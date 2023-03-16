今日大事(3月17日)

環團批政府購核動力潛艇 指將留下黑暗手尾

環保組織批評聯邦政府以3680億元購買8艘 核動力潛艇的交易 。





綠色和平的澳洲太平洋地區總監里特（David Ritter,）表示，潛艇將為澳洲留下黑暗的手尾，包括核廢料，迫使子孫後代去處理。





他又說如此大筆的資金應該用於解決重要問題，比如氣候變化、公共衛生和福利。





不過總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，核動力潛艇是向正確方向邁出的一步。





艾巴尼斯指，政府已確保澳洲會從美國和英國，獲得這些潛艇以及工程師等其他技術專家。他強調這個不單只是國防政策，還關乎澳洲的主權和製造能力。



維州州長不擔心天然氣短缺 指供應問題不大

澳洲能源市場監管機構日前警告，東部州份在來緊的冬季面臨能源危機。與此同時，7月1日開始，多地的電費預計會上漲超過兩成。





不過，安德魯斯表示，天然氣供應的問題不大，問題是在於價格和出口。





安德魯斯指，他不擔心供應，他收到的消息是有充足儲備，因此問題不是供應而是煤氣費。他又說澳洲生產的天然氣應該優先確保本地需求，然後才向外國出口。



北領地拒絕承諾為東部州份提供天然氣。

北領地拒絕承諾為東部州份提供天然氣。





由於能源短缺，聯邦政府正推動在北領地的Beetaloo盆地開採天然氣。





不過，首席廳長菲爾絲（Natasha Fyles）表示，根據此前一份調查報告提出的131項建議，當地氣田需要降低風險之後才可以啟用。





菲爾絲指，這項是涉及未來的工業，相關建議是為了保護環境，保護社區堅守的價值觀，因此當局會先確保這些，再考慮開啟有關工業。



法國總統繞投票通過養老金改革 引外界反對

馬克龍正尋求將法國的退休年齡從 62 歲提高到 64 歲，而民意調查顯示、絕大多數選民反對改革，而國會亦在過去幾星期，對法案進行抗議和激烈辯論。但政府仍然引用第 49點3條條款迫令立法，並聲稱有必要防止養老金體系崩潰。





一名示威者指，強行立法對社會民主主義的法國來說，是一個令人遺憾的壞消息，等同政府亦間接承認自己的軟弱。而強行立法證明總統在自己政黨在國會中只是少數，亦不獲得大眾支持。馬克龍在拒絕與工會進行公開對話後，最終決定以權力強行通過法律，而他必須對此負責。





國會可以在 24 小時內可就立法提出不信任動議，如果超過半數成動議，政府必須辭職，否則，法案就會成為法律。極右翼政治家勒龐指責，政府正阻止法國人民表達意願。





勒龐指，改革法案由此至終都是在「不公平，無準備及缺乏構思」下進行，根本不應該提出。而當政府面臨潛在的大量反對票時，一如目前情況，就應該撤回法案。而他必須強調，這樣就是民主。



美國軍方短片片段證實是俄戰機攔截美軍偵察機

美國軍方公布短片片段，證實是俄羅斯戰機在黑海攔截美國軍用無人偵察機後令其墜毀。





42 秒的短片顯示，一架俄羅斯戰鬥機、接近無人機並在其附近傾倒燃料，美國官員稱，做法顯然是為破壞飛越黑海的美國飛機。





兩國事後相互指責，要對方對事件負責，令兩國原本已緊張的關係進一步惡化。今次亦是自烏克蘭戰爭開始以來，美俄第一次正面衝突。





美國國家安全委員會發言人柯比（ John Kirby ）表示，錄像證明俄羅斯正一直「講大話」。





柯比指，有關短片是最有力證據，證實當時發生的事。亦絕對摧毀俄羅斯的謊言。短片亦明顯顯示，是俄軍的噴氣式飛機、擊中美國無人機。



英國政府宣布禁止在政府擁設備上使用TikTok

英國政府宣布，禁止在政府擁有的設備上、下載及使用中國的共享應用程式 TikTok。





TikTok 的代表對事態發展表達失望，中國外交部發言人汪文斌亦指責美國，正散佈有關TikTok的錯誤信息。





汪文斌指，美國到如今為至，仍未有TikTok威脅美國國家安全的證據，美方亦應停止在數據安全問題上、散佈虛假信息，同停止無理打壓有關企業，亦應該為各國企業、在美投資經營一事，提供公開、公平、公正及一視同仁的營商環境。



澳洲學者指TikTok可能在美國被禁

歐美等國禁止政府設備安裝該程式後，拜登（Joe Biden）政府近日又要求TikTok的中國持有人出售股份，否則可能面臨全面禁令。





目前公司屬於中國企業字節跳動。美方多次就用戶數據可能被傳去中國而表示擔憂。





澳洲格里菲斯大學的網絡安全高級講師杜夫利相信，如果字節跳動堅拒出售TikTok，該程式有可能在美國被禁。



南韓總統昨會見日本首相 冀重建雙邊外交關係

南韓總統尹錫烈昨日（3 月 16 日）在東京會見日本首相岸田文雄，希望重建雙邊外交關係。





中國和北韓於太平洋地區威脅日益增長，日韓正尋求拋開兩國的歷史性爭議、及同美國合作。兩人在會上同意在未來舉行更多會晤，並尋求在解決貿易爭端上、獲得共識。





峰會後的新聞發布會上，岸田文雄強調，促進兩國關係，是一項緊迫任務。





岸田文雄指，在與尹總統的首腦會談中，兩人一致同意，在當前的戰略環境下，加強日韓關係是當務之急，亦同意，在1965年兩國復交後的友好合作基礎上，進一步發展日韓關係 。



中國與烏克蘭外長通電話 中方強調立場客觀公正

中國外長秦剛、同烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話期間，強調在烏克蘭問題上，中國一貫秉持客觀公正立場，致力於「勸和促談」，並呼籲國際社會、要為俄烏和談創造條件。





秦剛又話，無論有多大的困難和挑戰，中國希望俄烏始終為對話談判保留希望，亦不要關上用政治解決問題的大門。而中國將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用。





庫列巴感謝中國向烏克蘭提供人道援助，並指，中國發佈關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，已體現中國對推動停火止戰的誠意，庫列巴希望同中方保持溝通。



「縮窄差距」活動 探究影響原住民青年健康福祉因素

今年的主題是探究影響原住民健康和福祉的社會及文化因素，特別是對於青少年兒童。





南澳的醫療及藥物研究員、有原住民血統的韋斯希德（Seth Westhead）表示，研究發現偏遠地區的年輕人，困難和需求有時會和城市及鄉鎮地區很不同，但他們都面臨著一些類似的問題。





韋斯希德指，為年輕人提供的支持雖然未到危機的地步，但他們可以獲得的服務有限。他指其實年輕人傾向尋求同齡人的幫助，想見到更多與自己己相似的代表，來同他們溝通，讓他們見到有更好的未來。



昆州議會通過新法例，加強打擊青少年犯罪。

新法例下，少年犯違反保釋條件將屬違法、配戴定位系統追蹤器的最高年齡下降至15歲、法庭可以披露案情嚴重的青少年慣犯的姓名。





此外，已被定罪的人士，在網上宣揚自己的罪行，將會受罰。





州政府將撥款加快兒童法院決定少年犯刑期的審理過程。



新州有心理問題困擾人士增 心理健康服務供不應求

數據顯示，新州有心理問題困擾的人士持續增加，令心理健康服務難以應付高需求。





生命熱線（Lifeline）的數據指，在今年元旦接聽到創紀錄數字的電話，來自那些經歷了新州洪災、火災、財務困難和疫情，對新一年感到焦慮的人士。





皇家澳洲及新西蘭精神病學家協會昨晚舉辦了新州選舉的候選人網上辯論。談及這個問題時提到，很多人是經歷洪災後接觸了人生首次心理健康服務。



國會新成立「國會難民之友」小組 有近50位議員加入

聯邦國會新成立一個「國會難民之友」小組，獲得近50位議員加入。





綠黨參議員麥金（Nick McKim）表示，該小組將扮演重要角色，去推動澳洲回應那些需要獲得保護的人。





根據聯合國難民署的數據，今年預計全球會有超過200萬名難民有緊急的遷居需求。





工黨政府上月宣佈為 1萬9千名持臨時簽證的難民提供永久居留權 ，又提高了難民申請家庭團聚簽證的審批優先度。



希臘北部發生火車相撞事故 造成 58 人喪生

在希臘雅典市中心，由於不滿政府忽視鐵路網絡安全而引發的和平示威，演變成警民衝突，大多數衝突在憲法廣場的議會大樓前發生，警察亦向示威者發射催淚彈驅散。





希臘北部最近發生火車相撞事故，造成 58 人喪生，另有 85 人受傷，而引發當地進行大規模24 小時罷工抗議，抗議人群絶大部分由鐵路工會工人組成，示威者將相撞事故歸咎於一名超齡僱員的疏忽，亦不滿政府並無按大選承諾改革鐡路安全。



更多內容 希臘極罕見火車意外致43死交通部長引咎辭職

體育消息

現年40歲的澳洲前職業衝滑浪選手約翰斯頓（Blake Johnston）、在今早正式打破世界上最長滑浪時間的記錄。





在雪梨的Cronulla，數百名居民及衝浪者在今早約 7 時，齊集在當地沙灘，見證現為滑浪學校老闆的約翰斯頓，在比賽中以超過 30 小時 11 分鐘持續滑浪的時間，打破世界紀錄。





但約翰斯頓正計劃會滑浪至今日下午 5 點，希望再創下 40 小時持續滑浪的紀錄。







