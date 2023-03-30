SBS 新聞簡報（3月30日）

減排保障機制通過國會 七月起生效

該機制將從今年7月起生效，要求碳排放量最多的215間企業，每年減排至少4.9%，以達到在2030年減排2億500萬噸的目標。





氣候變化兼能源部長鮑文表示，該法例令澳洲處於減排目標的正軌上，有助促進可再生能源的投資。他又感謝中立議員支持政府，作出建設性的工作。





政府向國會提交修憲草案 反對黨拒列席

在總理艾巴尼斯就草案發言時，約半數反對黨議員缺席，包括領袖達頓。





原住民事務部長貝妮會後表示，她當時專注於「創造歷史」的草案以及準備開始接受公眾諮詢、進行宣傳運動的事宜，並沒留意誰人不在。





【新冠疫情】當局冀冬季前催谷疫苗接種率

最新數據顯示，目前澳洲已有100萬人注射加強劑，當中七成人是60歲以上。





首席醫官凱利表示，雖然民眾已不在乎新冠病毒，但它仍然存在，有必要進一步提高接種率，特別是在長者護理設施，以保護最弱勢的社群。



總理將率總督及原住民出席英王加冕

總理艾巴尼斯證實他會前往倫敦出席 英國國王的加冕典禮 。





英王查理斯三世的加冕禮將於5月6日舉行，預計英聯邦及多國代表都會應邀參加。





艾巴尼斯向國會表示，他屆時會率領一個代表團赴英，成員包括澳洲聯邦和各州總督，以及原住民代表。



反對黨拒絕支持最低工資追及通脹

反對黨拒絕支持提高最低工資。





不過，反對黨領袖達頓表示，工資增長和通脹一樣的話將會適得其反，會加劇物價飆升。



蔡英文抵紐約：感謝美國對台軍售

台灣總統 蔡英文過境美國前往中美洲訪問 ，抵達紐約下榻酒店時受到僑團歡迎，附近也有華人團體抗議，高呼反對台獨的口號。





她晚上出席僑宴，致辭時感謝美國九度對台軍售，指台灣有能力維護區域和平穩定，守護價值觀和生活方式。





據報蔡英文明日將會參加智庫組織哈德遜研究的閉門活動，目前仍未知她會不會和眾議院議長麥卡錫見面。



菲律賓客輪起火釀12死7失蹤

菲律賓一艘客輪起火，造成至少12人死亡，7人失蹤。





事發在昨晚，南部巴西蘭省附近一艘載有約250人的客輪，在航行途中起火，有人跳海逃生，被當局及漁民救起。





當局指死者大部分是溺斃，搜救工作仍然進行中。



體育消息