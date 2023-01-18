SBS 新聞簡報（1月18日）

當局指能源價格上限最終可令賬單費用下降
總理艾巴尼斯表示，當局的措施最終可以令能源賬單的費用下降。
當局早前指，在12月23日生效的對煤炭和天然氣的臨時價格限制措施，將反映能源市場未來價格。
艾巴尼斯再次強調工黨政府會推動能源安全，應對俄烏戰爭帶來的影響和氣候變化的威脅。他說已經見到相關措施的益處，而聯邦政府也正和新州、昆州合作增加能源供應。
近日有煤氣零售商指，無法和生產商達成合作，來為新客戶提供可負擔的能源。而競爭及消費者公署已向相關企業提供指引，要求遵守價格上限的義務。
調查：過半數澳人擔心氣候變化和極端天氣
調查顯示，過半數澳洲人擔心氣候變化和極端天氣。
氣候理事會委託民調機構YouGov所作的調查顯示，有四份之一受訪者表示非常擔心，當中多數是年輕女性。
八成人表示在2019年以來。經受水災的人士，有六成是在鄉鎮地區，四成是在城鎮。
此外，有五份之一人表示災害影響其心理健康，包括焦慮、壓力、失眠和創傷後遺症。
澳航客機發求救訊號後安全降落
澳航（Qantas）一架客機發出求救訊號後，在雪梨安全降落。
從奧克蘭起飛的QF144航班，在飛越太平洋期間一個引擎出現故障。機師隨後發出表示出現極端危險、需要即時援助的求救訊號。
不過航機最終在今日下午安全抵達，在現場候命的緊急服務人員已立即提供協助。當局派出多部消防車和救護車戒備。
【澳洲日爭議】總理指是否上班是僱傭事務
艾巴尼斯表示，是否可以是僱主和僱員之間的事。
在1月26日應否作為國慶日慶祝的爭議下，一些機構和企業包括Telstra、十號台和Wollongong大學等，允許職員選擇在當天上班，另選一日補假。
被問到應否允許所有僱員選擇時，艾巴尼斯沒直接回答，但表示公務員也會因為需要而在聖誕節上班，而這個是僱傭之間的事務。
一些市議會已決定。
雪梨今打破高溫記錄後料降溫
，先是打破高溫記錄，再預測晚間降雨降溫。
天文台在下午2點半錄得攝氏30.2度，是自去年2月21日連續330天以來，雪梨市區氣溫首次高於30度。
不過，由於一道低壓槽從北方南下，預計最快今晚7點雪梨將迎來大雨和強風，令氣溫驟降至20度左右。
118歲全球最年長人瑞逝世
國際方面，全球最年長人瑞離世，享年118歲。
法國的安德烈修女在1904年出生，1944年加入一個天主教慈善團體。她晚年在一間療養院生活，去年感染新冠病毒康復並慶祝117歲生日，但她本周在睡夢中離世。
在日本人瑞田中加子去年以119歲高齡離世後，安德烈修女被健力士世界紀錄確認是全球最年長。
中國公佈第14屆全國政協委員名單
中國第14屆全國政協會議將於3月4日在北京召開，新華社公佈2172名委員名單。
王滬寧是唯一入選的中共中央政治局常委，意味著將會接替汪洋，出任全國政協主席。
現屆政協副主席有24名，只有7人在名單上，包括港澳兩位前行政長官何厚鏵和梁振英，而董建華和港澳辦主任夏寶龍將會卸任。
太陽城周焯華涉黑罪成判囚18年
太陽城集團創辦人周焯華被控黑社會、詐騙和非法賭博等多項罪名成立，判監18年。
周焯華前年11月在澳門被捕，被控289項罪名。他堅稱無罪，指其業務遍佈多個國家都一直奉公守法。但據報。
他還需要向政府及多間博彩企業，賠償總共超過86億港元。
體育消息
利雅得明星隊對陣巴黎聖日耳門的友誼賽將於周四舉行，剛加盟沙特球隊艾納斯的球星C朗拿度，將和老對手美斯決一高下。
今次是C朗加盟球隊以來首次上陣，並會擔任隊長，預計至少會踢半場。現場6.8萬張門票一開售就被搶購一空。
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