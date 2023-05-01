今日大事(5月2日)

政府將對非處方電子煙產品實施進口禁令

聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）接受澳洲廣播公司訪問時，指責煙草業製造了新一代尼古丁成癮的人，並表示他決心清除他所稱的「公共衛生威脅」，強調如果成年人需要使用尼古丁治療產品，就只能從藥房購買。



倡議組織呼籲成立特別部門解決賭博危害

澳洲公共衛生協會及賭博改革聯盟在阿德雷德舉行的一次研討會上表示，特別部門應該隸屬衛生及長者護理部。





他們亦要求政府要有一個資源充足的國家監管機構，以及成立一個針對「網上賭博服務」的強制性「事先干預計劃」。





澳洲人因為賭博每年構成 250 億元損失，是世界上人均輸錢率最高的國家。





澳洲公共衛生協會行政總裁斯萊文（Terry Slevin）表示，有迫切需要加強監管。





「澳洲對國內賭博業完全沒有監管。我們不斷發現老虎機、賭場等，對澳洲公民造成極大傷害，並正摧毀他們的一生。」



法國五一遊行釀衝突過百警員受傷

民眾響應工會號召上街，抗議政府提高退休年齡，內政部估計全國有78萬人參與示威。





根據社交媒體視頻顯示，在首都巴黎的遊行期間，一枚汽油彈發生爆炸，擊中一名警員、令他全身著火。示威者亦點燃了一個單車停泊站， 並向警員投擲燃燒彈及煙花，防暴警察發射催淚彈及水砲驅趕示威者。





另外，在里昂及南特亦有汽車被縱火，商店被破壞。內政部長表示，有過百名警員受傷、警方經已拘捕超過超過290人。



歐亞分別有五一示威促改善工資及待遇

與此同時，在歐洲及亞洲地區，亦有舉行五一勞動節的示威及集會。





菲律賓女權組織發言人薩爾瓦多(Joms Salvador)在馬尼拉發表講話時表示，當地工人面對的處境已到達臨界點。





「情況非常之差，好多人亦指，現時工人正面對實際工資下降。」





「因為工資並無任何顯著增長，令他們更難以面對生活開支增長，同時還要面對失業高企嘅危機。」



聯合國估計有逾 80 萬人已逃離蘇丹

雖然交戰雙方在星期日 (4 月 30 日)已同意延長停火協議，但戰鬥仍然持續。蘇丹首都喀土穆在星期一 (5 月 1 日)仍然受到空襲。雙方均指責對方違反停火協議。





聯合國難民署高級緊急事務協調員德格拉（Brice Degla ）表示，由於救援組織仍無法接觸到最需要幫助的人，恐怕當地的人道危機、會隨著雨季來臨而變得更差。





「如果現在不採取行動就會太遲。因為雨季將在未來數周開始，如果現在不提供任何援助，屆時道路會被堵塞, 難民亦會受困。」



中國山東化工廠爆炸釀5死

中國山東聊城一個化工廠區發生爆炸，造成5人死亡，1人受傷同1人失蹤。





現場位於高新區中化集團旗下的魯西化工雙氧水生產區。火勢其後撲熄。當局正調查出事原因。





另外，馬來西亞海事當局表示，一艘油輪在當地南部海岸附近起火後，有三名船員失踪。





該艘在加蓬註冊的油輪當時正由中國前往新加坡，船上有 28 名船員，其中有23人被海事當局及附近的船隻救起。當局正調查出事原因。



總理：已向英王發訪澳邀請

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 證實，英王查理斯三世已收到訪問澳洲的邀請。





但當被問及澳洲人是否應該宣誓效忠君主時，一直支持共和的艾巴尼斯拒絕正面回應。





英王查理斯三世的加冕典禮將於今個星期六在英國倫敦舉行，將會邀請所有英聯邦公民宣誓效忠國王及其繼承人。





被問及澳洲是否應該參與宣誓時，艾巴尼斯就只是將加冕禮形容為一項重要活動。



稅局前副局長親女參與稅務欺詐計劃罪成判8年

前澳洲稅務局副局長女兒克蘭斯頓(Lauren Cranston) ，因參與 1.05 億元的稅務欺詐計劃罪成，被判處最高8年監禁。





法官獲悉克蘭斯頓在這項欺詐計劃中、獲利約18.1萬元，但指她是因為對與其兄弟的愚忠而合謀犯案。



妥瑞症病人普遍對急救人員有負面經驗

今個星期是妥瑞症（Tourette Syndrome）宣傳周，最新數據顯示，為數不少的妥瑞症患者，對急救人員有負面經驗。





妥瑞症是一種慢性神經生理疾病，患者會不由自主地反覆抽動。





在一項針對 105 名妥瑞症的調查中，發現只有28%的受訪者對所接觸的急救人員有正面印象。





澳洲妥瑞症協會主席梅西（Mandy Maysey）說，如果要改善這個情況，就需要加強急救人員的培訓。





「我們相信有作出改善的需要，我們並非指急救人員做得不好，只是認為他們需要培訓的幫助、才能學會正確處理妥瑞症患者。」





MasterChef評判佐菲里洛突然離世

著名廚藝比賽節目《MasterChef》廚師評判兼電視名人佐菲里洛（Jock Zonfrillo）突然離世，終年46歲。





佐菲里洛周日晚在墨爾本突然離世，維州警方證實，警員在星期一前往Carlton一家酒店進行福利檢查時，發現了一具男性屍體。





經調查後發現他的死因無可疑，正交由法醫作進一步檢驗。





佐菲里洛的家人、澳洲電視界人士及全球名廚均對佐菲里洛的死表示哀悼。其家人亦表達悲痛，並形容他是「不可替代的丈夫、父親、兄弟、兒子和朋友」。





名廚拉姆齊 (Gordon Ramsay) 說，很享受兩人一起在節目中度過的時光，歌手巴恩斯 (Jimmy Barnes)表示難以形容其哀傷，亦讚揚佐菲里洛「就像兄弟一樣」。



體育消息

現時世界排名第 19 位剛復出的澳洲網球手迪·文拿亞，在馬德里公開賽中被俄羅斯球手卡拉采夫以 6比3、4比6、6比4淘汰出局。





迪·文拿亞在第二局以 5比4 領先，最後以6比4奪回一局，但卡拉采夫最後在決賽局中擊敗了迪·文拿亞。



