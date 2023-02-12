今日大事（2月13日）

聯邦工黨政府表示，他們正履行一項大選承諾，讓臨時庇護簽證和避風港簽證持有人，有資格申請永居簽證。

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聯邦工黨政府表示，他們正履行一項大選承諾，讓臨時庇護簽證和避風港簽證持有人，有資格申請永居簽證。 Source: Getty / Getty Images

持臨時庇護簽證者將有資格申永居 料1.9萬人合資格

聯邦工黨政府表示，他們正
履行一項大選承諾
，讓臨時庇護簽證和避風港簽證持有人，有資格申請永居簽證。

聯邦移民、公民和多元文化事務部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，這項承諾只適用於在主權邊界行動開始之前進入澳洲，並且在明天（2023年2月14日）之前，持有或申請這兩種簽證類別的人，才有資格申請。

這些簽證持有人中，大約有19,000人將有資格申請身份明確的永居簽證。

內政部表示，將會先邀請特定的人申請，而其他合資格人士將可以從3月底開始在網上申請。

澳洲原住民道歉15週年 艾巴尼斯出席全國道歉早餐會

政府表示，承諾在兩年內撥款940 萬元，免費協助這批合資格申請的人提供簽證申請，並將資助澳洲各地的專業法律服務機構，免費為他們提供相關協助。
今天（2月13日）是聯邦政府向澳洲原住民道歉15週年紀念日。

有關的紀念是2008年，前總理陸克文（ Kevin Rudd）向澳洲原住民，以及向那些受之前澳洲政府同化政策影響，而被迫同父母分離的原住民和托勒斯島民的兒童道歉，這些兒童被稱為「被盜的一代」。

陸克文在當時表示，作為澳洲總理，他十分抱歉，並代表澳洲政府表示抱歉。

艾巴尼斯將於今天上午在坎培拉出席全國道歉早餐會，而聯邦國會將在今晚舉行週年紀念活動。
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原住民仍視澳洲日為哀痛日子

聯邦政府將改革縮窄原住民社會經濟目標差距

政府表示，實施這項計劃是關乎實際行動，包括為糧食安全提供撥款。

另外會撥款4.24億元，包括用作在北領地偏遠地區開發房屋的撥款，以及用作預防家庭暴力的撥款。

土敘強震後重建料漫長而具挑戰性

在土耳其和敘利亞進行救災的人道主義團體警告說，
地震的災後重建工作將會是漫長而具有挑戰性。


專家表示，在緊急救援的任務結束後，大量短期和長期需求需要數月甚至數年的捐款才能進行。

昨日在地震發生6天後，繼續救出多名生還者，包括一名孕婦和兩名小童。不過，災民對搜救緩慢的速度感到失望。兩國的死亡總數已超過33,000人，聯合國專家預計還會倍增。

聯合國救援工作負責人格里菲思 (Martin Griffiths)形容今次地震為該區一百年來最嚴重的災難。

格里菲思指，有百多個國家/地區已派出搜救人員幫助營救瓦礫下的生還者，但大家需要的不單止是搜救工作，下一階段就是要照顧那些失去家園的人，他們的孩子無法上學，又沒有食物，沒有錢，需要依賴土耳其政府和人民、以及國際社會解囊相助。

土耳其地震多座建築物倒塌 疑涉豆腐渣工程

土耳其在這次強烈地震
中有超過6千座建築物倒塌，懷疑涉及偷工減料或違規建築。據指，有建築商可以通過付費，而令非法建築物豁免遵照嚴格的建築規例。

據土耳其環境及城市化部門聲稱，國內接近1300萬座建築物有違規情況，土木工程師指這些違規建築物根本無法抵禦地震。

其中一名救援人員達拉爾（Ihsan Dalar）指，建築商使用豆腐渣材料。

達拉爾指， 建築公司在材料中混合石屎塊、煤灰，沙等，這些建築物落成時是沒有受到國家的監督，所以很多人因此而死，就是因為當時沒有監督。

司法部現正追究不合規格建築的法律責任，對至少134人展開調查，其中3人被捕並等候審訊，7人被拘留，另有7人被禁離境。

當局又在伊斯坦布爾機場拘捕兩名建築承包商，涉嫌與阿德亞曼省多座建築物倒塌有關。有報道指，被捕兩人當時正準備前往格魯吉亞。總統埃爾多安聲言，將動用緊急權力，嚴懲任何違法者。

美方相信連續兩日在北美上空擊落不明物體是氣球

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，美方相信連續兩日在
北美上空擊落的不明物體
是氣球。不過就較日前在大西洋擊落、屬於中國的高空氣球體積較細。他又指，中國的相關活動可能遍及全球。

最新的事件發生在過去的星期六，北美防空司令部派出美軍F-22戰機到加拿大上空，用導彈擊落不明物體。而美軍戰機在星期五亦在阿拉斯加上空擊落不明物體，打撈工作仍在進行中。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，被擊落的不明飛行物在4萬呎高空飛行，對民用空中交通構成威脅，但她拒絕猜測飛行物的來源地。

阿南德向所有加拿大人保證，他們是安全的。當局正對這些飛行物體進行分析，並確保會徹底分析所得數據。

山東青島證實 日照市附近海域發現不明飛行物

與此同時，山東青島即墨區海洋發展局證實，日照市附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，暫時未接獲通知具體是什麼不明飛行物，已發短信通知附近漁民注意安全。

內地網上流傳短訊截圖，指當局呼籲漁民，如果發現降落物落在漁船附近，就協助拍照取證，如果條件允許就協助打撈。
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【中國間諜氣球】美國將六個中國實體列入出口黑名單

伊朗總統本周對中國進行國事訪問

中國外交部宣布，伊朗總統萊希應國家主席習近平邀請，將於本星期二至四對中國進行國事訪問，今次將會是相隔5年來再有伊朗總統訪華。

預計萊希出訪北京，
中伊兩國將在高鐵、電動車、太陽能發電站等領域可以更加緊密合作
，亦可望就「一帶一路」、中國在伊朗石油天然氣領域投資等戰略問題，將諒解備忘錄轉化為協議。

澳洲著名的難民慈善機構面臨關閉風險

澳洲著名的難民慈善機構之一、維州尋求庇護者資源中心表示，他們因為經費不足，正面臨關閉的風險。

尋求庇護者資源中心表示，自去年7月以來，捐款減少了45%。

該中心為申請庇護的人提供法律建議和支援。

他們已公開呼籲向他們提供緊急支援，指他們的經費目前只維持到七個星期的運作。

維州尋求庇護者資源中心行政總裁卡拉帕納約蒂迪斯（Kon Karapanagiotidis）公開作出呼籲。

卡拉帕納約蒂迪斯指，21 年來，
他們一直與尋求庇護的人站在一起
，並揭露國家不人道的難民政策是多麼的殘酷。而他們的經費快將用完，現只有六星期的時間，來挽救中心停止運作，希望得到社會各界的幫助。

儲備銀行行長本周將就利率資訊接受質詢

澳洲儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）將在今個星期的聽證會上，就有關
利率的資訊
接受國會議員質詢。

洛菲利將在周三及周五，分別出席眾議院及參議院的預算案聽證會。

經濟學家表示，由於一些政府議員猜測，洛菲利的任期快將屆滿，因此國會議員可能會對他作出激烈質詢。

數據顯示新聞來源女性代表性不足

最新的媒體女性性別計分卡顯示，在媒體引用的來源和撰寫作者方面，女性的代表性仍有不足的情況。

根據數據顯示，在新聞引用來源方面，只有三成是女性，比2016年的性別計分卡統計，有所改善。

不過，倡議人士、女記者福克斯就希望有關方面更快採取行動，改善性別平等問題，以確保大家聽到所有的聲音。

福克斯指，這是一個有趣的問題，但她認為一旦大家開始識別和解除偏見，就會發現其他形式的偏見都會開始消失。
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新調查：全澳年輕女性多數認為 政界不平等不包容

北領地密切留意或受颶風吹襲

北領地正在密切留意可能會受颶風吹襲，氣象局警告危險和強烈的熱帶天氣條件，令颶風形成。

氣象局北領地負責人金寶（Shenagh Gamble）表示，他們會密切注視可能颶風吹襲的北領地及昆州境周邊的所有地區。
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影響澳洲天氣的五大氣候因素

熱帶氣旋加布里埃爾將越過新西蘭北部

已轉弱的熱帶氣旋加布里埃爾將會越過新西蘭北部，預計該區將要面對惡劣天氣。

早前一級颶風加布里埃爾吹襲澳洲領土諾福克島後，該島現時仍正進行清理工作。

新西蘭當局預計加布里埃爾會帶來暴雨，並已通知奧克蘭居民盡量避免外出。北部一些地區仍未從幾星期前的山洪暴發災難中恢復過來。

新西蘭航空亦已從昨日起至星期二，取消部分航班。
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颶風、颱風、氣旋：有何分別？

體育消息

在澳洲東岸時間今早10點半進行的美國超級盃國家欖球聯盟賽事中，馬伊拉塔（Jordan Mailata ）和西波斯（Arryn Siposs） 將成為首兩名澳洲球員代表費城，與堪薩斯城對陣。

另外，前世界冠軍和奧運會獎牌得主丹尼斯（Rohan Dennis ）已宣布他將在賽季結束後，退出職業單車賽。

32歲的丹尼斯是澳洲過去十年來最成功的單車運動員之一。

來自阿德雷德的丹尼斯曾經獲得2018年和2019年世界計時賽冠軍； 他在東京奧運會上獲得銅牌，在倫敦奧運會上獲得銀牌。
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國際欖聯繼國際泳聯後 禁男變女跨性別人參賽

女子足球賽事－2023 年國家杯本星期在新州拉開戰幔，澳洲國家隊Matildas 將與捷克、牙買加和西班牙隊一齊參加四國邀請賽。

三場比賽分別會在本星期四、星期日及下星期三於戈斯福德（Gosford）, 雪梨 和紐卡素舉行 。Matildas 隊將會視今次賽事為
女足世界杯
的熱身賽。


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Published 13 February 2023 at 9:33am, updated 21 minutes ago at 10:06am
By Elsa Tsang, Timothy Wu, Hiu Ching Lam
Source: SBS