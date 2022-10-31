【疫苗快報】新變種新冠病毒XBB抵澳（10月31日）

今集內容： 新變種新冠病毒XBB抵澳 報告指傳播速度超快

全國讀寫數學能力測試反映學生能力未受新冠影響

中國鄭州市富士康廠房傳2萬人確診新冠

新變種新冠病毒XBB抵澳 報告指傳播速度超快

XBB是於今年 8 月在印度首次發現，而新加坡亦在上星期首次出現，目前在新州和維州的傳播水平較低。據新加坡衛生部表示，從在印度首次發現該變種病毒以來，XBB經已在超過 17 個國家出現，除澳洲之外，孟加拉、丹麥、日本和美國都發現該變種病毒。





據新州衛生部表示，目前BA.4 和 BA.5 Omicron 變種病毒仍然是最常見的病毒菌株，但它們的主導地位正在下降。





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新州衛生部的一份聲明中指：『我們將在未來 7 到 14 天內密切監測該變種病毒的出現以及其他國際和本地的數據，以評估該新種病毒體在新州人口免疫的情況下的增長潛力。』





上星期因感染新冠病毒要要入院和進行核酸（PCR） 檢測的數字均略有下降。





世界衛生組織 (WHO) 日前亦召開會議，討論 XBB 變種病毒的出現。





世衛表示，暫時不認為 XBB 和另一種新變種病毒 BQ.1需引起公眾健康的關注，因為這些新變種病毒「彼此之間或與其他 Omicron 系列的變種病毒的差異不夠大。」





不過，世衛表示，早期證據顯示，在 Omicron 出現前被感染的人士再次感染的風險會更高。





到目前為止，已在 35 個國家及地區檢測到 XBB，並且與新感染的個案增加無關。





根據中國研究人員的一項預印本研究指出，XBB相信有最佳能力逃避新冠抗體的保護。該研究稱，Omicron 的新變異病毒株，尤其是 XBB「是被測試的抗體中有最強逃避抗體的能力，遠遠超過 BA.5，而其逃避抗體的能力接近 SARS-CoV-1 的水平。」 （SARS-CoV-1 是導致 SARS 的新型冠狀病毒株，SARS 是一種可導致嚴重疾病的呼吸道病毒。）





該研究表示，這意味著，接種了疫苗和之前感染過新冠病毒的人士， 如果感染到XBB，他們可能不會獲得像之前那些新冠病毒相同水平的保護。預印本研究有、又稱，一些像Evusheld 和 bebtelovimab 等抗體藥物對 XBB 也可能不會很有效用。





到目前為止，XBB 的症狀似乎與感染新冠的一般症狀相似。根據美國疾控和預防中心 (CDC) 的說法，這些可能包括：· 發燒或發冷、 咳嗽、 呼吸急促或呼吸困難、疲勞、 肌肉或身體疼痛、 頭痛、喪失味覺或嗅覺、咽喉痛、鼻塞或流鼻涕、噁心或嘔吐以及腹瀉。





與其他 Omicron 菌株一樣，XBB 被認為具有很強的傳染性。新加坡衛生部指出，該變體現在佔該國新冠感染病例的百分之 54，高於一周前的百分之 22。





新加坡衛生部表示，XBB「至少與目前流行的變種病毒一樣具有傳染性」，但補充說「沒有證據顯示 XBB 會導致更嚴重的疾病。」



全國讀寫數學能力測試反映學生能力未受新冠影響

雖然當局預計澳洲學生在新冠疫情的兩年期間會出現讀寫及數學能力急降的情況，但全國讀寫及數學能力測試NAPLAN發佈的最新結果就顯示,並沒有這個跡象。





原住民和非原住民學生在讀寫和數學能力方面，仍然存在差距，但越來越少原住民和托雷斯海峽島民學生在長大期間，未能達到最低的能力水平。





澳洲課程、評估和報告局行政總監卡瓦略（David Carvalho）表示，希望原住民 7 年級學生的語法和標點成績會有進步的趨勢。





3年級和5年級原住民學生的寫作能力穩步提高，而9年級學生的數學能力亦呈現穩定上升趨勢。



中國鄭州市富士康廠房傳2萬人確診新冠

鄭州富士康為蘋果生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，擁有3個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，員工超過30萬。





中國網路日前流傳「富士康鄭州園區約2萬人確診」訊息，鴻海集團就富士康鄭州廠房疫情狀況發表聲明，表示與當地政府配合防疫，園區逐步在控制之中。





集團持續與當地政府協調，為員工提供必要的物資藥物與生活保障，又組織人員和車輛，昨日起做好員工點對點有序返鄉服務。





鴻海表示，在政府指導下，鄭州園區正持續落實防疫措施，實施閉環管理、點對點通勤、每日核酸及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新防疫訊息及宣導。





但內地社交網站早前有片段顯示，被指是富士康員工的人爬過圍牆，拿著隨身物品離開。





一位微信用戶發文寫道「他們是逃出工廠的富士康員工，正在步行回家。並說，「有些人帶着行李、毯子和棉被在麥田中行走。我不禁感到悲傷」。





路邊有熱心人士放置礦泉水、麵包和點心，還可見「歡迎富士康孩子們回家」、「富士康員工免費喝水」、「返鄉人員食物補給點，早日到家」等字眼的看板。





根據上海傳媒「第一財經」報導，據不完全統計，截至昨晚10時30分，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地發佈「致在富士康工作人員的公開信」，表示做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。





報導中並引述富士康廠區1名行政人員指，廠區內已閉環管理10幾天，採點對點上班。該工作人員還表示，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。





該行政人員指看到網上員工「逃離」的內容後，內心五味雜陳，心裡很難受。





鄭州富士康黨委書記蘇東霞在 10月30日凌晨發文坦言，廠區逾20萬人，管理難度大，內部已盡力調動資源處理，但外部支援較少，無力獨自支撐局面，不得已要默許員工自行回家。





日前富士康鄭州廠區傳出2萬多人確診，當時鴻海富士康發聲明強調「2萬員工確診」是「嚴重不實信息」，鄭州園區生產營運相對穩定。但富士康沒有披露受感染工人的人數。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







