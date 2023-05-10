今日大事（5月11日）

澳中貿易代表會面 以穩定兩國關係

貿易部長費雷爾 （Don Farrell）今日會飛往中國，希望結束多年來澳中之間的貿易爭議。





費雷爾將會與中國商務部長王文濤會面，他表示此行是穩定兩國關係的下一步。





費雷爾在二月的時候與王文濤通過視像會面，接受邀請訪華。





不過費雷爾表示，恢復兩國關係的過程漫長。他指問題並非一夜之間發生，亦非一夜之間能解決。





費雷爾將會和王文濤聯手主持聯合部長級經濟委員會會議。該會議於 1986 年首次舉行，但自 2017 年因兩國關係開始惡化而暫停。



倡議人士批評聯邦財案缺乏難民措施

為難民爭取權益的倡議人士批評聯邦預算案，將移民定居服務人員排除在加強社區服務行業的 40 億元撥款之外。





國際特赦組織也質疑聯邦政府並沒有增加人道收容名額，組織的宣傳人員海達里（Zaki Haidari）指，工黨曾經承諾會採取更多措施，增加收容難民的人道名額。





聯邦政府回應指，增加的撥款是用以提高仍未符合工資指標的工人薪金。





但支援約 5 萬名移民的機構如國際定居服務組織等表示，長遠來看，難民將受到沉重打擊。



各界抨擊尋工津貼加幅 艾巴尼斯堅稱滿意

聯邦政府決定將尋工津貼每日增加 2.85 元，引起多方面抨擊。





於前晚公佈的財政預算案中，由今年 9 月 20 日起，多項福利津貼每兩星期將會增加 40 元，包括尋工津貼、青年津貼、學生津貼等。相等於每日增加 2.85 元。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）對 SBS 新聞回應這個質疑時表示，他對作出這個決定感到榮幸。





艾巴尼斯被問及他本人作為於 Marrickville 一個單親家庭長大的兒童，對於貧困人士每日只增加 3 元津貼有何感想。艾巴尼斯回應稱，他會認為財案顧及公眾需求，具積極的改變，並且減低家庭壓力，同時不會令通脹加劇。



工黨政府投資 20 億元支援綠色氫能工程

工黨政府承諾令國家成為綠色氫能的超級大國，於新的財案中投資 20 億元支援大規模氫能工程，目的是減低生產綠色氫能的成本，加強國家過渡到再生能源的能力。





當局希望用風力及水力等清潔能源生產氫氣來儲存能源，最終出口到環球市場。





但有評論認為礦業巨子福雷斯特（Andrew Forrest）的綠色能源公司 Fortescue Futures Industry 將會是政府撥款的最大受惠者。





能源部長鮑文（Chris Bowen）否認此講法。





鮑文稱他對綠色氫能方面的投資表示歡迎，並指福雷斯特是世界領先者，但是強調他的工程仍須與其他對手競爭政府的支持。



收聽節目 【能源新星】氫氣可推動澳洲經濟嗎？ SBS Chinese 31/08/2021 11:42 Play

16 歲少女被困雪梨輕鐵下喪生

雪梨發生輕鐵慘劇，一名 16 歲少女被困於一部輕鐵下喪生。





事發於昨晚午夜左右，雪梨市警區人員抵達 Haymarket 現場時，發現少女傷重危殆，救護人員於現場急救後，終告不治。





52 歲的輕鐵司機被送院接受強制檢測。





警方正在調查事件發生經過。



西澳政府將公佈新財案 承諾支援房屋醫療

西澳政府今日將會公佈新財案。預料將會有財政盈餘，並會公佈舒緩生活開支壓力的措施。





預計今年的盈餘將會低於去年的 58 億元記錄，但仍會是全國各州中最高。有分析預測盈餘將達大概 25 億元。財政盈餘的主要原因為大批商品價格上漲所致。





州政府承諾撥款 5.11 億用於公共房屋和貸款計劃，以及在兩年間撥款 26 億元應付露宿者問題。





另外，財案亦會包括 12 億元作為更新公立醫院基建經費，增加病床和服務，減低輪候時間。





而反對黨敦促政府未來兩年間提供 3 億元，幫助慈善機構支援弱勢社群日益增加的需求。



當局調查 Latitude Financial 有否違反私隱法例

澳洲和新西蘭當局聯手展開調查 Latitude 財務集團公司處理個人資訊的手法。





三月中，Latitude Financial 被披露受到網絡攻擊，超過 30 萬客戶記錄的個人資料被竊。





今次的調查將會研究 Latitude 是否有採取合理程序保護所儲存的個人資訊，以防被濫用、干預、流失、非法盜用、修改或公開。





調查又會研究 Latitude 是否採取合理步驟，在無需再儲存資料的時候，毀滅或者刪除可識別身份的數據。





如果調查發現該公司在澳洲私隱法例下有嚴重或者重複干預私隱的行為，每一項行為可能被民事罰款高達 5000 萬元。



伊姆蘭汗可被關押八天 巴基斯坦騷亂至少八死

巴基斯坦法院裁定，前總理伊姆蘭汗可被關押八天，以接受問話。





有關裁決在他被捕後第二天作出。他的支持者在全國各地舉行抗議，並與警方發生衝突，至今已造成至少 8 人死亡，近1000人被捕。





有 3 人在西北部城市白沙瓦死亡，一名醫療志願者說，當地有 77 人受傷往院。





由於有 14 座政府大樓被縱火，政府已批准向四個省份中的其中兩個以及首都伊斯蘭堡部署軍隊支援。





在他被捕的消息傳出後，當局亦已部署軍隊戒備。





伊姆蘭汗面對多項刑事指控，他質疑控罪背後有政治動機。





現任總理謝里夫承諾對抗議活動作出強烈回應，並警告抗議者不要對國家設施進行進一步襲擊。





謝里夫稱，以身試法的抗議者將受到鐵腕手段回應，當局將根據法律和憲法懲罰他們。



拜登將與巴布亞新幾內亞簽署國防與衛星監測協議

美國總統拜登將與巴布亞新幾內亞簽署一項國防與衛星監測協議，以抗衡中國在太平洋地區與日俱增的影響力。





美國對巴布亞新幾內亞提供的發展援助亦將增加一倍，至 4,700 萬澳元（3,200 萬美元），其中包括 3,700 萬澳元（2,500 萬美元），用於處理氣候變化引致的優先安全問題。





在台海緊張局勢不斷升級之際，華府正努力阻止太平洋島國與中國建立安全關係。





拜登總統將在本月 22 日，於前往雪梨出席四方安全對話峰會途中，訪問巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港。



拜登促請國會提高聯邦政府債務上限

美國總統拜登促請國會要迅速採取行動，提高聯邦政府的 31.4 萬億美元債務上限。





拜登昨天訪問共和黨在 11 月以輕微優勢贏得的眾議院選區時，發表上述呼籲。





拜登稱，如果美國債務違約，整個世界都會陷入困境，並將會造成一場人為的危機。





他指，美國有能力支付賬單，亦擁有世上最強勁的經濟，所以應該削減開支， 並以負責任的方式，在毋須面對不必要危機的情況下降低赤字。





財政部早前警告，美國可能在數星期內就會出現債務違約，故此拜登日前與共和、民主兩黨議員進行了三個月來的首次會面，試圖說服他們提高債務上限。



以軍持續空襲巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織 超過二十人死亡

以巴局勢持續緊張，以色列軍方連續第二日空襲加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織目標，再有至少 5 名巴勒斯坦人死亡，包括一名 10 歲女童，連同早一日空襲的死亡人數，合共超過 20 名巴勒斯坦人喪生，包括 3 名聖戰組織高層成員。





伊斯蘭聖戰組織則向以色列南部及中部發射 2 百多枚火箭彈，大多數被以軍擊落。





埃及國營電視台曾報告，埃及經已促成停火，但宣布後不久就有更多火箭彈射向以色列。



奧地利禁止公務員在公務手機安裝 TikTok

繼多個西方國家決定禁止公務員在公務手機安裝中國短片分享程式 TikTok 後，奧地利亦作出同樣決定。





奧地利政府表示，有關決定是聽取了國家情報部門和多個部門專家的建議後作出。





內政部長卡納在接受訪問時強調，公務員不能夠繼續在公務手機使用 TikTok，但他們仍然可以在私人手機上安裝該程式。



體育消息

澳式足球聯盟仲裁庭裁定 Port Adelaide 球員里奧利 （Junion Rioli ）要暫停未來兩輪比賽。





里奧利被指在上星期日的賽事期間用手臂打倒 Essendon 球員里德利（Jordan Ridley ），里德利因腦震盪而被換下場，其後事件被送交仲裁庭處理。





里奧利將不能參與未來兩場與 Kangaroos 及 Demons 對壘的賽事。



