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SBS晚新闻（2022年8月15日）

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Published 15 August 2022 at 5:00pm, updated 15 August 2022 at 5:02pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

技术工人短缺 澳洲政府对提高移民上限持开放态度；澳洲政府承认阿富汗人道主义签证积压 暂无计划增加名额；澳洲专家称新冠疫情深刻改变零售工作；医疗系统承压 维州招聘近700名海外医护人员。（请点击收听详细内容）

Published 15 August 2022 at 5:00pm, updated 15 August 2022 at 5:02pm
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