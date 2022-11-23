SBS廣東話節目

SBS 新聞簡報（11月23日）

SBS廣東話節目

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 23 November 2022 at 7:11pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 23 November 2022 at 7:11pm
By Koma Cheng
Source: SBS
澳洲家庭明年將可以享受到更低廉的托兒費用。

聯邦政府提高托兒津貼的計劃昨晚在參議院通過後，今日在眾議院通過，將於明年7月正式實施。家庭年收入低於8萬元的家庭，補貼比率將從百分之85增加到九成。

早期教育部長阿里表示，工黨政府兌現大選承諾，為家庭減輕生活開支負擔，並幫助婦女進入職場。她說新措施也幫到兒童獲得早期教育，有利他們的身心發展。
Advertisement
相關內容

工黨首份財案普遍獲讚

【專家分析】誰是贏家誰是輸家？


聯邦政府正在和各州地商議，提高刑事罪行的負責年齡。

一份在2020年提交給律政部長的報告至今仍未公開。該報告相信是支持將入刑年齡從10歲提高到14歲。

律政部長載夫斯表示，拒絕公開報告是前政府的決定，但他下次和各州地律政廳長開會時會進行討論。他亦提到，非常關注原住民青少年的犯罪問題。
相關內容

有組織要求把最低負刑事責任年齡提升至 14 歲


美國維珍尼亞州城市Chesapeake一間超市發生槍擊案，造成至少10人死亡。

事發當地星期二晚約10點，當地警方接報有人在Walmart超市開槍。警員和消防員趕到現場，發現多人死亡和受傷，其中一名死者相信是槍手。

當局隨後疏散大樓，目前仍在調查事件。具體傷亡數字亦未清楚。
相關內容

美國性小眾酒吧發生槍擊 疑犯曾遭母報警逮捕

美國加州槍擊案釀6死12傷 收緊槍管「刻不容緩」


以色列耶路撒冷市郊一個巴士站附近也發生爆炸，至少12人受傷，其中2人危殆。

事發在當地星期三白天，以色列警方懷疑爆炸是由巴勒斯坦人策劃，正在調查事件。醫護人員趕抵現場後發現部分傷者大量出血，巴士站附近損毀嚴重。
相關內容

打破停火協議！以巴雙方再爆軍事衝突

港人親歷以巴戰火：「砲彈就在頭上爆炸」


中國電動車品牌比亞迪，在澳洲市場的銷量躋身第二。

比亞迪從今年9月開始在澳銷售。數據顯示，過去兩個月的新車交付記錄中，有889部比亞迪電動車，高於排第三的MG和第四的Polestar。而美國品牌Tesla就以超過7000部遙遙領先。

政府早前和綠黨達成協議，有望通過減低電動車成本的減稅方案，鼓勵更多車主用電動車取代汽油車。
相關內容

中國電動車比亞迪進軍澳洲市場 經銷商：以價取勝

中國電動車開銷兩個月 即成澳洲第二


報告指，澳洲工人每年平均被欠薪6個星期。

澳洲研究所的報告發現，全職僱員每年加班的鐘數價值8000元工資，但八成半的打工仔並未獲得這些加班費。

總體而言，澳洲人因此每年總共損失920億元的收入。
相關內容

公平工作署去年追回 1.23 億元欠薪


維州政府表示，如果連任，將允許藥劑師對輕微健康問題進行診治。

離投票日還有3日，州長安德魯斯宣佈1900億元的試行計劃，為藥劑師增加醫治尿道炎，開具避孕藥房等權力，每次診症可獲20元診金。而病人無須為藥物支付超過目前藥物津貼名冊要求的價格。

而兩黨聯盟領袖馬仲佳今日在Cranbourne拉票，承諾為市民提供市中心公共交通每日2元的補貼，持續半年。
相關內容

維州選舉倒數 維州華人各有心水

【維州選情】工黨可能失多達十議席變少數派政府


78歲的雪梨華裔活動人士Danny Lim被警員暴力拘捕而受傷，警方將獨立調查事件。

以身上掛著標語牌而聞名的Danny Lim，日前在市中心維多利亞女王大廈，因為拒絕按指令移動而被警員拘捕。不過現場錄影可見，警員將他推倒在地，令他面部受傷流血。

警方表示，警員發現他受傷後已停止拘捕，並送醫治療，又說會就事件進行獨立調查。
相關內容

【發起眾籌】雪梨名活躍份子Danny Lim被暴力逮捕


港協暨奧委會公布指引，要求香港運動員參與國際體育賽事期間，如果發現主辦方錯誤播放國歌和升掛區旗，領隊需要即時提醒運動員，並一同用雙手做出「T」字手勢，示意反對。

香港欖球隊早前在南韓參賽時，中國國歌被放成了示威歌曲，引起風波。
今日重點新聞

【播錯國歌？】南韓亞洲七人欖球賽前誤播《願榮光歸香港》

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

COVID Vaccine

【疫苗快報】新冠感染症狀變遷（11月23日）

The Darling River and the Menindee Lakes are under pressure from low water flow as a result of the continuing drought affecting more than 98% of New South Wales in 2019.

十年過去 梅利達令盆地計劃成效如何?

France v Australia: Group D - FIFA World Cup Qatar 2022

今屆世界盃究竟那些隊伍有較佳勝出機會?

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （11月23日）