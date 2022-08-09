SBS 新聞簡報（6月13日）

【612四周年】澳洲多個城市舉辦紀念活動

阿德雷德港人進行「默站」式抗議，張貼在香港因政治在囚或待判人士的海報。布里斯本和黃金海岸就開設街站，向途人派發講解香港現狀的宣傳單張。坎培拉也有電影放映會。





香港特區政府新聞處 回應澳洲的紀念活動 時，強調「2019年的示威活動是黑暴，並非如暴徒謊稱的和平示威」，又表示反對和譴責任何境外組織或人士企圖破壞香港法治、干預香港司法獨立審判權。



政府讓步 綠黨仍拒支持房屋基金草案

工黨提出的房屋未來基金必須靠中立議員支持才能在參議院通過。為爭取支持，房屋部長科蓮絲表示會對草案作出一些修改，包括對政府投資獲利設立5億元的上限。





不過，綠黨房屋事務發言人錢德勒-馬瑟指，政府仍未回應有關每年撥款和凍結全國租金的兩個要求，因此堅拒支持。





他說綠黨會竭盡所能進行談判，改變這份只會加劇房屋危機的草案。



【原住民之聲】反對黨：澳人未準備好接受

反對黨領袖達頓表示，澳洲人未準備好接受原住民國會之聲。





他今日在澳洲經濟發展委員會（CEDA）的全國大會上講話，稱聯邦政府未能告知公眾有關原住民之聲這個機構的詳情。





達頓表示，他相信這個趨勢會繼續下去，因為公眾未準備好、公投的細節仍未得到解釋。



總理促澳洲把握氣候危機躍居環保大國

總理艾巴尼斯表示，澳洲要抓住機會，在可再生能源方面成為全球領袖。





他也在大會上發言指，能源轉型解決氣候危機，是澳洲不可錯過的重要經濟良機，澳洲可藉此加強和貿易夥伴的合作，從而躍居世界大國。





他又說，綠色能源對環境有利，也可降低家庭和企業的開支。



【新州巴士車禍】司機控危駕獲准保釋

新州巴士致命車禍 ，巴士司機Brett Andrew Button被控危險駕駛導致他人死亡，獲准保釋。





事發星期日深夜，載著35名參加完婚禮賓客的涉事巴士，在獵人谷Greta一個迴旋處失控翻側。車禍造成10人死亡，多數是Singleton一個澳式足球隊的成員。





當局將確保公積金領取者獲財務建議

公積金領取者將可以獲得可負擔財務建議。





他說公積金公司有義務向領取者提供資訊，但又有其他條例令此舉變得艱難，因此政府要作出改善。



烏克蘭持續反攻 奪回7個村莊

烏方表示，自上星期發起反攻以來，已在東南部的俄佔地區奪回7個村莊。總統澤連斯基稱，儘管當地有大雨和激烈交戰，但烏軍正強力推進，加強控制。





而俄方未有證實任何動向。



體育消息

意大利前總理貝盧斯科尼逝世，意甲球隊AC米蘭和多名領隊、球員都向他致哀。



