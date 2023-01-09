SBS 新聞簡報（1月9日）

聯邦政府接受碳審查建議

一個由四名專家組成的小組，經過六個月的審查，發現澳洲碳信用單位計劃的安排基本上合理，但可以改進。





建議包括進一步支持地區和原住民社區的參與，以及取消對數據共享的部分限制。





聯邦氣候變化和能源部長鮑文 (Chris Bowen) 表示，計劃可能會變得更加透明。



研究：樓市失衡加劇澳洲貧富懸殊

租住房屋的基層家庭，雖然他們的過去年度的收入，升幅接近26%，但有約一半的薪金升幅用來交租。





高收入人士，扣除通脹後用於房屋的支出，只是佔去年度的薪金升幅的4%。基層家庭的房屋支出超出薪金升幅，比富人高出三倍。





分析指，假設未來十年，每年多起五萬個單位，全國的租金和房價可下調10%-20%，而解決問題是增加房屋供應量，並放寬土地規劃限制。



總理稱修復西澳北部成本高

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，修復 西澳北部洪水 所造成的破壞，成本將會很高。





艾巴尼斯宣布聯邦與州政府，將聯手為偏遠的西澳和北領地的洪水災民，提供恢復支援。





總理將陪同州長麥高文 (Mark McGowan) 前往 Fitzroy Crossing，該地受到洪水的嚴重影響。



相關內容 總理到訪西澳視察洪水災情 承諾為災民提供一切支援

研究指澳洲須增加偏遠地區人口

澳洲地區研究所表示，增加海外移民，對未來十年澳洲的持續增長和可持續性至關重要。





研究呼籲，應更針對偏遠地區的人口遷移，以應對技能和勞動力的短缺問題。





澳洲鄉鎮區域研究所首席執行官里奇表示，澳洲需要審視支援移民的系統和流程，令更多人選擇在澳洲安居。



英國哈里王子稱願意跟王室和解

美國和英國電視已經播出，宣傳王子新書的採訪。





哈里王子一再指責英國王室，不僅沒有保護他和他的妻子梅根，反而主動洩露他們的情況。





王子說他不再認識他的兄弟威廉王子，或他的父親查爾斯國王。他表示願意與他們和解，但和解必須雙方共識。



德州州長指總統要為其言論負責

美國德克薩斯州長阿伯特（Greg Abbott）表示，總統拜登應對他所說的墨西哥邊境混亂的言論負責，因為總統未能執行現行法律。





拜登首次訪問該地區時，視察德州埃爾帕索其中一個繁忙的入境口岸。





州長表示，他已去信拜登 (Joe Biden)，其中列出應對創紀錄數量的移民，進入美國的解決方案。



體育消息

去年在澳洲公開賽獲得亞軍的美國選手柯林斯(Danielle Collins)，以6比2和6比4，擊敗捷克卡普利斯科娃（Karolina Pliskova）。





同樣來自捷克，前溫網冠軍克維托娃（Petra Kvitová）以 6-3 和 7-5 ，擊敗俄羅斯選手萊巴基娜（Elena Rybakina）。





另外，前美國公開賽冠軍史蒂芬絲(Sloane Stephens)，被同樣來自美國的戴維斯（Lauren Davis），以 6-2 和 6-2 擊敗。

