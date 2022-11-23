SBS 新聞簡報（11月23日）

澳洲家庭明年將可以享受到更低廉的托兒費用。





聯邦政府提高托兒津貼的計劃昨晚在參議院通過後，今日在眾議院通過，將於明年7月正式實施。家庭年收入低於8萬元的家庭，補貼比率將從百分之85增加到九成。





早期教育部長阿里表示，工黨政府兌現大選承諾，為家庭減輕生活開支負擔，並幫助婦女進入職場。她說新措施也幫到兒童獲得早期教育，有利他們的身心發展。



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聯邦政府正在和各州地商議，提高刑事罪行的負責年齡。





一份在2020年提交給律政部長的報告至今仍未公開。該報告相信是支持將入刑年齡從10歲提高到14歲。





律政部長載夫斯表示，拒絕公開報告是前政府的決定，但他下次和各州地律政廳長開會時會進行討論。他亦提到，非常關注原住民青少年的犯罪問題。



相關內容 有組織要求把最低負刑事責任年齡提升至 14 歲





美國維珍尼亞州城市Chesapeake一間超市發生槍擊案，造成至少10人死亡。





事發當地星期二晚約10點，當地警方接報有人在Walmart超市開槍。警員和消防員趕到現場，發現多人死亡和受傷，其中一名死者相信是槍手。





當局隨後疏散大樓，目前仍在調查事件。具體傷亡數字亦未清楚。







以色列耶路撒冷市郊一個巴士站附近也發生爆炸，至少12人受傷，其中2人危殆。





事發在當地星期三白天，以色列警方懷疑爆炸是由巴勒斯坦人策劃，正在調查事件。醫護人員趕抵現場後發現部分傷者大量出血，巴士站附近損毀嚴重。







中國電動車品牌比亞迪，在澳洲市場的銷量躋身第二。





比亞迪從今年9月開始在澳銷售。數據顯示，過去兩個月的新車交付記錄中，有889部比亞迪電動車，高於排第三的MG和第四的Polestar。而美國品牌Tesla就以超過7000部遙遙領先。





政府早前和綠黨達成協議，有望通過減低電動車成本的減稅方案，鼓勵更多車主用電動車取代汽油車。







報告指，澳洲工人每年平均被欠薪6個星期。





澳洲研究所的報告發現，全職僱員每年加班的鐘數價值8000元工資，但八成半的打工仔並未獲得這些加班費。





總體而言，澳洲人因此每年總共損失920億元的收入。







維州政府表示，如果連任，將允許藥劑師對輕微健康問題進行診治。





離投票日還有3日，州長安德魯斯宣佈1900億元的試行計劃，為藥劑師增加醫治尿道炎，開具避孕藥房等權力，每次診症可獲20元診金。而病人無須為藥物支付超過目前藥物津貼名冊要求的價格。





而兩黨聯盟領袖馬仲佳今日在Cranbourne拉票，承諾為市民提供市中心公共交通每日2元的補貼，持續半年。







78歲的雪梨華裔活動人士Danny Lim被警員暴力拘捕而受傷，警方將獨立調查事件。





以身上掛著標語牌而聞名的Danny Lim，日前在市中心維多利亞女王大廈，因為拒絕按指令移動而被警員拘捕。不過現場錄影可見，警員將他推倒在地，令他面部受傷流血。





警方表示，警員發現他受傷後已停止拘捕，並送醫治療，又說會就事件進行獨立調查。







港協暨奧委會公布指引，要求香港運動員參與國際體育賽事期間，如果發現主辦方錯誤播放國歌和升掛區旗，領隊需要即時提醒運動員，並一同用雙手做出「T」字手勢，示意反對。





香港欖球隊早前在南韓參賽時，中國國歌被放成了示威歌曲，引起風波。

