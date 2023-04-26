今日大事（4月27日）

中烏領袖自俄烏戰爭爆發以來首次通話

中國媒體報道，中方將派歐亞事務特別代表前往烏克蘭等國訪問，就政治解決危機進行深入溝通。





報道引述習近平表示，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。





他強調，對話談判是唯一可行的出路，「核戰沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。」



美國核潛艇停靠南韓震懾平壤

美國總統拜登宣佈，40多年來首次派遣核導彈潛艇停靠在南韓。





拜登與國事訪問美國的南韓總統尹錫悅在白宮舉行會談，並達成協議，應對北韓持續的核威脅。





尹錫悅就表示，在北韓進行核攻擊時，韓美兩國領袖會立即進行溝通，並承諾動用包括美國核武器在內的所有同盟軍力，迅速採取壓倒性和決定性的應對措施。





拜登表示，美國絕不容忍北韓對美國或美國盟友發動核武攻擊，他警告北韓如果這樣做，將面臨政權滅亡的後果。





他又說，美韓正在加強與日本的三邊合作，爭取保障地區自由、繁榮與安全。不過，美國亦會繼續尋求與北韓取得外交突破，加強朝鮮半島穩定。





世衛：蘇丹逾半醫院關閉釀更多傷亡

世衛總幹事譚德塞預計，蘇丹會因疫情爆發，無法獲得食物和水以及基本衛生服務中斷而導致更多人死亡 。





在衝突發生前，聯合國估計蘇丹三份一的人口、即大約 1600 萬人需要援助，而這個數字可能還會上升。





譚德塞說，世衛估計，在至今已死的人當中，四份一的人如果能夠獲得基本的止血護理，就不會死去。





「醫護人員、護士和醫生無法接觸到受傷的平民，平民也無法獲得服務。在首都喀土穆，61%的醫療機構關閉，只有16%的機構正常運作。」



多國繼續蘇丹撤僑 兩名美國公民喪生

首架載有英國僑民的航班從蘇丹飛抵英國，另外，來自58個國家的僑民亦已抵達位於沙特阿拉伯吉達的海軍基地。





蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊自從4月中出現衝突後，至今 已造成至少512人死亡，接近4200人受傷。





美國白宮證實，有兩名美國公民在衝突中喪生。



在蘇丹澳洲僑民斥政府無動於衷

SBS世界新聞訪問一名離開蘇丹的澳洲男子Eltayeb Eltayeb。他說，自己沒有取得澳洲政府的幫助，冒著生命危險前往機場。





「離開蘇丹是一次非常複雜和痛苦的經歷。當地的道路被封鎖，幾乎沒有任何可用的交通工具，所以必須承擔風險，才能到達空軍基地，我有可能被人搶劫、襲擊、逮捕或甚至被槍擊。」





外交部發言人在一份聲明中表示，已向該區派遣領事官員，向乘坐航機從蘇丹撤出的澳洲人提供幫助。



國防部撥款升級多州軍事基地

國防部在澳洲北部以外地區開展行動的能力，將隨著空軍基地同軍營的改善而得到提升。





聯邦政府撥出 38 億元，將昆州、北領地同西澳的軍事基地升級改造。





位於西澳海岸的空軍基地、昆州的兩個基地、北領地同科科斯群島（Cocos Islands）的其他基地，將總共獲撥款 20 億元，用於改善跑道、燃料儲存同供應、住宿以及安全。





另外有 10 億元會將北領地的訓練區，以及達爾文和Townsville的軍營升級改善。





而分別位於北領地以及昆州的海上基地，將獲 6 億撥款，另外 2 億元將用於加速澳洲北部的國防其他項目。



分析：通脹升幅回落 仍超工資增長

政府公佈的消費物價指數，從去年第4季度的7.8%年增長率，下降到今年第一季度的7%。





財務分析網站Canstar的分析顯示，工人需要獲得 6442 元的加薪，才能跟上通脹的步伐。





澳洲全國總工會主席奧尼爾（Michele O'Neil）表示，需要做更多工作來確保增加工人的薪金，首先是提高最低工資。



當局改革藥物津貼 業界憂釀短缺

藥房行業協會 (Pharmacy Guild) 指，由於藥物短缺，政府不宜推出藥物福利計劃的修改措施，但衛生部長畢勒 (Mark Butler) 就對此作出反駁。





畢勒昨天宣布，病人可以在藥房每次獲得兩個月的藥物供應，但協會聲稱，在藥物福利計劃中的 320 種藥物中，有 7% 已供不應求。





而畢勒就說，這個數字要少得多：「我所得的建議就是，在325種藥物中，只有7種是短缺。除此之外，還有一些品牌的藥是供應不足，但藥管部門給我的建議是病人可以選擇其他品牌，例如是需要膽固醇藥或血壓藥的病人。」





他認為這是一項合理政策，但藥房遊說團體就試圖引起大家擔憂該政策。



當局擬全面改革移民制度引入人材

在歐妮爾委託對移民制度進行的檢討顯示，需要進行全面改革，以防止澳洲成為「永久臨時」居民的國家。





她向澳洲廣播公司表示，目前的移民制度，對於要將高技能人員引入澳洲，是非常困難。





「澳洲的移民系統已經損壞。沒有為澳洲人提供服務，沒有為本地企業提供服務，也沒有為移民本身提供服務。」





歐妮爾今日將會於坎培拉的全國記者俱樂部發表講話，預計會概述政府的移民策略。



慈善組織籲增建公屋及私人廉租屋

慈善宗教組織Anglicare Australia向聯邦政府發出緊急呼籲，要求增加公屋同私人廉租屋。





該慈善組織今日發佈年度租金負擔能力報告，顯示對於全職最低工資的人來說，只是有0.8%的出租房屋是可以負擔。





報告也指出，領取尋工津貼JobSeeker及青年津貼Youth Allowance的人士，在全澳可以負擔的出租房屋是零。





該組織的行政總監錢伯斯（Kasy Chambers）指出，對於最低工資的人士，今年報告結果是歷來最惡劣。





綠黨拒絕支持政府房屋計劃

綠黨表示，除非聯邦政府在房屋計劃提案中，修改支持租戶的策略，否則該黨就會阻止提案通過。





政府提出每年將會撥出5億元，用於建造新屋及為原住民社區修理和改善房屋。





不過，綠黨就呼籲政府要凍結租金兩年，同時要在十年內，興建造20萬間公屋，以幫助租客應對通脹。





綠黨議員Max Chandler Mather對澳洲廣播公司表示，每個澳洲人都應該有一個舒適的家。





「我認為這筆只是非常微不足道的錢，因為像澳洲這樣富裕的國家，其中一項最基本的事，就是確保每個人都有一個好的、負擔得起的房屋。當然政府還要照顧三分一要租屋住的國民，現在工黨房屋計劃的問題，就是它不能保證每年會在房屋政策上撥出任何金錢，故此住房危機會變得更加嚴重。」



【財案2023】政府承諾改善原住民水權

聯邦政府在財政預算案發佈前，宣佈承諾撥款900萬元，用於改善原住民的水資源所有權。





在未來的12個月，聯邦政府將會同原住民團體合作，建立一個全國模式，來購買、持有同管理水資源。





目前，原住民在通過土地所有權，擁有大約40%的澳洲土地所有權，但可以支配的地表水利權就不足0.2%。





原住民水利權益委員會（Committee on Aboriginal Water Interests）聯合主席Grant Rigney對今次政府的撥款表示歡迎。





「這是一個起點，將是一個過程，我們需要同全澳各地的族群交談討論。我們堅決支持這一個進程。早就應該這樣做了，我們期待著下一階段，是否將會為原住民作為澳洲的第一民族進行水資源改革。」



西澳化肥廠建設將破壞原住民岩畫

有關西澳一間化肥廠，在原住民古老岩畫附近建設的爭議，經過六年談判，化肥廠的建設將會繼續進行。





這座耗資數十億元的設施，將建在巴魯普半島 (Bahrup Peninsular)，那裡有全球最大的古代岩石藝術同岩石雕刻，即是岩畫。





該項目的開發得到當地 Murujuga 原住民公司的支持，但西澳的其他原住民團體，就反對化肥廠的建設，包括 「拯救我們的歌曲」（Save Our Songlines ）組織的古柏（Rae Copper）





他說：「不希望我們的岩石藝術再被移除，不希望這個項目在個度建設。現在是原住民站起來發表意見的時候，因為今次涉及的損失太大。」



西澳州財案擬調整醫療政策

西澳政府將會額外撥款 7500 萬元，以減少救護車的數量，而增加可用的醫院床位。





這筆撥款將包括在下個月 5 月公布的 2023-24 年度州預算，是過去 18 個月，為減輕醫院急症科壓力而採取的其中措施。





擬議的改革包括在未來幾個月內，建立西澳衛生營運中心，以改善對緊症護理的監控同協調。



【新冠疫情】世衛將發長期管理指南

譚德塞表示，雖然新冠病毒將繼續存在，但世界正開始從大流行疫情的緊急階段步出。





他補充說，聯合國將在下周發出一份指南，介紹如何從應急響應轉至長期管理新冠病毒。「我仍然希望能夠在今年內某個時刻，可以宣佈新冠疫情不再成為公共衛生緊急事件。」





他指出，各國都需要學習適應由病毒造成的新形勢。



英國當局阻止微軟收購動視暴雪

英國競爭與市場管理局阻止微軟以690億美元收購遊戲發行商動視暴雪，並指擔心該宗歷來最大的科技交易，將阻礙雲遊戲領域的競爭。





微軟對此表示失望，並指會提出上訴。動視暴雪亦表示會與微軟積極合作，扭轉局面。





博彩行業分析師Liam Deane指，有關決定令業內很多人感到意外。





「巴西和南非多個市場已完成通過的程序，最近日本亦已完成。所有這些市場都已批准。不過，這個始終是一個不確定的過程。每個監管機構都有不同的法規及面對一個不同的市場。」



歐盟將為航空公司設碳目標

歐盟同意為歐洲航空公司，設定具有約束力的可持續燃料目標。





歐盟此舉是試圖啟動綠色燃料市場，並限制航空業的碳足跡。





航空燃料供應商必須確保，在2025 年時，他們供應的燃料中，2%是綠色燃料，到 2050 年時就上升到七成。



體育消息

英超榜首大戰，衛冕冠軍曼城在主場4比1擊敗阿仙奴，追貼至落後兩分，並踢少兩場。





曼城球員奇雲迪布尼今場兩度入球，開賽七分鐘先拔頭籌。其後在下半場開球後九分鐘，再建一功。



