【疫苗快報】最新修改版新冠疫苗即將推出（8月26日）

今集內容 最新修改版新冠疫苗即將推出

每天有逾3萬澳洲人因長新冠請病假

【日本再放寬入境限制】打齊3針免核酸檢測 下月擬開放自由行

最新修改版新冠疫苗即將推出

最新經過修改， 能更有效應對現今omicron新冠病毒的疫苗，預計將在幾個星期內推出。





輝瑞及莫德納均要求美國監管機構，認可批准加強劑的最新修改版本。





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美國食品及藥物管理局正評估科學家所講的最新「二價版本加強劑疫苗」，預計很快就會做出決定。





管理局疫苗總監馬克斯（Peter Marks） 指，經過調整的加強劑可能會立即見效。





馬克斯說：「通過改變加強劑中的成份，它們能夠引發更新免疫系統反應，所以有望於消滅病毒方面做得更好。」





BA.5變種病毒目前正導致美國同世界大部份地區的感染，但目前的新冠疫苗是針對於2020年所流行的冠狀病毒。





另外，青少年從9月5日起可接種基於蛋白質的 Novavax 新冠疫苗，以及為5歲以下兒童，開放接種Moderna的Spikevax 疫苗。



每天有逾3萬澳洲人因長新冠請病假

澳洲在周五報告至少 62宗新冠死亡個案，其中維州有25人，新州 22人。





財政部與新聞公司（News Corp）報紙共享的數據顯示，由於Long COVID （新冠感染後綜合症，也叫「長新冠」），估計每天有 31,000 名澳洲工人請病假。





澳洲政府表示，30至49歲的孕婦和進行母乳餵哺的婦女可以接種第二劑加強劑。





政府指接受三劑疫苗的女性患嚴重疾病的風險非常低。





另外，世界衛生組織表示，此前一直上升的全球猴痘病例數量，於上星期下降了 21％，亦是世界衛生組織於 7 月宣佈猴痘疫情為全球衛生緊急情況以來，首次出現確診數字下降的趨勢。





世衛總幹事譚德塞指，目前情況可能反映歐洲地區的猴痘疫情正降温。但他警告說，拉丁美洲的情況卻仍然不樂觀。





美國、西班牙、巴西、德國、英國、法國、加拿大、荷蘭、秘魯和葡萄牙報告的猴痘病例最多。





譚德塞說：「有跡象表明，歐洲的疫情正放緩，當地有效的公共衛生措施、國家改變行為同疫苗接種，都正有助預防猴痘傳播。 但是，特別是在拉丁美洲，當地人的防疫意識或公共衛生措施不足，加上缺乏疫苗，則仍助長疫情。」





至今為止，已有來自 96 個國家的41,000 多宗確診及12 宗死亡病例報告，其中大部分病例都在美國。



【日本再放寬入境限制】打齊3針免核酸檢測 下月擬開放自由行

日本入境政策為G7成員國中最嚴格，現時限定必須有帶團導遊的旅行團入境。根據日本NHK的報導，在7月份到訪日本的海外遊客少於8,000人，而在疫情前， 2019 年日本接待了 3200 萬外國遊客，情況相去甚遠。





根據NHK的報導，日本政府正在考慮容許來自海外的自由行旅客到日本旅遊，旅行並不需要跟旅行團，但是旅客必須透過旅行社安排行程，旅行社將管理旅客在日本的行程，包括住宿及離境日子，以便當局有必要時追蹤旅客，但旅客平日活動則不受限制。 如果有關政策通過，最早可能在9 月開始實施。





日本首相岸田文雄亦已在8月24日宣布，政府決定自9月7日開始，已完成接種3劑新冠疫苗的旅客，無需再提交72小時內的PCR檢測陰性證明。





他指，要求提交PCR檢測陰性證明對人們來說很不方便，特別是從日本出國旅行的人。他又指，日本將加快措施，以防止感染傳播並促進社會經濟活動。





現時日本入境人數在每日2萬人，岸田表示，為了與七國集團其他成員國保持步調一致，讓入境更加方便、順暢，政府打算基於國內外的疫情狀況、入境人員的需求、入境口岸防疫措施等情況，分階段地逐步放寬有關限制，包括將提高每日入境人數上限。





政府會進一步完善檢疫機制，基於疫情狀況及時調整和發布有關措施。但岸田文雄沒有透露具體的最新每日旅客人數上限。





因日本境內確診數不斷升高，日本當局考慮放棄統計感染總人數，岸田文雄也提到，將會要求醫療機關報告高齡及嚴重住院確診者的姓名、出生年月日等詳細資料，而在此範圍之外，地方政府則以把握確診患者人數為原則。





目前，日本政府批准快速抗原測試只在某些藥房出售，導致許多症狀輕微的人急於前往門診，或在被門診拒絕時叫救護車。





岸田文雄指，在8月月底，政府會批准快速抗原測試在更多地方提供，症狀較輕的人可以購買， 他指，這樣風險較小的人可以在網上或在一般藥店購買檢測包，而不用到門診。





根據日本旅遊公司 D2C X Inc. 在7月進行的一項網上調查顯示，在約1,700名受訪者中，有 72% 的人表示，如果目前日本的邊境管制仍然實施，他們將會，或者可能放棄到訪日本。





日本觀光廳在本年5月宣布，來自澳洲、美國、泰國及新加坡四個國家並已經完成接種三劑新冠病毒疫苗的海外旅客，由即日起可入境日本。除了要完成接種三劑新冠疫苗外，入境旅客訪日亦必須以小型旅行團形式入境，並由一名領隊陪同。同時，入境訪客必須已經購買「民間醫療保險」。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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