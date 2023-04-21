【我個名仲興唔興？】2023 年或快將「絕種」的BB名

早前同大家介紹過新州最受歡迎的 BB 名，今次講下已經「絕種」或快將「絕種」的 BB 名字。

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早前同大家介紹過新州最受歡迎的BB名，今次講下已經「絕種」或快將「絕種」的BB名字。 Source: Flickr

早前同大家介紹過
新州最受歡迎的 BB 名
，今次講下已經「絕種」或快將「絕種」的 BB 名字。

每年都有不少受歡迎的 BB 名字誕生，這或可能是受到潮流明星和名人效應的影響，根據育兒網站 Nameberry 的統計，原來每年有不少名字因嚴重「失寵」而「絕種」。

一些不再受新手父母使用而「絕種」的男孩名字包括，Herb、Bert、Dick、Wilt 和 Barney；而「絕種」名單上的女孩名字有：Bess、Carole、Cyndi、Dory 和 Kath。其中 Kath 這個名字2022 年在英國只是被註冊過一次。

網站團隊認為，這些名字目前已絕蹟，而且在短時間內都不太可能回來。這些經典名字可能需要再過幾十年才能再次被人聽起來新鮮，重新被使用。
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而根據育兒資訊網站 Babycentre 表示，部份名字在正在隨著潮流消失，受歡迎程度正在下降，面臨「絕種」風險。

面臨「絕種」的女孩名字：

· Barbie
· Britney
· Carrie
· Deirdre
· Farrah
· Gail
· Gayatri
· Katrina
· Kelly
· Lindsey
· Shania
· Sheila
· Shirley
· Stacey
· Tegan

面臨「絕種」的男孩名字：

· Baxter
· Bill
· Brent
· Clement
· Cliff
· Giles
· Harold
· Kamran
· Maximillian
· Nigel
· Quinton
· Rashid
· Rhett
· Saul
· Wallace

小編就認為，其實為 BB 改這些瀕臨「絕種」的名字未必是壞事，孩子上學班中不太可能會跟同學「撞名」，而且說不定幾十年後 BB 長大成人，這些名字又成為潮流呢。

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Published 21 April 2023 3:30pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS