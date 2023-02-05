今日大事（2月6日）

國會今復會 原住民國會之聲入憲公投成重點

聯邦國會不同黨派的議員均在放暑假前，對全民公投發表評論，希望在憲法中體現原住民的聲音。





原住民事務部長貝妮（Linda Burney）希望政府能獲得兩黨的支持就原住民之聲入憲舉行公投。





預計綠黨將在本周公佈他們的立場，至於自由黨仍未表態。





外界要求就今次公投提供更多細節，貝妮表示，將在適當的時候提供更多資料。





貝妮表示，她非常希望得到自由黨和綠黨的支持，看不出他們為什麼不支持。她指這是關乎兩件事，一是關於讓原住民能在影響大家的事情上發表意見，二是關乎提升整個國家，那些不支持的人正在拖國家後腿。



民調顯示艾巴尼斯支持度略下降

一項最新的民意調查顯示，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）的支持度略有下降。





《澳洲人報》進行的最新Newspoll民意調查發現，在兩黨偏好方面，民眾對工黨的支持度，高出兩黨聯盟10個百分點佔優。





雖然 民眾對艾巴尼斯的支持率仍創歷史新高 ，但同時對獨立人士的支持率亦不斷增加，令他的總體支持率從12月份的33%略微跌至24%。



墨爾本Springvale佛寺昨大火 嚴重受損

事發在昨晚，大約80名消防員奉召到場，為該座多層高的佛寺進行灌救，控制火勢。





附近居民被要求關上窗戶，關閉空調，並留在室內。



澳洲和中國高級貿易官員將三年來舉行首次會面

澳洲和中國的高級貿易官員，將於本周舉行三年來的首次會面，這標誌著兩國外交關係又向前邁進了一步。





預計貿易部長費雷爾（Don Farrell）將繼續與中國商務部長王文濤舉行視像會議。





今次會面，適逢澳洲盟友美國，昨天擊落在飛入美國領空的疑似中國間諜氣球事件，令中美兩國關係轉趨緊張。





而中國官員堅稱，氣球是一架民用飛機，意外進入美國領空。



專家指澳洲應關注中國稱霸印太地區野心

有資深外交事務分析師表示，在美國出現疑似中國間諜氣球事件後，澳洲應該更需要關注中國的野心。





詹寧斯指，雖然中國目前對澳洲的無禮程度，沒有過去幾年看到的那麼大。但在背後，中國想要主導印太地區的長期軍事趨勢並沒有改變，並且不會改變。所以是有理由擔心的。他指，如果今次事件令美國擔心，澳洲肯定亦應該擔心。



巴里拉羅高薪海外貿易專員職位調查報告將公佈

有關方面經過數月的審查和召開十幾次公開聽證會後，將於今早約10時半公佈報告。





而在上周五，在一宗與上述情況無關的案件中，地方法院法官以精神健康理由，駁回對巴里拉羅的一項襲擊罪指控。案情指，巴里拉羅去年7月在Manly一家餐廳門外，與一名電視攝影師發生口角及碰撞，但巴里拉羅否認控罪。





當時巴里拉羅因被任命為新州駐紐約市的貿易專員而陷入醜聞，他最終在媒體的巨大壓力下辭職。



巴基斯坦前總統穆沙拉夫因病離世 終年79歲

巴基斯坦前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）因病在迪拜離世，終年79歲。





穆沙拉夫在1999年擔任陸軍參謀長時發動政變奪權，2001年於九一一事件後，成為美國的重要盟友，准許美軍從巴基斯坦秘密基地指揮武裝無人機，在阿富汗作戰。





他在2007年11月頒布緊急狀態令，解除近60名法官的職務，被指違憲，並在2008年8月面臨彈劾，在多方壓力下辭任總統，並逃往倫頓，最後在2016年移居迪拜。



更多內容 巴基斯坦前總統穆沙拉夫被判處死刑

伊朗最高領袖赦免數萬反政府囚犯

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）赦免了數以萬計參與最近反政府抗議活動的囚犯。





官方媒體報導，為紀念1979年伊朗革命周年紀念，未有被控間諜罪的囚犯，將獲赦免。





人權組織表示，至少有20,000人在抗議活動中被捕，抗議活動是因為去年9月一名年輕女子阿米妮（ Mahsa Amini ）在警察拘留期間死亡所引發。



更多內容 繼一名9歲男童被殺後 伊朗示威浪潮再起

中國長沙市高速公路49輛車連環追撞車禍 16人死

中國湖南長沙市許廣高速公路發生49輛車連環追撞車禍，引發大火，造成16人死亡，66人受傷。全部傷者都已經送院治理，其中8人傷勢較重，生命體徵暫時平穩。





內地傳媒報道，事發在前日（星期六）下午5時許，許廣高速望城收費站附近多輛車追尾相撞，有車輛起火，冒出大量濃煙。有目擊者透露當時下着微雨，路面有大霧，能見度低。部分車輛被撞到嚴重變形，甚至疊在其他車輛上面，車禍現場大概長達300米。





事發路段目前已恢復通車。 應急管理部長王祥喜要求全力救治傷員，並開展調查，嚴防類似事故再次發生。



更多內容 中國江囌宜興重大車禍至少36人死亡

香港今起與中國內地全面通關

香港特區今日起與中國內地全面通關，開放全部口岸，包括羅湖、落馬洲/皇崗口岸，香園圍/蓮塘口岸亦首次開放客運服務。





全面通關後，過關不設人數限制，亦毋須預約及核酸檢測，但過去7日曾經在海外或台灣逗留的人士，如果要前往內地，仍然需有48小時核酸陰性檢測證明，不過3歲及以下的嬰幼兒就可以獲得豁免。





另外，政府同日起取消由海外入境非香港居民的疫苗接種要求。至於海外及台灣來港的快測要求，就將會維持一段時間。



丹麥首都數千人抗議政府取消公眾假期

昨天丹麥有數千人聚集在首都哥本哈根，抗議政府取消某些公眾假期。





「偉大祈禱日」原訂是在聖誕節後第四個星期五的公眾假期，丹麥政府聲稱，減少公眾假期將有助政府獲得足夠的稅收，來增加國防開支，但當地經濟學家就認為，此舉不會對稅收產生長期影響。





一名抗議者奧克肖克姆（ Frederik Okshoklm）指，政府要求丹麥工人延長工作時間。





奧克肖克姆指，丹麥勞工市場的工作時間越來越長，政府亦要求工人工作至更高的年齡，直至70歲，每年都不斷提高，是非常糟糕的政策。



最新數據顯示全球塑料垃圾問題不斷惡化

最新的塑料垃圾製造商（Plastic Waste Makers） 指數顯示，雖然消費者對塑料存在擔憂和有越來越多的監管法例，但 全球的塑料垃圾問題 仍不斷惡化，而不是有好轉。





由Minderoo基金會今天公佈的指數顯示，前年全球有1億3千9百萬公噸一次性的塑料垃圾，比2019年多了600 萬公噸，或即地球上每個人製造多了接近一公斤的塑料垃圾。幾乎所有塑料垃圾都是由引致氣候變化的化石燃料製成，而且都是新塑料或原生塑料



澤連斯基警告烏國東部前線局勢越嚴峻

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy ）警告說，由於俄羅斯加強攻勢， 國內東部前線的局勢越來越嚴峻 。





澤連斯基說，俄羅斯向頓涅茨克地區三個城鎮，包括巴赫穆特、維勒達 和萊曼，部署了更多軍隊。





他警告說，俄軍經多個月的挫折後，現正力爭在戰場上取得重大勝利，烏軍的形勢岌岌可危。



教宗方濟各結束南蘇丹和平之旅

教宗方濟各結束在南蘇丹的和平之旅，並呼籲北非國家終止暴行。





教宗在行程最後一天，於解放南蘇丹的英雄、前總統加朗貢（John Garangon）的陵墓旁，主持了一場露天彌撒。





雖然南蘇丹在2011年從蘇丹獨立，但就一直出現種族衝突。





教宗在首都朱巴70,000名群眾前，祈求該國和平繁榮。





教宗感謝群眾，形容他們是這個國家的鹽。但當大家考慮到國內許多的傷痕，增加仇恨毒液的暴力，以及因為不公正而導致痛苦和貧窮，就可能會感到渺小和無能為力。每當及此，就要看看鹽這種微粒，它一旦放在食物上，就會溶解；為整道菜式調好味道。



更多內容 佩爾喪禮梵蒂岡舉行 死前曾撰文批評方濟各

新州五年內為老虎機實現無現金化計劃通過

新州正為博彩業進行改革，計劃在五年內為每架老虎機實現無現金化。





這項極具爭議的計劃，昨日在新州內閣的臨時會議獲得通過。





距離新州大選還有不到七周的時間，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）一直面對要求對博彩業進行改革的壓力。





這一籃子計劃包括，透過免息貸款協助中小型企業引入無現金技術，以及向酒吧和俱樂部提供50,000元的一次性撥款，用作投資現場音樂和食品等新收入來源。



珀斯16歲少女遭鯊魚襲擊死亡

被鯊魚咬死的少女貝瑞（Stella Berry）星期六在Fremantle的Swan River，從水上電單車上跳入河中與一群海豚游泳時，突然被鯊魚襲擊，當時她正和朋友們在一起。





她的父母在一份聲明中表示，他們的女兒是一個「充滿活力和快樂的女孩」，亦是一個「有愛心的人」及「是很多人的好朋友」。





他們亦感謝得到整個社區的支持。





西澳漁業廳長Don Punch表示，當局正繼續調查是哪種鯊魚襲擊。





Don Punch指，他們確實知道，特別是公牛鯊確實會進入河口和淡水河流系統，所以今次很可能是這樣，但現在就下定論是言之尚早



體育消息

女籃超級球星蘿倫傑克遜（Lauren Jackson）因傷缺席本賽季餘下賽事。





41歲的蘿倫在星期六的比賽中，只是出賽61秒，就因傷離場，她需要使用拐杖和冰塊敷傷，才能觀看餘下的比賽。





蘿倫的傷勢毋須做手術，但已證實是跟腱部分撕裂，不可以再出席本賽季餘下的賽事。





另外，英超聯賽，諾定咸森林主場1:0擊敗列斯聯。而熱刺亦在主場1:0擊敗第二位的曼城。現時曼城二十一戰有四十五分，落後榜首阿仙奴五分。



