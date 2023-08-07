【手快有手慢無】最可負擔宜居租住地區出爐

全國租金持續上升，繼續為生活開支帶來沉重壓力，到底在首府城市還有哪些區域租金較划算，可負擔？

Australians are increasingly less likely to own their home

在澳洲租屋危機仍未解除。 Source: AFP

隨著通脹嚴重、儲備銀行多次加息、以至維州政府出台的房地產投資者稅項等「多辣」因素，對維州投資者造成嚴重打撃。

由於維州的內在、外在因素，使維州租金上升幅度亦未如澳洲其他一些首府城市，如雪梨、布里斯本等...

據消息顯示，在維州，愈來愈多的房東決定將投資物業出售，更不惜「蝕讓」，使住宅銷售量增加，亦造成了自 2018 年以來最高比例的住宅銷售量，更可能造成「循環」，使更多的投資者及房東認為搬離維州房地產市場是一個明智的選擇，令該市場產生「結構性轉變」。
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據《PropTrack》統計，在6月份維州銷售中，約有29％是房東自行出售物業。同時，該州最大的房地產代理公司透露，墨爾本的房東大規模離開市場，以至於房東出售的房屋僅有不到一半得到新的投資者取代。

在此情況下，雖然或有利於自住者「趁機上車」，但卻可能導致維州投資房地產市場疲弱，減少出租屋供應，從而推高租金。

雖然，維州租賃市場或出現「結構性轉變」，但仍有一些地區的租盤較「划算」。

其中墨爾本北部的 Broadmeadows 及 Dallas 被選為墨爾本租戶明年可負擔且宜居的最佳選擇。

這兩個地區的典型單位或公寓租金為每周350至380元，而另一個亦入選為 PRD Real Estate 「可負擔且宜居 」的租盤指南中的第三位的 Essendon ，其租金中位數為每周 385 元。
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預料這些區域在未來12個月內，這些地區預計將增加大量新的住宅建設，預計負擔得起的房屋可能會被賣給投資者並進行租賃。

如果家庭考慮面積比較大的單位，可以考慮 Ardeer ，其中的租金中位數為每周380澳元，Burnside為每周450澳元，以及Coburg North每周515澳元。

PRD的研究團隊首席經濟學家馬爾迪亞斯莫（Diaswati Mardiasmo）博士表示，這些郊區不僅僅是租金最便宜的地方，而且犯罪率都在墨爾本的可接受範圍之內。

他表示：「作為租戶，你在這些地方有更好的機會找到合適的租盤，而不僅僅依賴其他地區目前的房源。」

「它們也不太可能在有更多新房屋出現時出現租金大幅上漲。」
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Barry Plant Glenroy的業務發展經理伽圖拉（Charbel Kattoura）表示：「它們進行了很多升級。」

「五年前，Broadmeadows的情況很差，但現在肯定有所改善。而且它距離中央商務區只有13-14公里。」

然而，他警告：「該地區的租金通常會因為比周邊的郊區更經濟實惠而迅速租出，而即使是一個聯排別墅（town house），在周邊的郊區可能會收取 650元的租金。 」
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Published 7 August 2023 12:17pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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