【我個名仲興唔興？】2023 年或快將「絕種」的BB名

早前同大家介紹過 新州最受歡迎的 BB 名 ，今次講下已經「絕種」或快將「絕種」的 BB 名字。





每年都有不少受歡迎的 BB 名字誕生，這或可能是受到潮流明星和名人效應的影響，根據育兒網站 Nameberry 的統計，原來每年有不少名字因嚴重「失寵」而「絕種」。





一些不再受新手父母使用而「絕種」的男孩名字包括，Herb、Bert、Dick、Wilt 和 Barney；而「絕種」名單上的女孩名字有：Bess、Carole、Cyndi、Dory 和 Kath。其中 Kath 這個名字2022 年在英國只是被註冊過一次。





網站團隊認為，這些名字目前已絕蹟，而且在短時間內都不太可能回來。這些經典名字可能需要再過幾十年才能再次被人聽起來新鮮，重新被使用。



而根據育兒資訊網站 Babycentre 表示，部份名字在正在隨著潮流消失，受歡迎程度正在下降，面臨「絕種」風險。





面臨「絕種」的女孩名字：





· Barbie



· Britney



· Carrie



· Deirdre



· Farrah



· Gail



· Gayatri



· Katrina



· Kelly



· Lindsey



· Shania



· Sheila



· Shirley



· Stacey



· Tegan





面臨「絕種」的男孩名字：





· Baxter



· Bill



· Brent



· Clement



· Cliff



· Giles



· Harold



· Kamran



· Maximillian



· Nigel



· Quinton



· Rashid



· Rhett



· Saul



· Wallace





小編就認為，其實為 BB 改這些瀕臨「絕種」的名字未必是壞事，孩子上學班中不太可能會跟同學「撞名」，而且說不定幾十年後 BB 長大成人，這些名字又成為潮流呢。



