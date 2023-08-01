今日大事（8月2日）

俄首都商業區高樓再被無人機襲擊

莫斯科商業區的一座高層建築在三天內第二次遭到無人機襲擊，俄羅斯稱烏克蘭恐怖襲擊未遂。





這座摩天大樓內，設有俄羅斯的 3 個政府部門——經濟發展部、數碼部門以及工業和貿易部。





烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，預計會有更多無人機襲擊莫斯科並導致更多戰爭。





是次事件並未造成任何人傷亡或重大損失。



烏總統表示俄將感受烏反撃

烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭軍事情報部門負責人已向他保證，俄羅斯將感受到烏克蘭軍事活動的後果。





澤連斯基家鄉的一棟房屋和一所大學大樓遭俄軍導彈襲擊後，造成 6 人死亡、75 人受傷後，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭軍事情報部門負責人已向他保證，俄羅斯將感受到攻擊烏克蘭的後果。





澤連斯基表示，他正在籌備一系列對烏克蘭和其外交政策非常重要的國際活動。





澤連斯基說：「距離烏克蘭伙伴國家新的政治季度還有 1 個月時間，他們將盡一切可能，使這個季度有利於整個烏克蘭前進、取得勝利，和恢復和平。」





他又呼籲國際社會為烏克蘭提供更多政治支持，和更多武器；又指，恐怖主義國家要為針對烏克蘭各個城市、村莊和人民所做的一切負上全責。



俄參與峰會擴大金磚集團議題

克里姆林宮表示，擴大金磚國家集團（BRICS）的議題將成為該峰會將於 8 月 22 日至 24 日在南非會議的重要議題。





金磚國家目前成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。





南非上個月表示，已有 40 多個國家表示有興趣加入組織。





俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，展開這樣的討論證明了該協會巨大的潛力，及其日益增長的權威。





佩斯科夫表示，各國對金磚國家集團的興趣證明這個集團的巨大潛力和日益增長的權威，並且更重要地證明了該集團的實際意義。他們將在峰會期間確定細節，而各國首腦將表達他們的立場。



報告指抖音、微信會為國安帶來重大威脅

一份調查外國干預威脅的報告指稱，社交媒體抖音同微信可能會成為對本地國家安全最大的威脅。





這兩個程式分別由中國企業集團字節跳動及騰訊擁有，以致難於監管。





負責撰寫這份報告的委員會提出17項建議，包括對所有社交平台引入新的透明度要求，未能符合要求者將會在全國被禁止使用。





抖音已經被禁止在所有政府發出的智能設備上使用，以防止間諜活動的威脅。報告建議將微信加入禁制令之內。而抖音的創辦者曾多次否認有任何不當活動。



房屋部長今將重新引人100億澳洲房屋未來基金法案

房屋事務部長科蓮絲 (Julie Collins) 今日會重新引入總值 100億元的澳洲房屋未來基金法案 。這項法案首次引入時未能在參議院獲得通過。





所建議的基金被兩黨聯盟同綠黨否決，綠黨認為法案對租客的支援不足。





建議中的基金會在頭五年內提供30,000間公共及可負擔房屋，有4,000間是為受到家暴威脅的婦女及兒童而設。





如果法案再次被否決，聯邦政府可以用作解散兩院提前舉行大選的理由，而所有參議院議席將會重新選舉。



新報告指新法例可保移民勞工

一份最新報告顯示，工會、律師同人權組織提出的新法例，可以加強保護移民勞工免受欠薪、剝削同不安全工作環境所害。





移民部長吉爾斯 （Andrew Giles）公佈的報告透露了多名工人的可怕經歷。





吉爾斯曾經承諾引入法例，懲罰針對弱勢移民勞工的僱主。





工會、律師、及移民權益組織呼籲引入防止剝削勞工嘅保證，容許僱員舉報僱主的不公平行為，而無需顧慮僱主的報復。



儲備銀行保持議息不變

儲備銀行表示並無用急速加息以維持低失業率，上季度的失業率保持於百份之3.5水平。





但係儲備銀行預測失業率會在明年底陸續上升到百份之4.5。





昨日（1/8）儲備銀行議息會議後宣佈維持利率不變在 4.1厘水平。



更多內容 儲銀連續第二個月維持利率不變 澳洲物業價格升幅已經放緩

聯邦政府試圖提高福利金

聯邦政府正試圖提高尋工津貼及其他福利津貼金額，支援要向Centrelink申請援助的人士。





經濟學家理查森 (Chris Richardson) 認為，提高尋工津貼金額，會對越來越多申請Centrelink援助的人士有所幫助。





理查森說：「過去幾個月來，在澳洲同全球各地的通脹問題方面都有較佳的消息。通脹受到控制，開始看到經濟放緩情況或未如想像中嚴重。但失業率可能會開始上升，而失業津貼長久以來無增加，非常不足，現在增加會極受歡迎。」



礦業界採取行動杜絕行內性騷擾文化

礦業界在珀斯舉行一個名為「尊重峰會」，以示採取行動根絕行內的性騷擾文化。





西澳政府亦宣佈設立受害者舉報熱線，加強保護受威脅的工人。





在此之前，一份議會調查報告建議舉行峰會。調查發現礦業界存在的文化未能保護女性，而女性一直要承受性騷擾及性侵犯的情況。





西澳工會總幹事惠特爾 (Owen Whittle)指出，關鍵是這些言論能夠變成礦場上的實際改革。



緬甸軍方赦免昂山素姬5項控罪

惠特爾說：「他們對對調查結果十分歡迎，但係必須要採取更多預防措施，保證工人唔會在工作時受到傷害，並且將業內的性騷擾同性侵犯行為根絕。





緬甸軍方對前國家領導人昂山素姬的 19 項指控中，有 5 項被赦免。





這次赦免將使她原來 33 年的刑期減少 6 年。





這位78歲的前領袖自2021年2月軍事政變推翻她以來，一直被軍方拘留。



加拿大成首個直接在警告印在香煙的國家

加拿大將成為第一個在香煙上印上健康警告的國家。





這些煙害警告將採用英文和法文，在香煙印上「每口都有毒」和「香煙致癌」等短句。





這些新的警告將於明年開始出現在香煙上。



西非國家威脅尼日爾恢復民選總統

西非國家給予尼日爾政變領導人一周的時間，要求他們恢復該國民主選舉產生的總統，並威脅稱，如果不滿足要求就將使用武力。





西非國家經濟共同體（ECOWAS）在尼日利亞召開緊急會議，對上周的軍事接管做出回應，並在會議結束時宣佈這個消息。





同時，該地區的聯盟還實施了嚴厲的制裁措施，包括暫停西非經共體成員國與尼日爾之間的所有商業和金融交易，並凍結地區央行的資產。





尼日爾總理巴祖姆(Ouhoumoudou Mahamadou)表示， 制裁將帶來災難性的影響。





巴祖姆說：「對於人民來說，這將是一場災難，因為尼日爾是一個嚴重依賴與國際社會、友好國家、國際機構合作的國家，這些組織特別是在下半年度提供了很多支持。 」



三個歐洲國家宣佈撤離尼日爾公民

三個歐洲國家憂慮在尼日爾的歐洲公民可能會陷入軍事政變，宣布將他們撤離。





法國、意大利和西班牙因尼日爾最近的暴力事件，向其公民提供疏散航班。





上周針對尼日爾民選總統巴祖姆的政變，引發了一場日益加深的危機，導致這次疏散行動。





聯合國西非特使思茅（Leonardo Santos Simao）表示，為尼日爾帶來安全至關重要。





思茅指，如果不採取措施或者不情況不能逆轉，恐怖主義的蔓延很可能會加劇。所以擔憂確實存在，不僅是他的擔憂，而是該地區所有民眾的擔憂。沒有人希望看到發生地區性衝突。



颱風「杜蘇芮」在中國導致 20 人死亡

颱風「杜蘇芮」為中國北方地區帶來的降雨和洪水導致 20 人喪生。這場風暴是當地十多年來遇到最嚴重的風暴之一，北京和附近城市已加大救援力度。





北京目前死亡人數已升至 11 人，仍有 13 人失蹤。





當地政府表示，過去幾天的降雨量已經超出了 2012 年 7 月的水平，當時北京遭受建國以來最強的風暴。



性小眾仇殺懸案特別委員會將延長調查

新州一個針對性小眾懷疑被仇殺懸案的特別委員會調查，將會延長調查時間。





州政府宣佈需要額外時間完成報告，報告將會延至8月30號公佈。





委員會在調查期間收到並對逾 12 萬份文件作出審查，以致需要額外時間完成任務。



原住民醫生協會與醫學會簽署協議

澳洲原住民醫生協會同澳洲醫學會簽署協議，目的係幫助縮窄原住民的健康差距。





雙方簽署的諒解備忘錄將會針對種族主義同歧視問題，保證原住民及托勒斯海峽島民職員及病人的文化安全。





兩個組織亦會為原住民及托勒斯海峽島民醫生創造新的職業機會，推廣他們的成功、發展及表現。





目前在澳洲的醫生行業中，原住民只佔比0.3%。



體育消息

The Scandinavians在珀斯以 2-0 輕鬆擊敗海地隊，獲得 D 組第 2 名。





小組首名的英格蘭隊在阿德雷德以 6-1 擊敗中國隊，羅倫占士（Lauren James）今場更交出 2 入球、3 助攻。



