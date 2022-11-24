今日大事（11月25日）

無懼通脹 黑色星期五消費暴升

零售業預料今年 黑色星期五 大減價的消費會大幅上升，雖然社會正面對通脹危機。





近年於這個大減價期間的消費都出現倍增趨勢，預測今年會高達62億元。





澳洲零售業協會發言人布朗（Fleur Brown）認為消費者於預期價格上升之前未雨綢繆。





布朗說：「感到有些意外，就是暫時未見到通脹的顧慮影響到零售消費。我相信可能至明年就會見到影響。目前消費仍然強勁，有不少國民希望於加價前購物，這個可能是消費者提早於聖誕節、黑色星期五、同網購星期一大減價購物的原因。」



維州明日大選

而主要政黨昨日亦公佈了最終的政綱財政預算。





工黨預計於2025至26年度會有10億元盈餘，高於大選前財政報告所預測的1億3千5百萬元。





而兩黨聯盟預算可以於2024至25年度會有21億元盈餘，比工黨早一個財政年度恢復盈餘。





工黨表示不會引入新稅收以履行大選承諾，而會提高多方面的效率，包括打擊避稅行為、減低僱用勞工和顧問開支。





而兩黨聯盟計劃動用維州政府的未來基金（Future Fund）減低日益上升的公債。



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【新冠】近七成澳洲人認為最嚴重期已過

調查又發現跟一年前相比，每三個人之中就有一人即使出現病癥，都比較不會接受病毒檢測。





醫療專員人員認為減少檢測是一大憂慮，並敦促國民要及時接種新冠疫苗。



【新冠】新州、維州新冠感染率下降

最新數據顯示，新州和維州的新冠感染率似乎正在下降。





新州衛生廳上周後期錄得27,000宗個案，上升18％，而前一周的上升率是53％。





維州個案亦只是上升了22％，相對前一周是上升了62％。





新南威爾士大學伍德教授 (James Wood)的分析模型預測，目前這一波疫情會於12月第一周達到高峰。





另外，於新州，截至11月19日的一周內，平均住院的新冠病人數目是73，比前一周只減少兩人。而不治人數是37人，高於前一周的24人。





調查莫理遜秘密擔任多個部長報告將出爐

一份關於前總理莫理遜於擔任總理期間，如何、以及為何擔任多個部門部長的報告，將會提交給聯邦政府。





有關報告可能包括能夠提高透明度，以及加強問責制的建議。





政府承諾最早於下周開始實施報告中的建議。



難民反對伊斯蘭國戰士妻兒安置雪梨

雪梨三個地方政府市長今日會跟聯邦內政部長歐妮爾 (Claire O’Neil)會面，表達反對將伊斯蘭國戰士的澳籍妻兒接返國後，安置到雪梨西南部。





Liverpool市長曼農 (Ned Mannoun)指，將這批伊斯蘭國家庭安置於西雪梨會重新刺激一些新定居難民的創傷，包括從伊拉克同敘利亞逃避伊斯蘭國暴力的雅茲迪同亞述人。





曼農指曾咨詢社區內人士，他們認為這個做法簡直是「瘋狂」。



【原住民】歧視原住民日益嚴重

一個研究澳洲原住民和非原住民之間關係的報告指出，原住民正面對日益嚴重的種族歧視。





根據澳洲修好程度研究 （Australian Reconciliation Barometer）得來的結果，跟2020 和2018年度結果相比，經歷種族歧視的情況增加。





澳洲修好組織發言人孟德恩 (Karen Mundeen)指，這個上升趨勢令人憂慮，而可能有多種因素，包括有關種族歧視的教育不足，及未有充分監察網上的種族歧視行為。





孟德恩說：「研究結果讓我們知道應該針對甚麼問題，以加強人際關係。大家必須要對種族歧視加深了解，而從修好的角度來看，我們的合作夥伴必須要加倍努力和參與。」





另一方面，研究結果亦有發現樂觀的一面，接近9成的國民重視澳洲原住民和非原住民的關係。而修好約定亦得到大力支持，更得到72％非原住民的支持。





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【原住民】原住民說唱歌手獲年度歌曲專輯獎

本地樂壇最大盛事 ARIA頒獎禮昨日於雪梨舉行，是自2019年以來首次現場舉行，原住民說唱歌手 Baker Boy贏得年度歌曲專輯獎。





Baker Boy憑專輯 Gela 獲獎。他同時贏得最佳嘻哈/說唱歌曲、最佳個人藝人等獎項。Baker Boy領獎時用東北部 Arnhem Land 的原住民語言 Yolngu Matha致謝，並將獎項獻予其家人。





另外，澳洲創作歌手 Tones and I 以一首Cloudy Day贏得本年度最佳歌曲，兒歌樂隊 The Wiggles贏得最佳兒歌專輯獎，而搖滾樂隊 Amyl and the Sniffers 贏得最佳樂隊獎。





澳僱主着重工作產出多於留在辦公室時間

澳洲工作場所的工作安排越來越靈活， 很多都採用新方法，去優先考慮員工工作的產出量，多過注重員工留於辦公室的時間。





工作場所性別平等機構於周五發佈最新數據， 調查了近五千名僱主，研究結果發現，近40％ 的工作場所， 實施政策允許員工選擇工作地方、地點和時間。





宥關安排跟傳統的按時間計算模式不同，新模式著重於工作產出量和工作質素。





提供 在家工作 職位的僱主數量， 於2019年為35%，於 2021年則躍升至66%，新冠疫症令轉變加速。





工作場所性別平等機構主任伍德里奇(Mary Wooldridge)表示，靈活工作是推動性別平等的關鍵因素。



歐洲理事會主席將與習近平會面

歐洲理事會主席米歇爾新將和中國國家主席習近平會面。





歐洲理事會發表聲明證實，米歇爾下周四將到訪北京，屆時兩人將會討論全球挑戰及共同關心的議題。聲明又指，在目前地緣政治和經濟環境緊張的背景下，今次是歐盟和中國交流接觸的及時機會。中國外交部發言人亦在回應提問時指，會適時發佈有關消息。





目前歐盟內部亦正討論，如何處理對華關係，歐洲領導人在上月的會議，已對歐洲經濟依賴中國一事表達關注，歐盟委員會主席馮德萊恩當時表示，歐盟已經從依賴俄羅斯中汲取教訓，需要對中國保持警惕。



俄羅斯禁止宣傳或讚美同志

俄羅斯已經通過一項法律，擴大「禁止同志宣傳」法律。該項被指有歧視性法律，以前只適用於未成年兒童，但新修定將禁止所有俄羅斯人，對同志關係進行「宣傳」或「讚美」，亦不可以形容這些關係是「正常」。





散佈或試圖散佈於該法律下定議的「同志宣傳」 的人士，將被處以最高 9000澳元的罰款，違法的外國人亦可被拘留長達 15 日、或被驅逐出境。





有俄羅斯議員表示，面對住西方所推動的非俄羅斯價值觀，修定案正捍衛他所稱的「道德」。但人權組織表示，有關法律旨在剝奪俄羅斯同志群體的權利，並將會助長歧視及恐同問題。





澳洲或能用核能發電

一名大學教授兼能源專家認為澳洲可以盡量利用核能發電，但必須要盡快開始發展。





昆州大學客席教授威爾遜(Stephen Wilson)於其領導的研究發現，於澳洲利用核能是可行方案，但是必須要立刻展開行動，因為籌備工作非常龐大。





威爾遜正出席一個兩日核能論壇，這項活動由獨立議員凱特 (Bob Katter)和國家黨議員吉萊斯皮 (David Gillespie)主導。





但聯邦科研機構(CSIRO)指太陽能和風力「是供電網中預算的再生能源部分之中最低成本的發電來源」，並預期「於10年間本地不會有核能發電計劃，由於這種科技的商業用途未成熟以及成本過高」。



馬來西亞新首相安華宣誓就職

馬來西亞新任首相安華，於國王阿卜杜拉任命下宣誓就職。





現年75歲的安華所領導的希望聯盟，於上星期大選中取得82席，但由於未有足夠議席獨立執政，而要組成聯合政府。智囊組織「BowerGroupAsia」的董事扎爾卡普利表示，於過去25 年作為反對派領袖的安華能夠執政，是當地一個歷史性的時刻。





扎爾卡普利說：「我認為安華被任命為第10任首相，反映馬來西亞持續時間最長的政治危機已經結束，該危機始於24年前，當我他被時任首相穆罕默德（Mahathir Mohamad）解除職務後，我作為一位非常資深的馬來民族統一機構領袖，由當年起，首次發起了一場反對執政聯盟的有公信力運動，和組建自己政黨，這個舉動，亦成為過去二十多年，反對政聯盟的支柱。」





安華曾任副首相，但於2004年、因瀆職及肛交罪成入獄，之後又於2014至2018年，被判雞姦罪行再入獄。而希望聯盟，於2018年執政後，安華獲國家元首特赦獲釋。



聯合國：伊朗正發生全面人權危機

自九月 22 歲的庫爾德婦女阿米尼 (Mahsa Amini) 在拘留期間死亡後，引發伊朗全國出現抗議浪潮，特克強烈呼籲伊朗當局，要停止對抗議者使用「不成比例的武力」。他指，問題已導致 300 多人死亡，其中包括至少 40 名兒童。至今亦約有 14000 人，在抗議活動中被捕，情況令人驚訝，而特克強調，每個人都應該能夠自由地表達自己的權利。





特克說：「當地嘅女性必須有權在公共場合感到自由和安全，而不必擔心暴力或騷擾。安全地生活，並能夠與男性平等地參與公共生活。年輕人需要知道他們可以和平地表達他們的意見，而不必擔心被捕和監禁。」





他亦指，外界對阿米尼死亡調查工作的有效性及標準也存在擔憂。



歐洲成功招募史上首位殘障太空人

歐洲太空總署成功招募史上第一位殘障太空人。前英國殘奧運動會短跑運動員麥克福爾入選成為接受歐洲太空總署太空員新人訓練的一員，為他能成為首名於太空工作和生活的殘障人士，邁出重要一步。





麥克福爾說，這次的招募傳達了一個強烈信息，就是殘障者亦可以發揮才能。





麥克福爾說：「雖然我小時候一直對科學非常感興趣，總是仰望星空，但當我要截肢後，就從沒想過成為太空人。因為，加入成為太空人和軍人一樣，在醫療上有限制。所以，我因為身體殘疾，而一直無法完夢。因此，當歐洲太空總署宣佈，他們正在尋找有身體殘疾的候選人來參與呢個項目時，我成為太空人我興趣和熱情，就再次重燃。」



烏克蘭兩個核電站恢復供電

烏克蘭正受到戰事影響而令電力受阻，但當地四個核電站中的兩個已經恢復供電。烏烏克蘭當局指，於目前氣溫接近冰點水平的情況下，首都基輔的四分之三地區已經恢復供電，部分地區供水亦恢復正常。





不過，由於俄羅斯對能源基礎設施進行襲擊，該國大部分地區能源供應受阻而無法獲得供水同熱力。





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體育消息

世界盃分組賽，G组的巴西剛以2比0擊敗塞爾維亞，同組的喀麥隆則以0比１不敵瑞士。巴西暫以「３分2入球」排小組榜首，瑞士亦得３分排第二。





而較早前的H組賽事，葡萄牙3:2險勝加納。葡萄牙的C朗拿度，則成為首名於5屆世界盃決賽周，都取得入球的男子足球員。同組南韓及烏拉圭，則以0比0賽和，葡萄牙暫以3分排榜首，南韓與烏拉圭同得一分緊隨其後。





