再次登月，而工程師Christina Koch將成為首位登月女性。

她現年44歲，目前還保持著女性持續太空航行最長時間的紀錄。

體育消息

國際網球協會（ITF）昨日公佈第二季度賽事時，宣佈將時隔3年，重新在中國舉辦比賽，但未提供更多詳情。

而國際女子網球協會（WTA）上星期亦表示，正考慮
在彭帥事件後重返中國


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