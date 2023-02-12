今日大事（2月13日）

持臨時庇護簽證者將有資格申永居 料1.9萬人合資格

聯邦移民、公民和多元文化事務部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，這項承諾只適用於在主權邊界行動開始之前進入澳洲，並且在明天（2023年2月14日）之前，持有或申請這兩種簽證類別的人，才有資格申請。





這些簽證持有人中，大約有19,000人將有資格申請身份明確的永居簽證。





內政部表示，將會先邀請特定的人申請，而其他合資格人士將可以從3月底開始在網上申請。



澳洲原住民道歉15週年 艾巴尼斯出席全國道歉早餐會

政府表示，承諾在兩年內撥款940 萬元，免費協助這批合資格申請的人提供簽證申請，並將資助澳洲各地的專業法律服務機構，免費為他們提供相關協助。



今天（2月13日）是聯邦政府向澳洲原住民道歉15週年紀念日。





有關的紀念是2008年，前總理陸克文（ Kevin Rudd）向澳洲原住民，以及向那些受之前澳洲政府同化政策影響，而被迫同父母分離的原住民和托勒斯島民的兒童道歉，這些兒童被稱為「被盜的一代」。





陸克文在當時表示，作為澳洲總理，他十分抱歉，並代表澳洲政府表示抱歉。





艾巴尼斯將於今天上午在坎培拉出席全國道歉早餐會，而聯邦國會將在今晚舉行週年紀念活動。



更多內容 原住民仍視澳洲日為哀痛日子

聯邦政府將改革縮窄原住民社會經濟目標差距

政府表示，實施這項計劃是關乎實際行動，包括為糧食安全提供撥款。





另外會撥款4.24億元，包括用作在北領地偏遠地區開發房屋的撥款，以及用作預防家庭暴力的撥款。



土敘強震後重建料漫長而具挑戰性

專家表示，在緊急救援的任務結束後，大量短期和長期需求需要數月甚至數年的捐款才能進行。





昨日在地震發生6天後，繼續救出多名生還者，包括一名孕婦和兩名小童。不過，災民對搜救緩慢的速度感到失望。兩國的死亡總數已超過33,000人，聯合國專家預計還會倍增。





聯合國救援工作負責人格里菲思 (Martin Griffiths)形容今次地震為該區一百年來最嚴重的災難。





格里菲思指，有百多個國家/地區已派出搜救人員幫助營救瓦礫下的生還者，但大家需要的不單止是搜救工作，下一階段就是要照顧那些失去家園的人，他們的孩子無法上學，又沒有食物，沒有錢，需要依賴土耳其政府和人民、以及國際社會解囊相助。



土耳其地震多座建築物倒塌 疑涉豆腐渣工程

據土耳其環境及城市化部門聲稱，國內接近1300萬座建築物有違規情況，土木工程師指這些違規建築物根本無法抵禦地震。





其中一名救援人員達拉爾（Ihsan Dalar）指，建築商使用豆腐渣材料。





達拉爾指， 建築公司在材料中混合石屎塊、煤灰，沙等，這些建築物落成時是沒有受到國家的監督，所以很多人因此而死，就是因為當時沒有監督。





司法部現正追究不合規格建築的法律責任，對至少134人展開調查，其中3人被捕並等候審訊，7人被拘留，另有7人被禁離境。





當局又在伊斯坦布爾機場拘捕兩名建築承包商，涉嫌與阿德亞曼省多座建築物倒塌有關。有報道指，被捕兩人當時正準備前往格魯吉亞。總統埃爾多安聲言，將動用緊急權力，嚴懲任何違法者。



美方相信連續兩日在北美上空擊落不明物體是氣球

最新的事件發生在過去的星期六，北美防空司令部派出美軍F-22戰機到加拿大上空，用導彈擊落不明物體。而美軍戰機在星期五亦在阿拉斯加上空擊落不明物體，打撈工作仍在進行中。





加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，被擊落的不明飛行物在4萬呎高空飛行，對民用空中交通構成威脅，但她拒絕猜測飛行物的來源地。





阿南德向所有加拿大人保證，他們是安全的。當局正對這些飛行物體進行分析，並確保會徹底分析所得數據。



山東青島證實 日照市附近海域發現不明飛行物

與此同時，山東青島即墨區海洋發展局證實，日照市附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，暫時未接獲通知具體是什麼不明飛行物，已發短信通知附近漁民注意安全。





內地網上流傳短訊截圖，指當局呼籲漁民，如果發現降落物落在漁船附近，就協助拍照取證，如果條件允許就協助打撈。



伊朗總統本周對中國進行國事訪問

中國外交部宣布，伊朗總統萊希應國家主席習近平邀請，將於本星期二至四對中國進行國事訪問，今次將會是相隔5年來再有伊朗總統訪華。





澳洲著名的難民慈善機構面臨關閉風險

澳洲著名的難民慈善機構之一、維州尋求庇護者資源中心表示，他們因為經費不足，正面臨關閉的風險。





尋求庇護者資源中心表示，自去年7月以來，捐款減少了45%。





該中心為申請庇護的人提供法律建議和支援。





他們已公開呼籲向他們提供緊急支援，指他們的經費目前只維持到七個星期的運作。





維州尋求庇護者資源中心行政總裁卡拉帕納約蒂迪斯（Kon Karapanagiotidis）公開作出呼籲。





儲備銀行行長本周將就利率資訊接受質詢

洛菲利將在周三及周五，分別出席眾議院及參議院的預算案聽證會。





經濟學家表示，由於一些政府議員猜測，洛菲利的任期快將屆滿，因此國會議員可能會對他作出激烈質詢。



數據顯示新聞來源女性代表性不足

最新的媒體女性性別計分卡顯示，在媒體引用的來源和撰寫作者方面，女性的代表性仍有不足的情況。





根據數據顯示，在新聞引用來源方面，只有三成是女性，比2016年的性別計分卡統計，有所改善。





不過，倡議人士、女記者福克斯就希望有關方面更快採取行動，改善性別平等問題，以確保大家聽到所有的聲音。





福克斯指，這是一個有趣的問題，但她認為一旦大家開始識別和解除偏見，就會發現其他形式的偏見都會開始消失。



北領地密切留意或受颶風吹襲

北領地正在密切留意可能會受颶風吹襲，氣象局警告危險和強烈的熱帶天氣條件，令颶風形成。





氣象局北領地負責人金寶（Shenagh Gamble）表示，他們會密切注視可能颶風吹襲的北領地及昆州境周邊的所有地區。



更多內容 影響澳洲天氣的五大氣候因素

熱帶氣旋加布里埃爾將越過新西蘭北部

已轉弱的熱帶氣旋加布里埃爾將會越過新西蘭北部，預計該區將要面對惡劣天氣。





早前一級颶風加布里埃爾吹襲澳洲領土諾福克島後，該島現時仍正進行清理工作。





新西蘭當局預計加布里埃爾會帶來暴雨，並已通知奧克蘭居民盡量避免外出。北部一些地區仍未從幾星期前的山洪暴發災難中恢復過來。





新西蘭航空亦已從昨日起至星期二，取消部分航班。



體育消息

在澳洲東岸時間今早10點半進行的美國超級盃國家欖球聯盟賽事中，馬伊拉塔（Jordan Mailata ）和西波斯（Arryn Siposs） 將成為首兩名澳洲球員代表費城，與堪薩斯城對陣。





另外，前世界冠軍和奧運會獎牌得主丹尼斯（Rohan Dennis ）已宣布他將在賽季結束後，退出職業單車賽。





32歲的丹尼斯是澳洲過去十年來最成功的單車運動員之一。





來自阿德雷德的丹尼斯曾經獲得2018年和2019年世界計時賽冠軍； 他在東京奧運會上獲得銅牌，在倫敦奧運會上獲得銀牌。



更多內容 國際欖聯繼國際泳聯後 禁男變女跨性別人參賽

女子足球賽事－2023 年國家杯本星期在新州拉開戰幔，澳洲國家隊Matildas 將與捷克、牙買加和西班牙隊一齊參加四國邀請賽。





三場比賽分別會在本星期四、星期日及下星期三於戈斯福德（Gosford）, 雪梨 和紐卡素舉行 。Matildas 隊將會視今次賽事為 女足世界杯 的熱身賽。







