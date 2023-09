Cinnamon and Salt, il nuovo libro di Emiko Davies dedicato a Venezia e ai suoi cicchetti

" Cinnamon and Salt: Cicchetti in Venice, Small Bites from the Lagoon City " è un omaggio alla cucina della Serenissima e in particolare alle ricette tipiche dei cosiddetti bacari .





Si tratta di un nuovo progetto editoriale nato in piena pandemia, che l'autrice definisce "fatto in casa", perché in parte l'ha preparato mentre era letteralmente confinata a casa propria.





Nata e cresciuta in Australia da padre australiano e madre giapponese, Emiko Davies vive da anni in Italia

Il suo nuovo libro, Cinnamon and Salt , esplora la tradizione veneziana dei cicchetti o cichetti

Oltre a illustrare una serie di ricette, il libro è corredato dalle foto scattate dalla stessa autrice nel 2020/2021

"È un libro fatto in lockdown, le ricette le ho fatte tutte nella mia cucina con le figlie tra i piedi, con le mani dentro le cose, con il marito a casa. Eravamo tutti lì, quindi tutto molto fatto in casa!", ricorda Emiko Davies ai microfoni di SBS Italian.





"Praticamente è nato da una visita a Venezia, che è stata la nostra prima visita fuori dalla Toscana quando si poteva finalmente uscire dalle regioni dopo il lockdown. Era mi sembra fine giugno, inizio di luglio 2020".





La città in quel periodo era vuota, con pochissimi turisti.

Era un momento unico nella storia, credo

"Abbiamo mangiato cicchetti tutti i giorni dalla mattina alla sera, ho fatto tantissime foto e volevo proporre questo libro alla casa editrice, ma invece mi hanno scritto prima loro! Hanno visto le mie foto su Instagram e mi hanno scritto un'email chiedendo 'che ne pensi di un libro sui cicchetti?'".

I cicchetti sono una specialità squisitamente veneziana, a base di pesce, carne o salumi. "Alcune persone vogliono chiamarli tapas. Ma io in questo libro cerco di spiegare perché non sono tapas", commenta ridendo Emiko.





"Sono dei piccoli assaggini da mangiare con un bicchierino di vino, un' ombra , come si chiama a Venezia, e li trovi dappertutto in tutta la città, ma specialmente nei bacari , che sono bar o piccole enoteche veneziane". I cicchetti possono essere a base di pesce, carne o salumi, ce ne sono di caldi o freddi, e spesso vengono serviti con pane o polenta. Source: Emiko Davies "Quando vado a Venezia la prima cosa che faccio è andare al bar più vicino - o quello dove so che li fanno buoni - e prendo un cicchetto con baccalà mantecato, quella è il mio preferito", dichiara Emiko.





Il titolo del libro - Cinnamon and Salt , ovvero cannella e sale - può forse stupire, ma Davies lo ha scelto e voluto proprio perché non è scontato, e perché è anche un riferimento al ruolo delle spezie nella storia di Venezia.

Venezia senza turisti era una cosa molto speciale, io penso che siamo gli unici in tutta la storia di Venezia ad averla vista così, con così poche persone, praticamente i residenti che sono ora 50.000 - sono pochissimi - e qualche turista italiana/o. Veramente vederla così era impressionante, speciale ma allo stesso tempo un po' triste.

"In casa editrice inizialmente non volevano questo titolo perché secondo loro cinnamon , cannella, non è una parola che fa pensare alla cucina italiana, ma proprio per questo volevo questa parola nel titolo del libro, perché la cucina veneziana non è la cucina italiana, è una cosa completamente unica come la città'".

"A Venezia la cannella è usata nei piatti salati, quindi con il baccalà, per esempio baccalà al pomodoro con un pizzico di cannella, e in tanti altri modi, anche con le sarde in saor ". La copertina del libro Cinnamon and Salt Source: courtesy of Emiko Davies Il libro Cinnamon and Salt di Emiko Davies, edito da Hardie Grant, è disponibile online e in libreria.





Ascolta l'intervista a Emiko Davies.

