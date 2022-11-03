【疫苗快報】新州維州新冠病例開始增加（11月3日）

今集內容： 新州維州新冠病例開始增加

昆州推出紅綠燈新冠防疫政策

新冠措施對臨時移民和國際學生的影響

新州維州新冠病例開始增加

新州首席衛生官錢特說，隨著新冠變種病毒傳播，新州病例開始增加，預計新州正進入新一輪疫情，需為新一輪感染做好準備。





錢特強調，疫苗接種繼續降低重症風險。不過，老人和有潛在健康風險人士仍有危險。疫苗是最好的保護措施，民眾應該繼續接種。另外應該了解，是否建議服用抗病毒藥物，並有應對感染的計劃。如果出現症狀，應該居家而不外出。





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錢特表示，現正有幾種新冠亞變種病毒在傳播， BA.4和BA.5仍是最常見，但已降至63%。新州有9707人確診，比前一周上升11.4%，有227人留院。





另外，維州首席衛生官薩頓說，有證據表明，維州正處於另一波新冠疫情開端。





污水測試顯示，BQ.1和XBB新冠變種，佔維州新冠確診病例10%，並會超越現在流行的主要變種BA.5。



昆州推出紅綠燈新冠防疫政策

本周一開始，昆州推出了新的紅綠燈防疫政策。綠色規定包括染疫時留在家中，以及確診陽性後佩戴七天口罩等。





如果出現「適度的社區傳播率」（包括進入新一波疫情）時，就會出現琥珀色等級，這包括如果室內和公共交通工具如不能保持社交距離，就需要佩戴口罩。如果家庭成員新冠檢測呈陽性，每兩天就需要進行一次快速抗原檢測。





紅色等級則表示傳播率很高，將強制要求室內佩戴口罩。





至於西澳，新冠緊急狀態在963天後終於周五結束，並且不會延長。





西澳州長麥高文（Mark McGowan）表示，這是大流行中一個里程碑，標誌開始新的管理階段。不過仍然強烈建議民眾，根據需要佩戴口罩、身體不適時居家休息、接受檢測和避免前往高風險環境，直到完全痊癒。如果有需要，政府會加強新冠防疫措施，以確保社區安全。



新冠措施對臨時移民和國際學生的影響

新報告《斷層線：對澳洲新冠應對措施的獨立審查（Fault lines: An independent review into Australia's response to COVID-19）》稱，臨時移民和國際學生，受到了語言和經濟障礙的影響。但與永久居民和公民不同，臨時移民和國際學生沒有資格，申請補貼以獲得聯邦政府的經濟支援。





該報告稱，這是個錯誤決定，臨時移民應有資格獲得政府的財政援助。





部分行業在封鎖期間陷入停滯，對於這些行業的工人來說，這意味著他們不得不依靠慈善機構或家人的支援，又或者是返回原籍國。





另外報告稱，在新冠大流行期間，殘障人士面臨著「三重危險」，包括更有可能患上重病，並死於新冠病毒。他們獲得醫療保健、藥物和治療服務的機會減少，封鎖對他們與家人、朋友和援洞人員的聯繫，造成「特別不利的影響」。





報告指出，對這一群體而言，他們「通常很難遵守保持物理距離的準則，和保持衛生措施，如佩戴口罩。重要的個人護理，變得更加困難，孤獨感也隨之增加。」





聯邦政府推出的支援措施，只針對包括國家殘障保險計劃（NDIS）的人，這意味著超過85%的沒有參與該計劃的殘障人士，被排除在援助之外。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







