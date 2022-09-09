【疫苗快報】今起新冠強制隔離期縮短至5天（9月9日）

今集內容： 政府進一步放寬限制 國際航班有新要求

西澳今起取消公共交通工具口罩令

今日開始縮短新冠強制隔離期至5天

政府進一步放寬限制 國際航班有新要求

隨著新冠規則在全國範圍內放寬，飛往澳洲的國際航班不再強制要求戴口罩。





此要求在周五零晨正式取消，但當局仍然建議旅客考慮佩戴口罩以確保自身安全。





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聯邦衛生部長畢勒表示，這一個變化得到首席醫官的認可。





他表示：鼓勵每個出國旅行的人注意新冠病毒的持續風險，並採取個人預防措施來阻止傳播並保持安全。





新規從周五開始生效，國內航班也不再需要口罩。





此外，從周六開始，澳洲各州和領地將不再提供每日新冠數據。





當局將改為每周更新，因為他們認為「每日報告病例已不像以前那麼重要」。





全國各地的衛生部門每天都會公佈整個大流行期間的病例和死亡人數、疫苗接種率和住院人數。





但是，首都領地衛生廳長史密斯在一份聲明中說：新冠病毒的冬季浪潮已經過去，我已經到了大流行的階段，每天的報告已經不像以前那麼重要了。





畢勒表示，衛生官員支持這些變化。





他在聲明中表示：這一舉措得到了首席衛生官的支持，將確保提供高質量、準確的信息，從而更清楚地了解 新冠動態。





「這種方法將使國家報告與所有州和地區保持一致，並支持對全國和全球新冠趨勢的分析。」



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西澳今起取消公共交通工具口罩令

澳洲在周五報告至少有 47 人死於新冠病毒，其中維州有41人，昆州有6人。





各州和領地已決定停止匯報每日新冠數字。因此，新州、南澳、北領地和首都領地今天沒有提供其統計數據。





從今天開始，西澳人不再需要在公共交通工具上戴口罩，包括出租車和共乘，預計其他州也會跟從。





澳洲醫藥用品管理局（TGA）已批準兩款快速抗原檢測試劑——TouchBio SARS-CoV-2 & FLU A/B抗原組合檢測盒和Fanttest COVID-19/Influenza A&B抗原檢測試劑盒。





兩款快速自檢試劑既能檢測到新冠病毒，也能檢測到流感病毒。其特點是增加一條線，表示出現甲型和乙型流感。





印度和中國已經批准無針新冠疫苗。





印度批准巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）的噴鼻式疫苗，用於未接種民眾；中國監管機構則批准了康希諾生物股份公司（CanSino Biologics）的吸入式加強針疫苗。



今日開始縮短新冠強制隔離期至5天

政府決定將新冠確診病例的強制隔離期從 7 天縮短到 5 天。





隔離期的縮短將從周五開始生效。





只要沒有症狀，民眾將可以在五天後離開隔離。





7 天的隔離仍將適用於老年和殘疾護理等高風險環境中的工人。





艾巴尼斯在雪梨對記者表示：我們要做的是確保政府對變化的情況做出反應，新冠病毒可能會存在相當長的一段時間，我們需要做出適當的反應。





另外，有關大流行病假災難津貼的規定亦已更改，以反映任何申請者的最短隔離期。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







