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SBS晚新闻（2022年10月31日）

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Published 31 October 2022 at 4:49pm, updated 2 hours ago at 4:53pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

试图携带六公斤肉进入澳洲 一旅客签证被取消；虽经新冠疫情 澳洲学生基本保持识字和算术水平；过去30年澳洲犯罪率下降但入狱率倍增；维州洪灾地区出现肠胃病威胁 政府宣布设灾后清理基金。（请点击收听详细内容）

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