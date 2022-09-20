【疫苗快報】美國總統稱新冠大流行已結束（9月20日）

今集內容： 南澳今取消公共交通強制口罩令 新州明日跟隨

美國總統稱新冠大流行已結束

調查：疫情期間逾七成移民女性難以負擔醫療費用

南澳今取消公共交通強制口罩令 新州明日跟隨

從今天起，南澳民眾在公共交通上強制戴口罩的規定將會取消，新州亦將從明天起取消有關的限制。





南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，政府有決心在安全的情況下、盡快放寬限制，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）則表示，取消限制的做法合理。





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新州政府將從周三（9月21日）起，取消在公共交通工具上佩戴口罩的要求，包括在出租車和共享服務，以及在交通工具等候區和郵輪碼頭的室內區域等範圍。





新州衛生部建議人們繼續在無法與他人保持身體距離的地方佩戴口罩，以及在有弱勢群體和有重症高風險人群的環境中佩戴口罩。





在公立醫院、私立醫療機構及老年護理機構，人們仍須佩戴口罩。





不過，維州至今仍沒有取消有關限制，今個月以來，已有過百名乘客因為沒有遵守而被罰款，另有181,000 人收到警告。



美國總統稱新冠大流行已結束

《雪梨晨鋒報》報道，截至6月，新州公立醫院有超過18700名患者手術逾期，人數為去年Delta疫情封鎖前的9倍。





另外，中國研究人員開發一種，能檢測空氣中新冠和流感病毒的口罩。





口罩上設有檢測晶片，可在檢測到病毒的10分鐘內，向設備發送通知。





此外， 美國總統拜登表示，新冠大流行已經結束。





拜登在哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目上稱：「我們仍然面臨有關新冠的問題。我們仍然在做很多工作。但是大流行已經結束了。如果你稍加留意，現在已經沒人戴口罩了。每個人似乎都處於相當好的狀態。因此我認為情況正在發生變化。」



調查：疫情期間逾七成移民女性難以負擔醫療費用

關注女性健康的非營利組織Jean Hailes for Women's Health對1.4萬名澳洲女性的調查發現，在新冠疫情期間，邊緣化群體遭受的財務問題更嚴重。





超過70%的移民女性和超過一半的原住民女性表示她們負擔不起看病的費用，而該比例在全澳所有女性中僅佔44%。





近一半的移民和原住民女性表示，自疫情開始以來，她們的經濟狀況惡化，而該比例在全澳所有女性中僅佔32%。





語言障礙被認為是主要原因，超過一半來自非英語背景的人反映無法以自己的語言獲得健康資訊，而在所有女性中這一比例僅為29%。





專門從事翻譯服務的Ethnolink公司總裁Costa Vasili說：「全國女性健康調查的結果表明，在改善非英語背景女性的結果方面，還有很多工作要做。」





同時，自疫情開始以來，所有女性——包括年輕女性和性小眾社區成員——心理健康普遍下降。





55%的移民女性表示自己的心理健康狀況在疫情期間有所惡化，津巴布韋出生的Danai Chanakira就是其中一員。





這位21歲的坎培拉心理學學生在封城期間與世隔絕，倍感孤獨。「我的心理健康狀況惡化的最大跡象是，我感到非常沒有動力去做日常工作，比如工作和上學。」





她說，獲得醫療服務對她而言很困難。 「存在很多障礙，例如語言、文化、金錢以及缺乏對相關資源的了解。」





蒙納殊大學的大腦與心理健康研究所研究員Prerna Varma博士表示，收入差距也是原因之一。





她說：「目前我們看到的研究表明，移民女性在疫情期間失去了收入，或者因為照顧孩子，或者因為她們不得不打散工，所以儘管她們是必不可少的勞動力，但仍然無法賺取足夠的收入。」





澳洲族裔社區理事會聯合會的Mary Ann Geronimo表示，系統性障礙對於移民女性而言可能特別令人難以解決。





「移居澳洲會嚴重影響移民女性（調整生活）的彈性，因為她們面臨孤立和不熟悉的系統性障礙，導致健康狀況較差。」





上述研究發表之際，越來越多的全科醫生限制患者使用回扣（Bulk Billing）。





上個月，新州和維州政府宣佈，他們將開設額外的緊急護理診所，以應對全科醫生批量計費的短缺。





在5月聯邦大選前，工黨承諾在全國試行50個實行醫療回扣的緊急護理診所，包括新州的13個。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







