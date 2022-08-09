SBS 新聞簡報（8月21日）

【原住民之聲】總理譴責前工黨部長言論

總理艾巴尼斯譴責前工黨部長約翰斯（Gary Johns）反對原住民之聲的言論。





目前 擔任一個公投反對陣營組織主席的約翰斯 ，在周末舉行的保守政治行動會議（CPAC）上形容原住民社區處於「麻木」狀態，建議他們學英語。





他上月曾表示，原住民人士應該驗血來證明自己的血統，引起嘩然。





艾巴尼斯批評，約翰斯的言論是「毫無尊重」和「令人擔憂」，指其長期不尊重原住民族群。





財長承諾撥款應對人口增長帶來挑戰

財政部長查默斯表示，政府會準備應對澳洲人壽命延長所帶來的挑戰。





社會老齡化將令醫療、養老、全國殘障保險計劃、國防等方面的需求增加，預計在未來40年令政府開支增加1400億元，等於國民生產總值（GDP）的5.6%。





查默斯表示，政府會研究可以採取哪些措施、在哪些服務上決定撥款，令財政預算更具可持續性。



中國據報破獲美國中情局間諜案

中方表示破獲一宗美國中央情報局（CIA）間諜案。





中國官媒報道，一名姓郝的部委幹部在日本留學期間結識美國駐當地官員，通過請客送禮建立密切關係，被中情局策反，回國後進入國家部委工作，在境內多次與對方接觸並提供情報。





報道指，國家安全機關正對案件依法展開調查。



厄瓜多爾大選 倆候選人跑出再對決

厄瓜多爾大選，8名候選人都未取得絕對優勢。





根據法例，得票最多的左翼女性候選人岡薩莉絲（Luisa Gonzalez）和中間派諾博亞（Daniel Noboa）要在10月份再投票決勝負。





今次選舉前發生多宗暴力事件，包括有候選人遇刺身亡。政府宣佈全國進入緊急狀態，並在投票日派出10萬名警察和士兵嚴密保安。



洩密案未平 國防部再向會計師樓批合同

國防部向安永會計師樓批出840萬元的合同，設計核子管理部門的架構。





因為 另一間四大會計師樓的洩密案 ，聯邦政府正被指過度依賴這些公司。





綠黨形容今次合同是「難以置信」，指安永和核工業有聯繫，會產生利益衝突。



政府擬委任工會人士進入央行董事會

聯邦政府可能會委任一名工會人士進入儲備銀行的董事會。





日前的工黨全國大會期間，建築、林業、礦業及能源工會（CFMEU）作出上述提議，獲當局接納考慮。





反對黨批評此舉將影響央行獨立性並引發通脹。



科學家發明檢測卵巢癌病情方法

科學家發明一種在手術前以血液檢測卵巢癌是否惡性及危及生命的方法。





來自維州Hudson Institute of Medical Research的科學家團隊表示，這種驗血方法會尋找血液中一種名為 CXCL10 的新型生物標誌物，以確認病情。





此舉將可以避免女性在不必要下割除卵巢、失去生育能力。



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