【疫苗快報】澳洲社區傳播多種新冠變種病毒（11月4日）

今集內容： 澳洲社區傳播多種新冠變種病毒

澳洲衛生部稱新冠疫苗會影響月經周期

報告稱未接種疫苗兒童感染率或高達九成

澳洲社區傳播多種新冠變種病毒

預計新的新冠變種病毒XBB、BQ.1 和 BQ.1.1將會成為在全國流行的主要變種病毒。不過世衛表示，在現階段，與其他 Omicron的亞變種病毒相比，暫時並無數據顯示，這幾種病毒引起重症的程度是有所增加。





迪肯大學（Deakin University）的流行病學家貝內特 (Catherine Bennett) 對SBS新聞部表示，其實這些新的亞變種病毒為大家帶來的最大挑戰是病毒進化的性質。





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貝內特表示：「這些亞變種病毒本身並非我們的關注點，反而是現時在社區中有多種的變種病毒在傳播，所以，這個亦意味著你今個星期可能會感染了新冠病毒，而實際上你可能在未來四個星期內，又會再次感染到其他變種病毒。」





「同時，由於現時有這些亞變種病毒，所以是根本無法完全阻止病毒的傳播。而只可能是會減慢傳播的速度或你要保護自己，這便是為何接種加強劑疫苗才可以幫助大家避免出現重症，同時盡量能夠減少出現長新冠和其他的風險是這麼重要。」



澳洲衛生部稱新冠疫苗會影響月經周期

澳洲衛生部表示，新冠疫苗對接種當月的方，有小而短暫的影響。





衛生部稱：「一項針對全球女性的大型研究發現，接種新冠疫苗，與她們的月經周期出現小而短暫的變化有關。」





「女性的月經周期平均延長不到一天，但經期持續時間沒有變化。這些變化在接種疫苗後的下一個月經周期就會結束。」





另外，澳洲衛生部表示，部分人士患長新冠（Long COVID）的風險增加，包括35歲以上人士、女性、有慢性疾病如糖尿病的人，或在感染新冠期間患有重病人士。





世界衛生組織在最新報告中表示，在截至10月30日的一周內，全球新增新冠病例數下降17%，死亡人數下降了5%。德國、日本、美國、中國和韓國報告的全球新冠病例數最多。



報告稱未接種疫苗兒童感染率或高達九成

與此同時，兩項全國性的主新研究發現，有超過三分之二的澳洲人經已感染過新冠病毒，但在兒童中、尤其是包括未接種疫苗的兒童時，感染率可能是高達九成。





該份報告主要關注 0 至 19 歲兒童的新冠感染率。澳洲國家免疫研究與監測中心（NCIRS）的傳染病專家、兒科研究負責人柯伊拉臘（Archana Koirala）博士說：「這一數字是通過鼻喉拭子病毒檢測所報告的病例數的兩倍多。」





「這屬意料之中，因為許多兒童要麽症狀輕微，要麽沒有症狀，因此沒有進行病毒檢測。」





他表示：「我們發現有許多兒童甚至不知道自己已經受到感染，同時身體傾經已有抗體。所以，這個對了解兒童在感染新冠後是否出現重症和住院情況是非常重要。而現時我們知道，兒童通常在感染後都只有輕微症狀。而再看看住院的數據時亦發現，兒童的住院率更低。所以，這亦強調了一個事實，就是大多數受感染兒童在感染新冠病毒後的情況都並不嚴重。」





同時，他亦表示，研究也發現接種了疫苗的兒童的血液樣本都有病毒抗體。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







