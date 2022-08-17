【疫苗快報】針對Omicron疫苗在澳申請使用許可（8月17日）

今集內容 西澳將立新例取代現有的緊急狀態宣告

針對Omicron疫苗在澳申請使用許可

調查指疫情期間軍警協助防疫嚇到難民

西澳將立新例取代現有的緊急狀態宣告

周三（8月17日），全澳至少新增 67 宗新冠死亡病例，其中新州有26 人死亡，昆州 17 人，維州 15 人。





前總理莫理遜（Scott Morrison）在新冠疫情初期，曾秘密宣誓兼任五個部長職位，包括衛生部長。





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他指相關做法合乎法例，而他未曾動用過那些緊急狀況下的權力。「我相信，在危機當中獲得這些緊急權力，是謹慎和負責任的做法。」





西澳將會立法，允許當局強制人們在醫院、安老院和公共交通上戴口罩。新例將會取代緊急狀態。





美國第一夫人Jill Biden確診感染新冠病毒，正在隔離之中。她有輕微症狀。總統拜登（Joe Biden）早前確診，目前已康復，最近檢測呈陰性。





世界衛生組織已收到一些為猴痘病毒的命名建議，包括Poxy McPoxface、TRUMP-22、Mpox等。



針對Omicron疫苗在澳申請使用許可

一種針對新冠病毒原本毒株和Omicron變種毒株的疫苗在英國獲得批准使用後，將會在澳洲申請許可。





這種莫德納藥廠製造被稱為「二價疫苗」的加強劑，可以刺激人體產生對抗兩種病毒株的抗體。





澳洲醫藥用品管理局(TGA)已經准許莫德納申請臨時許可，在本地使用這種疫苗。





免疫學專家坎寧安(Tony Cunningham)表示，這種疫苗可能有助鼓勵本地公眾打第三針疫苗。





「毫無疑問這是一個進展。雙重作用的加強劑提高一些人的接種率，包括一些對這個問題很有研究、正在考慮是否接種目前加強劑，或等候這種已談論很久的有雙重作用加強劑的人。」



調查指疫情期間軍警協助防疫嚇到難民

前聯邦副首席醫官科茨沃思（Nick Coatsworth）指本地弱勢群體的新冠感染數字下跌令人鼓舞。





全國可能在今個月底就會錄得第1千萬宗新冠感染個案。截至昨日，自從2020年初疫症大流行開始以來，全國共錄得超過980萬宗感染，共有12,900多人不治。





科茨沃思接受天空新聞台訪問時指公眾感染新冠病毒的危險已經下降。他指，接種疫苗減低了弱勢群體的感染數字，尤其是65歲以上人士接種了4劑疫苗。





另外，新州下議院調查發現，在新冠疫情的高峰期間，在街上執行任務的警員和軍人令一些難民和尋求庇護者感到驚慌，他們曾經逃離戰亂國家，不了解當時發生何事。





新州議會一個聆訊上有證供指出，當時雪梨一些住宅區上空，有直升機盤旋，命令居民留在室內，令人感到驚惶失措和無助。





這個下議院研訊的目的是希望改善和多元文化及語言社群在出現危機時的溝通，希望了解雪梨西區同西南區居民在疫情期間的經歷。





澳洲阿拉伯理事會行政總裁卡丹（Randa Kattan）表示，當時居民覺得自己如同罪犯。他指，防疫限制令他們失去信任，得到的對待和Bondi居民不同。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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