SBS 新聞簡報（1月18日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

當局指能源價格上限最終可令賬單費用下降

總理艾巴尼斯表示，當局
設置能源價格上限
的措施最終可以令能源賬單的費用下降。

當局早前指，在12月23日生效的對煤炭和天然氣的臨時價格限制措施，將反映能源市場未來價格。

艾巴尼斯再次強調工黨政府會推動能源安全，應對俄烏戰爭帶來的影響和氣候變化的威脅。他說已經見到相關措施的益處，而聯邦政府也正和新州、昆州合作增加能源供應。

近日有煤氣零售商指，無法和生產商達成合作，來為新客戶提供可負擔的能源。而競爭及消費者公署已向相關企業提供指引，要求遵守價格上限的義務。

調查：過半數澳人擔心氣候變化和極端天氣

調查顯示，過半數澳洲人擔心氣候變化和極端天氣。

氣候理事會委託民調機構YouGov所作的調查顯示，有四份之一受訪者表示非常擔心，當中多數是年輕女性。

八成人表示在2019年以來
至少一次切身感受到自然災害
。經受水災的人士，有六成是在鄉鎮地區，四成是在城鎮。

此外，有五份之一人表示災害影響其心理健康，包括焦慮、壓力、失眠和創傷後遺症。

澳航客機發求救訊號後安全降落

澳航（Qantas）一架客機發出求救訊號後，在雪梨安全降落。

從奧克蘭起飛的QF144航班，在飛越太平洋期間一個引擎出現故障。機師隨後發出表示出現極端危險、需要即時援助的求救訊號。

不過航機最終在今日下午安全抵達，在現場候命的緊急服務人員已立即提供協助。當局派出多部消防車和救護車戒備。

【澳洲日爭議】總理指是否上班是僱傭事務

艾巴尼斯表示，是否可以
選擇在澳洲日上班
是僱主和僱員之間的事。

在1月26日應否作為國慶日慶祝的爭議下，一些機構和企業包括Telstra、十號台和Wollongong大學等，允許職員選擇在當天上班，另選一日補假。

被問到應否允許所有僱員選擇時，艾巴尼斯沒直接回答，但表示公務員也會因為需要而在聖誕節上班，而這個是僱傭之間的事務。

一些市議會已決定
不在當天舉辦公民入籍儀式

雪梨今打破高溫記錄後料降溫

雪梨今日迎來極端相反天氣
，先是打破高溫記錄，再預測晚間降雨降溫。

天文台在下午2點半錄得攝氏30.2度，是自去年2月21日連續330天以來，雪梨市區氣溫首次高於30度。

不過，由於一道低壓槽從北方南下，預計最快今晚7點雪梨將迎來大雨和強風，令氣溫驟降至20度左右。

118歲全球最年長人瑞逝世

國際方面，全球最年長人瑞離世，享年118歲。

法國的安德烈修女在1904年出生，1944年加入一個天主教慈善團體。她晚年在一間療養院生活，去年感染新冠病毒康復並慶祝117歲生日，但她本周在睡夢中離世。

在日本人瑞田中加子去年以119歲高齡離世後，安德烈修女被健力士世界紀錄確認是全球最年長。

中國公佈第14屆全國政協委員名單

中國第14屆全國政協會議將於3月4日在北京召開，新華社公佈2172名委員名單。

王滬寧是唯一入選的中共中央政治局常委，意味著將會接替汪洋，出任全國政協主席。

現屆政協副主席有24名，只有7人在名單上，包括港澳兩位前行政長官何厚鏵和梁振英，而董建華和港澳辦主任夏寶龍將會卸任。

太陽城周焯華涉黑罪成判囚18年

太陽城集團創辦人周焯華被控黑社會、詐騙和非法賭博等多項罪名成立，判監18年。

周焯華前年11月在澳門被捕，被控289項罪名。他堅稱無罪，指其業務遍佈多個國家都一直奉公守法。但據報
澳洲The Star賭場和太陽城有嚴重不當行為


他還需要向政府及多間博彩企業，賠償總共超過86億港元。

體育消息

利雅得明星隊對陣巴黎聖日耳門的友誼賽將於周四舉行，剛加盟沙特球隊艾納斯的球星C朗拿度，將和老對手美斯決一高下。

今次是C朗加盟球隊以來首次上陣，並會擔任隊長，預計至少會踢半場。現場6.8萬張門票一開售就被搶購一空。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Midsection of woman carrying basket of cleaning supplies

【專家推介】天然清潔劑 助你清潔家居迎新年

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （1月18日）

China Population

中國人口近60年來首次出現負增長

Imagen de una abducción extraterrestre.

【不明異常現象】懷疑目擊UFO事件過去兩年激增？