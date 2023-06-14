今日大事（6月15日）

警方緝獲總值 17 億甲基安非他明 歷來最大毒品案之一





聯邦警隊緝獲總值17億元的甲基安非他明，是本地歷來破獲最大宗毒品案之一。





據報這批毒品是藏於一批從加拿大運往墨爾本的樽裝菜籽油之中，而被警方截獲。





據警方透露，這項與加拿大當局，以及其他機關聯手的行動之中，總共充公了6噸液體及晶體甲基安非他明。





當局在墨爾本西面拘控了6名涉嫌與這宗菜籽油運毒案有關的男子。





料今公佈五月失業數字將顯示勞工市場疲弱





預料今日公佈的五月份數字會顯示勞工市場疲弱，證實四月份數字並非個別情況。





四月份數字顯示大概 4,300 個職位流失，而失業率由百份之3.5上升到百份之3.7。





西太銀行經濟學家指失業率意外上升是由於復活節統計時間以及復活節假期造成的季節異常。但連續加息可能對勞工市場造成影響。





雖然 本地勞工市場在加息及環球經濟影響之下 仍然保持穩定，但四月份數字可能顯示市場有轉弱可能。





獨立議員索普收回早前稱曾被性侵的指控





獨立議員索普（Lidia Thorpe）行使國會特權指稱被性侵之後收回指控。





索普表示較早時發表過有關另一位參議員的講話，但為了遵守國會常規而收回講話。





而自由黨參議員范恩（David Van）指針對其指控是毫無根據，完全不實。





蓋茨抵北京訪問 明將與習近平會面





微軟聯合創辦人蓋茨抵達北京訪問。路透社引述知情人士報道，他將於明日與國家主席習近平會面。





報道說，今次將是習近平近年來首次與外國私營企業家會面，亦可能會是一對一會面。





美國國務卿布林肯本周日起訪華兩日





中國外交部宣布，美國國務卿布林肯本周日起訪華兩日。華府官員亦透露，布林肯周日會與中國外長秦剛，以及中央外事辦主任王毅舉行會談，並可能在下周一與習近平會面。





美國專責東亞及太平洋事務的助理國務卿康達說，不會預期布林肯此行取得大量成果，但希望至少減低兩國誤判風險，避免陷入潛在的衝突.





而中國外長秦剛較早時已與布林肯通電話，就台灣問題等闡明中國的立場，並敦促美方停止干涉中國內政，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。



貝盧斯科尼喪禮在米蘭主教座堂以國葬形式舉行





日前逝世的意大利前總理貝盧斯科尼，喪禮在米蘭主教座堂以國葬形式舉行，意大利亦首次為一名已故總理舉行全國哀悼日。





靈柩運抵教堂時，數以千計在場聚集的群眾報以掌聲。意大利總統馬塔雷拉、總理梅洛尼及多名外國政要均有出席喪禮，不過一些意大利反對派政客，包括前總理孔戴就拒絕出席。





患有白血病的貝盧斯科尼，星期一在醫院病逝，終年86歲。







歐盟委員會投票通過立法監管人工智能





歐盟委員會投票通過 立法監管人工智能 。





有關法例將監管有使用人工智能的產品和服務，並將它們分為從最小到不可接受的四個風險級別。法例亦監管數據和面部識別的準確性。





不過，雖然委員會已投票通過，但由於要涉及成員國、歐洲議會和歐盟委員會的下一階段談判，有關法例可能需要數年時間才能夠生效。





南韓就北韓毀兩韓聯絡辦公室要求 3500 萬美元賠償





南韓對鄰國北韓採取法律行動，就 平壤政府在 2020 年炸毀兩韓聯絡辦公室 一事，尋求 3500 萬美元賠償。





據報今次是南韓政府首次控告北韓，官員已向首爾中央地方法院提出訴訟。聯絡辦公室的成立，曾經是南北韓修好的象徵。





日本陸上自衛隊射擊場昨發生槍擊案 自衛隊員2死1重傷





日本歧阜市陸上自衛隊射擊場昨日早上發生槍擊案，造成3名自衛隊員兩死一重傷，警方當場拘捕一名18歲自衛隊候補隊員，目前仍在調查他的行兇動機。





據日本放送協會報道，疑犯向警方供稱，他故意向52歲的教官開槍；而一名自衛隊員站在他與教官之間，擋住他的方向，所以向該名自衛隊員開槍，事件中亦有另一名25歲自衛隊員中槍留醫。





陸上自衛隊幕僚長森下泰臣在記者會說，當局希望不會再發生同類事件。





森下泰臣表示，事件發生後，已暫停在國內的所有實彈和爆炸訓練，並已指示自衛隊要確保安全管理所有部隊，以確保同類事件不會再發生。





北約秘書長要求成員國向烏克蘭提供更多支持





北約秘書長斯托爾滕伯格要求成員國向烏克蘭提供更多支持。





他在布魯塞爾舉行為期兩天的北約國防部長會議前，發表上述講話。他說，目前就烏克蘭的反攻作出結論為時尚早。





斯托爾滕伯格說：現在還很早，不知道此刻是否戰爭的轉捩點，但就看到烏軍正在取得進展及收復失地。大家都知道烏克蘭收復更多土地，他們在談判桌上就更加有力。





太平洋島國論壇秘書長訪澳 將與艾巴尼斯會面





到訪澳洲的太平洋島國論壇秘書長理普納（Henry Puna）將會在堪培拉與總理艾巴尼斯會面。





兩人預料會商議論壇的區域策略文件內容所訂的優先項目，包括面對氣候變化、以及安全威脅等挑戰、以及為太平洋國家開發更多經濟機會。





理普納讚揚澳洲就 原住民國會之聲入憲進行公投 ，以承認原住民族群的身份。





理普納恭賀澳洲承認原住民族群的重要性。他又注意到在所有（本地的）重要活動或者聚會之中，都會向原住民致意。他向艾巴尼斯表示，這是一個非常好的發展。





洛維查研究所於昆州辦第三屆國際原住民健康及福利會議





健康專家及國際社區領袖聚首於昆州偏北地區，出席洛維查研究所（Lowitja Institute）主辦的第三屆國際原住民健康及福利會議。





議程重點是商討改善原住民族群社區的健康及福利策略。而會上發表的演講亦會針對原住民國會之聲入憲的重點，以及如果可以改善健康及福利。





今次是自從新冠疫症大流行以來最大規模的原住民健康專家會議。





洛維查研究所主席巴頓 (Selwyn Button) 解釋會議的目標。





巴頓指很多人都係來自殖民制度，對全球的原住民族群有長久以來的影響。所以應該利用全球各地廣泛研究的力量，一齊商討如何合力應付目前的挑戰，縮窄差距。



昆州政府最新的審核發現原住民福利情況仍然有好大差距。 Source: AAP 澳原子試驗倖存者團體籲推《禁止核武條約》





來自澳洲原子試驗倖存者團體的代表前往坎培拉分享他們的經歷。





團體呼籲聯邦政府承認及處理在1950 和 60 年代，在國內試驗核武而引致的傷害，並推動《禁止核武條約》，該項國際條約將會禁止使用核武。





第二代核試驗倖存者萊斯特（Karina Lester）女士認為，大家應該聽取他們的經歷。



萊斯特表示，他們面對的是悲慘但卻是真實的經歷，澳洲政府需要簽署和批准這項禁止核武條約，因為核武是非常有害，亦會帶來災難性的後果，不僅傷害國家，而且傷害人民。澳洲還沒有準備好應對這麼重大的傷害。





新州今將公佈一系列鼓勵建造更多可負擔房屋措施





新州州長柯民思 （Chris Minns）預料今日將公佈一系列措施鼓勵建造更多可負擔房屋，包括提高起碼可負擔房屋目標、以及加快計劃程序。





超過7,500萬元房屋發展將要包括起碼一成半可負擔房屋，並可通過一個新的發展渠道。





州政府希望這些新渠道可容許加快發展的決定。



READ MORE 【財案2023】工黨連串房屋政策如何影響投資者及租戶？

去年昆州兩警員被槍殺事件將展開死因研訊





當局就去年 12月昆州偏遠地區兩名警員被槍殺事件 即將展開研訊，案件中另外有4人喪生。





昆州死因裁判官瑞安 (Terry Ryan) 今日會主持研訊前會議，將會定出死因研訊的目標。





案發時，四名昆州警員到一個物業檢查時，其中分別26歲同29歲的警員阿諾德（Matthew Joseph Arnold）以及麥克羅 (Rachel Clare McCrow) 被近距離槍殺。另外兩名警員逃脫。一名鄰居迪爾 (Alan Thomas Dare) 亦被槍殺。





三名疑犯被後來被抵達現場的人員槍殺。





昆州警員工會主席利華斯 (Ian Leavers)形容事件是「殘酷及陰謀的處決」。





諾丁漢持刀貨車襲擊事件 英警方暫未定為恐襲





英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）表示，在諾丁漢市發生的持刀及貨車襲擊、導致三人死亡的事件，警方並沒有定為恐怖襲擊處理。





不過，柏斐文證實，諾丁漢郡警方正與反恐部隊一起進行調查。





柏斐文表示，警方正竭盡全力查明真相，並為所有受影響的人提供支援。他們目前對襲擊背後的動機持開放態度，但她可以證實反恐警隊正在協助諾丁漢郡警方調查事件 ，但就並等於該案件已被視為是恐怖襲擊。





警方聲稱，31 歲的疑犯亦在附近殺死一名 50 多歲的男子，並偷走他的小型貨車，然後撞向行人。





據報疑犯從西非移民到英國，並沒有已知的犯罪記錄，但警方就知道他有精神問題。





超載尋求庇護者船隻希臘對開海域沉沒 至少79人死





一艘嚴重超載的尋求庇護者船隻在希臘對開海域沉沒，至少有79人遇難，救援人員仍在海上搜索生還者。





希臘當局表示，船上的人曾經發出求救信息，但在其後失去聯絡。救援人員其後發現船隻沉沒，至今救起超過104人，但生還者表示，船上載有750人。目前當局仍未知道實際有多少人失蹤。





希臘當局說，失事船隻從利比亞東部托布魯克出發，目的地是意大利。聯合國發言人杜加里克呼籲所有相關國家採取行動，防止再發生同類事件。grab





杜加里克說：獲取安全通道、避免這些人走上危險旅程、杜絕犯罪集團的唯一方法，就是原籍國 、過境國和目的地國一起努力解決這個問題。



體育消息

19 歲的昆州年輕泳手泰勒勝出墨爾本男子 200 米自由泳預選賽





19 歲的昆士蘭年輕泳手泰勒（Kai Taylor ）在墨爾本預選賽男子 200 米自由泳中勝出，他將會到日本參與世界游泳錦標賽，並有機會好像他的泳將母親海莉（ Hayley Lewis）一樣，贏取冠軍。





泰勒好像他的母親海莉當年一樣，最初未能打入決賽，但後來獲得補上，泰勒在昨晚的賽事中表現出色，以 1 分 46.25 秒的成績勝出，而海莉在 1991 年珀斯舉行的世錦賽就曾經獲得冠軍。





拿度出席於西班牙建立的網球學院畢業典禮





網球名將拿度 (Rafael Nadal) 出席他於西班牙建立的網球學院畢業典禮。





拿度趁機祝賀祖高域最近在法網奪冠、取得職業生涯第23項大滿貫錦標，亦打破拿度所保持的22 個大滿貫冠軍頭銜紀錄。



