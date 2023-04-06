SBS 新聞簡報（4月6日）

蔡英文晤麥卡錫討論加快對台軍售

美國眾議院議長麥卡錫表示，對台軍售獲得國會跨黨派支持。





而在會面的會場，以及蔡英文當晚再次在洛杉磯出席僑宴的酒店外，都有支持和抗議的人士聚集。她將於當地星期四飛返台灣。





中國外交部等多個部門今晨發稿譴責美國安排蔡英文過境及會面，中國駐美國大使館其後亦表示，將對美方錯誤舉動作出堅定有力回應。



中國山東艦航母首現台灣東部海域

與此同時，中國解放軍「山東號」航母編隊展開首次西太平洋航訓。





日本防衛省今日表示，首度在太平洋上發現山東艦，另有護衛艦和高速戰鬥支援艦各一艘伴行。海上自衛隊出動護衛艦監控。





據報中國艦隊位於台灣東部200海哩，台方也派出兩艘巡防艦在附近海域應對。



【原住民公投】自由黨議員退黨抗議立場

在 自由黨宣佈反對原住民國會之聲入憲 後，有議員宣佈退黨。





前原住民事務部長懷亞特（Ken Wyatt）表示，他仍信仰自由黨的價值觀，但認為自由黨已走上另一條路，因此退黨。據報已獲批准。





本身是西澳原住民的懷亞特，在2017年成為澳洲首位有原住民血統的內閣部長。





另一位支持原住民公投的自由黨議員阿切爾也表示正考慮退黨。



總理斥自由黨一直冷待原住民

總理艾巴尼斯也「翻舊帳」批評自由黨黨魁達頓。





艾巴尼斯表示，當年陸克文政府向「被偷走的一代」道歉時，達頓已離席抗議，如今再次離開自己的職責，顯示他擔任政府部長10年以來都沒變過。





原住民領袖皮雅遜也批評，自由黨在日前的Aston選取補選落敗，顯示其正「遠離」澳洲選民。



【復活節假期】三份二人選擇留在家中

生活開支壓力下，近三份之二的澳洲人在這個復活節假期決定留在家中。





論壇指，在國際遊客未恢復的情況下，生活開支問題已影響國內遊客意願，旅遊業復甦仍然言之尚早。



【復活節假期】澳洲多地或迎惡劣天氣

與此同時，數百萬人可能要在惡劣天氣中出發旅行。





澳洲參與國際行動打擊網絡犯罪

澳洲聯邦警察參與國際聯合破獲暗網網絡犯罪市場的行動。





該市場用於黑客之間售賣敏感資料，預計涉及3.6萬份澳洲的設備，估計可造成460萬元的損失。





今次全球行動已拘捕120人，並通緝超過200人。其中在澳洲，有10人被控，24人被通緝。



最受僱主滿意大學排行榜出爐

西澳的科廷大學，畢業生最受僱主歡迎。





由 聯邦政府教育機構進行的僱主滿意度調查 發現，澳洲高等教育畢業生在2021-22年度受到直屬上司高度評價的比率是84.1%，比前一年略低。





其中，僱主滿意度最高的大學排名，科廷大學位居榜首，雪梨大學其次，樂卓博大學、中央昆士蘭大學和Wollongong大學位列前五。



體育消息

足球方面，西班牙盃四強次回合，皇家馬德里作客4比0擊敗巴塞羅那，賓斯馬上演帽子戲法。



