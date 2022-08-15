SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月15日）Play06:09SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.8MB)Published 15 August 2022 at 5:00pm, updated 15 August 2022 at 5:02pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 技术工人短缺 澳洲政府对提高移民上限持开放态度；澳洲政府承认阿富汗人道主义签证积压 暂无计划增加名额；澳洲专家称新冠疫情深刻改变零售工作；医疗系统承压 维州招聘近700名海外医护人员。（请点击收听详细内容）Published 15 August 2022 at 5:00pm, updated 15 August 2022 at 5:02pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚每日COVID-19要闻：前总理莫里森面临疫情期间秘密兼任多个部长职位的指控澳洲现总理就前总理秘密担任多个部长职务一事寻求法律意见“持久的文化转变”：南澳任命首任自闭症事务助理部长“官僚主义噩梦”：肖顿支持呼吁增加NDIS资源以解决欺诈和剥削现象维州2022-23财年移民计划为所有职业打开永居大门维州招聘近700名海外医护人员 冀缓解医疗系统重压AdvertisementREAD MORE澳洲政府承认阿富汗人道主义签证积压 暂无计划增加名额“哄睡神器”倾斜婴儿产品含重大安全风险恐致婴儿死亡分享Latest podcast episodes皇家墨尔本秀志愿者招募保护视力，刻不容缓澳大利亚可能增加永久移民人数以解决技能短缺问题【科技面面观】你的脸正在被“抓取”！什么是面部识别技术？