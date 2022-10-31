SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年10月31日）Play06:42SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.36MB)Published 31 October 2022 at 4:49pm, updated 2 hours ago at 4:53pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 试图携带六公斤肉进入澳洲 一旅客签证被取消；虽经新冠疫情 澳洲学生基本保持识字和算术水平；过去30年澳洲犯罪率下降但入狱率倍增；维州洪灾地区出现肠胃病威胁 政府宣布设灾后清理基金。（请点击收听详细内容）Published 31 October 2022 at 4:49pm, updated 2 hours ago at 4:53pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE详解澳洲工作场所拟议新法：关于雇员权利变化您该了解的一切过去30年澳洲犯罪率下降入狱率却倍增 背后的驱动因素是什么？维州洪灾地区出现肠胃疾病威胁 政府宣布设立灾后清理基金一旅客未申报试图带六公斤肉进入澳洲 被取消签证和驱逐出境一名澳大利亚人在韩国踩踏事件中丧生【观点】澳洲机票价格疯涨的背后，旅游业何去何从？NAPLAN结果显示：澳洲学生尽管经历疫情但基本保持识字和算术水平澳大利亚对禁止核武条约首次投下弃权票Advertisement分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】过环岛、走坑洼 雨天不当驾驶可能会出现哪些车辆损坏？SBS早新闻（10月31日）中国问题专家Kerry Brown：从中国新一届领导来看2024年是关键一年气候变化：联合国报告显示各国减排目标滞后