烏魯魯宣言六周年 「原住民國會之聲」入憲公投將舉行

聯邦原住民部長貝妮（Linda Burney）在1967年舉行重要公投時，她10歲大，當時的全民投票，是為了讓原住民及托勒斯海峽島民，首次納入全國人口統計。





貝妮說，1967 年她 10 歲，在她生命的前 10 年，就像今天在座的許多其他人一樣，沒有被計算在人口統計內。之前澳洲知道有幾多羊，但就不知道有原住民的人數。而且這是關於他們存在的認可。今年 2023 年的公投是這種認可的延續。





1967年的承認原住民人口的全民公投，是澳洲最多贊成票的公投，支持率超過90%。





當年的公投，成為現在「原住民國會之聲」入憲全民投票的一種啟發。



「原住民之聲公投參與小組」返回中部烏魯魯，紀念《發自內心的烏魯魯宣言》公佈6周年。小組成員艾波（Nathan Appo）說，現在是年輕人參與的時候。





艾波說，作為年輕人應該反思，可以在這方面發揮重要作用，例如原住民歷史學家哈琴斯（Jackie Huggins）在1967年已經做了很多工作，現在是他們年青一代團結起來的時候。





「原住民之聲公投」草案，預計下星期會在眾議院通過，在6月較後時間，會呈交參議院辯論。





草案上星期在眾議院辯論時，聯邦在野兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton），是其中反對聲音最大的人。



達頓說，在澳洲人需要團結國家的時候，「原住民國會之聲」將重新種族化我們的國家。總理艾巴尼斯的提議，將令澳洲永遠因種族而分裂。他說，正如他過去所說，自由黨支持憲法承認，但不支持在憲法有一種分裂、破壞的和改變民主的坎培拉國會聲音。達頓又說大家都渴望得到實際的結果，就是改善澳洲原住民的生活。在這個問題上沒有任何領導人、政黨和澳洲人，可以標榜比其他人道德高尚。





但原住民部長貝妮就認為，達頓自相矛盾。





最近的摩根民意調查顯示，全澳支持「原住民國會之聲」入憲的選民的比率，下降到46%。



越來越多人擔心，這正成為分裂澳洲的話題，而且也有很多關於「原住民國會之聲」的錯誤訊息。





雪梨科技大學（UTS）原住民教授比特森 （Jack Beetson）表示，他希望今次「原住民國會之聲」入憲公投，下一代在60年後，反思的並不是他們經歷過的恐懼，或者在學校受到不公平對待。





被盜的一代倖存者威爾遜（Scott Wilson）也有同感，他說，他在達爾文長大，1967年他還很小，公投之前入夜後，所有原住民都要留在一個建築群，不可以出去，公投之後，這個做法就終止。威爾遜說，希望今次「原住民國會之聲」的公投也可以成功，澳洲人一齊創造歷史。





請聽今集【時事報道】。







