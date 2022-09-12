【疫苗快報】澳洲護老院新冠死亡急劇上升（9月12日）

今集內容： 密切接觸者仍需遵守防疫限制

澳洲護老院新冠死亡急劇上升 國會議員敦促調查

維州67宗猴痘病例

密切接觸者仍需遵守防疫限制

南澳衛生部門澄清，密切接觸者的自我隔離規定不變。





全國的確診者的強制隔離時間已在9月9日開始，從7日減少至5日。但南澳當局指，密切接觸者仍需遵守相關防疫規定7天，出門時必須戴口罩，7天內要做5次快速抗原檢測（RAT），並要知會僱主、學校或托兒中心，還要避免前往醫院等高風險場所。





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預計其他州地亦會作類似澄清。衛生防護專責委員會（Australian Health Protection Principal Committee）上周建議不應改動密切接觸者的防疫規定。





《澳洲金融評論》（AFR）報道，新冠後遺症正造成澳洲經濟每星期損失1億元，全年約損失52億元。





在Jama Network發表的一份新研究指，有心理壓力的人，感染新冠後有更高風險出現長期症狀以及相關疾病。所謂心理壓力包括抑鬱、焦慮、擔憂、感知壓力和孤獨。



澳洲護老院新冠死亡急劇上升 國會議員敦促調查

獨立議員莎奇（Rebekha Sharkie）表示，聯邦政府應該對老年護理機構中新冠死亡人數的上升進行更多的調查。





衛生部門的數據顯示，全國護老院今年有超過3000名長者，因感染新冠病毒而去世，數字是疫情頭兩年的三倍之多。





這一數字也佔自2020年底大流行開始以來，護老院新冠死亡總數的75%。





據《雪梨晨鋒報》周日報道，自總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）於5月當選以來，護老院死亡人數上升了36%。





根據聯邦衛生部門的最新數據，目前全國有278間護老院爆發新冠疫情。





約有1243名居住在養老院內的老年人患有新冠，而381名護老院工作者感染新冠病毒。





長者護理部長威爾斯（Annika Wells）表示，政府的首要行動之一，是制定冬季計劃，包括持續的抗病毒治療和疫苗接種，計劃已將護老院的病例死亡率，從2020年的33%降至今年的3.5%。



維州發現67宗猴痘病例

維州發現有67宗猴痘病例，約三分之二病例是本地感染。





截至9月8日，全澳報告有129宗猴痘確診或疑似病例。





維州是迄今為止，全國確診病例最多的分州， 67宗病例中，其中40多宗是本地感染， 8人住院，所有的猴痘病例，皆是20歲或以上的男性。





維州衛生廳表示，是注意「猴痘可能會影響任何與猴痘患者長期接觸的人」。





8月初，澳洲政府獲得近50萬劑Jynneos天花疫苗，維州開始推廣疫苗接種，不過由於供應有限，只有特定優先群體才有資格。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







