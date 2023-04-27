今日大事（4月28日）

艾巴尼斯解釋新的移民增長計劃





當局昨日公佈，對移民制度作出一代人一次的檢討之後，將會進行大幅整改。





而新的制度下，其中一項改變是，受擔保技術工人的最低工資門檻將由 53,900 元年薪，提高到7萬元，並為超過 200 萬名臨時簽證持有人提供永久居留途徑。





全國總工會主席奧尼爾（Michele O’Neil）對相關改變表示歡迎。





奧尼爾表示，希望有一個系統，是基於對人手短缺的嚴格獨立核查，而本地工人獲得培訓機會，來在未來找到工作。新制度可以將移民帶來澳洲，真正解決短缺問題，同時也確保他們不會受到剝削。





政府將投資34億元發展新一代的國防科技





該資金將用於未來 10 年建立名為「高級戰略能力加速器」（Advanced Strategic Capabilities Accelerator ）的項目，旨在將澳洲的創新科技應用到國防科學上。





項目共有6個優先領域，包括高超音速武器、量子技術和遠程打擊能力等。項目將於7月1日起運作，取代原有的國防創新實驗室和下一代技術基金。



LISTEN TO 【赤字高企】政府是否仍應大量花費購買國防裝備？ SBS Chinese 27/04/2023 24:01 Play

【蘇丹衝突】各國繼續撤僑





各國從 蘇丹撤僑的行動持續 。





當地的政府軍和武裝民兵在接近兩星期的衝突中已有 數百人喪生 。





雙方達成停火協議後，昨日繼續在首都及達爾富爾（Darfur）以西地區發生武裝衝突，但雙方已表示同意將停火協議再延長 72 小時。





同時，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在美國時間周四訪問華盛頓期間，感謝美國幫助撤離蘇丹聯合國僱員及其他人員。





古特雷斯表示，他要感謝美國安全官員對他們重要撤員行動的支持，一支由 1200 名工作人員、聯合國成員以及非政府組織及不同代表團組成的車隊，亦已在非常艱難的條件下，從喀土穆（Khartoum）抵達蘇丹港（Port Sudan）。





【蘇丹衝突】已有約70名澳洲公民撤離





蘇丹衝突雙方暫時停火下，當地已有約 70 名澳洲公民平安撤離。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，正在和其他國家合作，確保所有澳洲的國民都可以安全返國。





艾巴尼斯說，政府正在和包括英國在內的盟友合作，確保所有在蘇丹的澳洲人都受到照顧，而當局會繼續這樣做。



蘇丹當地的政府軍和武裝民兵在接近兩星期的衝突中已有數百人喪生。 Source: Reuters 衛生部長畢勒：加強國民保健制度和重建全科醫療制度





今日的國家內閣會議還會討論多項議題，包括醫療、住房、全國殘障保險計劃和減排措施。





在會議之前，聯邦政府宣佈，將於 6 月底到期的業餘時間基本醫療服務項目，將獲得延長資助。該項目支持全科醫生，在診所和醫院的放工時間提供服務。





而相關資金將來自「加強國民保健基金」（Strengthening Medicare Fund），該基金在政府去年 10 月的財政預算案中獲得 7億5 千萬元撥款。





衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，加強國民保健制度和重建全科醫療制度，是政府的優先事項。





【原住民國會之聲】入憲公投小冊子將被翻譯成 35 種語言





原住民國會之聲入憲 公投的資訊小冊子，將會被翻譯為創紀錄的 35 種不同語言文字。





35 種語言文字比去年聯邦大選小冊子的32種更多，其中有 20 種是原住民語言。





選舉委員會表示，正在和原住民社區合作，提高選民登記率，該數字目前比全國平均水平低百分之 12。





目前當局仍未決定公投的具體日期，但將會在今年最後一個季度舉行。



南韓總統尹錫悅訪美 紀念美韓共同防禦條約 70 週年





南韓總統尹錫悅 （Yoon Suk-yeol）正在美國訪問，紀念朝鮮戰爭後簽署共同防禦條約 70 週年。





尹錫悅是時隔12年再對美國進行國事訪問的南韓總統。





在白宮舉行的國宴上，美國總統拜登更邀請尹錫悅演唱他最喜歡的歌曲之一《美國派》。





美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美韓兩國 70 年的同盟關係依然牢固。





布林肯指美國和南韓結盟已70 年，美韓士兵在戰爭上站在同一陣線，攜手並肩戰鬥。





與此同時，北京指責美國正在朝鮮半島製造緊張局勢。





此前，華盛頓宣布計劃，會派出核潛艇停靠在南韓，向最近經常進行導彈試驗的北韓作出威攝。但有關做法遭中國外交部批評。





外交部發言人毛寧表示，美方的做法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞核不擴散體系、損害他國戰略利益，加劇半島緊張局勢，亦破壞地區和平穩定。







美國前總統特朗普指他將在總統大選中挑戰拜登





已 宣布參選總統選舉的美國前總統特朗普 （Donald Trump）對於現任總統拜登宣布競逐連任作出首次公開回應。





特朗普在曼徹斯特的競選活動中發表講話，指他將在大選中挑戰拜登。





特朗普在演說中表示，這次選舉是在強弱﹑成敗﹑和平與衝突，繁榮與災難之間的選擇，我們正生活在災難中。





北約盟國已向烏克蘭交付 98%以上早前承諾的戰車軍備





北約秘書長斯托爾滕伯格（Jens Stoltenberg）表示，北約盟國及夥伴國，已向烏克蘭交付 98%以上早前承諾的戰車。他指，俄羅斯入侵期間，烏克蘭已經一共收到超過 1550 輛裝甲車、230 輛坦克，以為烏克蘭 9 個新軍旅提供的大量彈藥、設備及訓練，估計新軍旅由超過30,000名士兵組成。





斯托爾滕伯格亦指，他相信有關援助將令烏克蘭處於上風，可以繼續奪回被佔領土。





中國建議向烏克蘭派代表團促成和談





北約秘書長斯托爾滕伯格（Jens Stoltenberg）對有關呼籲表示歡迎，表示若中國進一步理解烏克蘭的觀點是一個關鍵，但亦批評北京、仍然拒絕譴責俄羅斯。





斯托爾滕伯格表示：「一個不變的事實是中國仍然未譴責俄羅斯非法非法入侵烏克蘭，而北約盟國則會繼續強烈支持澤連斯基追求和平計劃，當中亦包括會全力尊重烏克蘭的領土完整。」



LISTEN TO 【俄烏戰爭以來首次】習近平據報將晤澤連斯基 欲調停衝突 SBS Chinese 15/03/2023 06:12 Play

阿根廷總統選情繼續不明朗





阿根廷現任總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）、前一任總統馬克里（, Mauricio Macri）及左翼副總統基什內爾（Cristina Kirchner），已宣布不會參與 10 月份的大選，令選情繼續不明朗。





目前，阿根廷的政治形勢正影響經濟，比索匯價亦創下歷史新低，通脹率超過 104%，近四分之一的人口，處於貧窮線下。





民意調查機構阿根廷之聲（Opina Argentina） 的負責人內賈姆基斯（ Facundo Nejamkis ）表示，當地可能會有前所未有的大選結果。





內賈姆基斯表示，今次是首次估計國內第三大力量係有望在大選中領先，甚至可以進入次輪選舉。他強調，雖然現時的數據、未必能完全反映這點。但當分析民意調查時，就會發覺選民對目前政治情況非常憤怒，不滿亦呈上升趨勢，他們似乎會選擇自由進步黨 （Libertad Avanza）這股新力量，若果為事實，當地亦可能會出現一個全新局面。





墨爾本皇冠賭場違反維州問題賭博條例被博彩管理機構罰款3000萬





墨爾本的皇冠賭場（Crown）因為允許賭客用支票存款，違反問題賭博和反洗錢條例，被維州的博彩管理機構罰款3000萬元。





維州法例規定，賭場只能在特定條件下，接受公司名義的支票，不能用個人名義。但皇家委員會在2021年的一項調查發現皇冠在這方面違規。





維州賭博及賭場管理委員會（Victorian Gambling and Casino Control Commission）表示，皇冠長期不留記錄地進行這項嚴重違規行為。





著名美清談節目主持人施冰加（Jerry Springer）去世





美國清談節目主持人施冰加（Jerry Springer）去世，享年 79 歲。





施冰加的家人表示，他幾個月前被確診患癌，昨日在芝加哥的家中安詳離世。





他曾於 1971 年當選為辛辛那提（Cincinnati）市長，但令他廣受認識是以他命名的長壽真人辯論節目「施冰加Show」，該節目播放超過27年。





雪梨時裝設計師與美流行歌手姬蒂派莉（Katy Perry）的商標官司中勝訴





雪梨一名時裝設計師，在和美國流行歌手姬蒂派莉（Katy Perry）的商標官司中勝訴。





串法不同但讀音相同的 Katy Perry，分別是前者的真名，和後者的藝名。這場法律爭端持續了13年後，澳洲聯邦法院最終判決設計師勝訴。





設計師姬蒂派莉（Katie Perry）說，她這麼多年一直受到心理創傷，一直哭和失眠、發噩夢。整個法律過程，她經常問自己值不值得、做得對不對，最終艱難地堅持下來，終於贏得官司。



美國流行歌手姬蒂派莉（Katy Perry）。 Credit: VALERIE MACON 體育消息





全國欖球聯賽 NRL，北昆州牛仔隊以六比四十四輸給 Cronulla 沙魚隊。





去年曾打入預賽決賽的牛仔隊昨晚再次失利後，今年戰績只為 3勝6負，與去年的水平相差甚遠。教練佩騰亦批評，牛仔隊在該場比賽表現遠遠未達「聯賽」的標準要求。







