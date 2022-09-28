【疫苗快報】當局採取措施避免重演去年夏季新冠疫情（9月28日）

今集內容： 衛生部長指澳洲有足夠疫苗

當局採取措施避免重演去年夏季疫情

偏頭痛、胃潰瘍和癌症藥物10月1日起大幅降價

衛生部長指澳洲有足夠疫苗

衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，澳洲已確保有足夠的新冠疫苗劑量。他向澳洲廣播公司（ABC）說，政府正透過和輝瑞及莫德納的合同獲取最新款的新冠疫苗。





「我們目前和Novavax、輝瑞及莫德納有（疫苗）安排，合同覆蓋整個夏天到2023年。」





Advertisement

他提到，6月要求衛生部前秘書長Jane Halton教授對前政府購買和分配新冠疫苗的做法進行獨立檢討，報告建議當局尋求在2023年尋找途徑獲得莫德納疫苗，因為目前的合同在今年年底到期。





畢勒也提到，政府打算為受到電訊公司Optus資訊洩漏影響的人士更換國民保健（Medicare）卡。「我們留意到Optus數據泄露牽連甚廣。我們過去24小時得知國民保健卡數據亦洩露，對此特別關注。」





輝瑞公司以1.79億澳元收購布里斯本企業ResApp。該企業開發了一款手機程式，可以透過咳嗽聲來診斷是否感染新冠病毒或患上其他呼吸道疾病。





統計局的最新數據顯示，澳洲出現感冒、流感和新冠症狀的人數減少。統計局的家庭調查主管David Zago表示，今年7月有42%家庭報告相關症狀，而在8月8日至28日期間進行的調查顯示，該比例下降至36%。



當局採取措施避免重演去年夏季疫情

聯邦衛生部長畢勒表示，當局將確保從2022年夏季新冠疫情中吸取教訓，避免重蹈覆轍。





他說：「許多澳洲人無法與家人慶祝聖誕節，而是排了幾個小時的隊做核酸檢測，隨後更是花了幾天自我隔離，等待檢測結果。」





他將去年夏季的新冠混亂局面，歸咎於上屆政府未能聽取健康建議，訂購足夠的快速抗原檢測（RAT）試劑，「而這正是那個夏天所需要的」。





他表示，政府需要避免在疫情出現後，才緊急採取對策「試圖追趕」。在今年冬季的疫情當中，當局擴大第四劑疫苗的接種資格範圍，尤其是澳洲長者。





「工黨當選時，老年護理機構內只有大約50%的長者接種了第四劑疫苗，而如今大約是85%。」





同時，他表示政府正在擴大新冠抗病毒治療藥物的使用資格，確保全科呼吸診所繼續有效運作，並再度撥款，將對老年護理部門的新冠支援延續到今年年底。



偏頭痛、胃潰瘍和癌症藥物10月1日起大幅降價

澳洲藥物福利計劃 (PBS) 所涵蓋處方藥的最高費用，將會削減30%。





一系列新藥物，包括針對胃潰瘍、精神分裂症、癲癇和關節炎的藥物，也將添加到可用的處方列表中。





聯邦衛生部長畢勒宣布，從10月1日起生效的這些變化，將使每個澳洲人一年平均節省130元的自費藥費。





該計劃中列出的新藥，包括治療癌症類型，和兒童生長激素缺乏症的藥物。





至於降低的藥物包括治療偏頭痛、銀屑病關節炎、乳腺癌和胃潰瘍等藥物。





畢勒表示：「PBS的2000多種藥物將會降價。 通過提供1.3億元的額外藥價補貼，將減少澳洲家庭的共同繳費額。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







