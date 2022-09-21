【疫苗快報】頂尖醫學協會支持舉辦全國新冠峰會（9月21日）

今集內容： 藥管局批准5至11歲兒童打加強針

頂尖醫學協會支持舉辦全國新冠峰會

【香港提早全面通關？】李家超：盡快公布調整檢疫安排

藥管局批准5至11歲兒童打加強針

醫藥用品管理局（TGA）已臨時批准5至11歲兒童注射輝瑞（Pfizer）疫苗作為加強劑。不過，在正式實施前，還須得到免疫技術諮詢小組（ATAGI）審批及向衛生部長提出建議。





昆州成為最新一個取消公共交通強制口罩令的州份。除了一般公共交通工具，民眾搭乘的士、共享汽車，以及在火車站、巴士站、的士站等地也不再需要戴口罩。





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目前全澳只剩下維州和首都領地仍強制民眾在這些公共交通和相關場所戴口罩，而坎培拉預計會在月底也取消這項措施。





助理衛生與長者事務部長Ged Kearney表示，政府正資助一項針對新冠疫苗和傳播情況的新研究。該研究將評估患有慢性疾病的兒童和成人的免疫反應，例如腎臟和肺部疾病、炎症性腸病、風濕性疾病、愛滋病和進行器官移植。





世界衛生組織建議，不再使用抗體治療藥物sotrovimab和casirivimab-imdevimab，因它們已不再對目前流行毒株的新冠病毒有效。





全球研究員正在追蹤新的變種毒株BF.7（又名BA.5.2.1.7）。這種毒株已在部份國家發現，其中比利時的新感染個案有四份之一屬於該毒株，法國、德國和丹麥都發現了約一成。





而另一種毒株BA.4.6仍然受研究員關注，因它佔美國新增個案的超過一成。



頂尖醫學協會支持舉辦全國性新冠峰會

全澳的新冠限制措施已有大幅放寬，但有聲音呼籲舉辦全國性的新冠峰會，而澳洲醫學協會（AMA）也對此表示支持。





該協會副主席麥克穆倫（Danielle McMullen）博士表示，專業的新冠診所至關重要，此外澳洲還需要提供更多的醫療保險補貼，和改善對衛生工作者的培訓。





麥克穆倫表示：「新冠肯定還存在，而且可能造成嚴重後果。我們已經看到國內外的缺勤率很高。在我自己的工作當中，也有見到一些患者感染新冠後數月間，仍然受到症狀困擾，而無法恢復日常生活。」





獨立議員瑞安（Monique Ryan）提出支持舉辦全國新冠峰會的呼籲。





由於擔心長期新冠、勞動力缺勤，以及衛生系統長期高壓等因素的持續影響，瑞安上周聯絡聯邦衛生部長，呼籲對病毒採取全國措施。





瑞安希望政府將重點，從大流行病假津貼和強制隔離期，轉移到共同願景和新冠長期計劃，並承認它不僅僅是流感。



【香港提早全面通關？】李家超：盡快公布調整檢疫安排

香港自新冠疫情爆發至今，與國際封鎖近兩年，一直採取嚴格的入境限制措施，香港國際機場每天的航班數量暴跌，全球最佳機場的地位，更由以往名列前茅跌至20位，外界不斷有意見認為，港府不再放寬入境限制，香港的國際金融以及航空樞紐地位將會不保。





而最新的影響是，每年在香港舉辦的國際體育盛事，包括香港馬拉松日前宣佈取消今年賽事，以及國際龍舟聯合會亦宣佈，礙於香港的嚴格旅客檢疫措施，決定將「2023年世界龍舟錦標賽」移師至泰國舉行，香港旅遊業界更指，這將重挫香港旅遊業。





據香港傳媒《南華早報》及《東方日報》本月18日的報道，指港府「短期內會調整入境強制酒店檢疫措施」，由現時「3+4」入境隔離安排，即3天酒店隔離+4天家居監察，改為「0+7」，即無需酒店隔離，只需7天家居監察，報道又指「新措施或於本周內公佈」。





香港特首李家超昨日（9月20日）會見傳媒時，再度被記者問及會否提早實施「0+7」方案。





李家超並沒有具體回應是否提早落實，但就表示，政府各部門「正積極研究是否有空間調整經機場抵港人士的檢疫安排」，並會「會盡快作出決定和公佈」。





李家超又指，港府「會盡最大空間聯通世界及減少來港檢疫的不便」，確保措施有序及政策一致，避免混亂，強調「不走回頭路」。





被問到會否取消抵港人士登機前的檢測要求，李家超表示，他會積極考慮不同意見，重申港府正朝向減少抵港人士不便的方向進發。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







