【疫苗快報】檢討稱新冠疫情期間部份封鎖措施非必要（10月20日）

今集內容： 檢討：新冠疫情期間部份封鎖措施非必要

澳洲去年死亡率比大流行前低 新冠排34

哪些群體感染長新冠可能性最高？

檢討：新冠疫情期間部份封鎖措施非必要

一個獨立檢討發現，本地各政府在新冠疫症大流行高峰期間，決定學校停課的時候，未能夠取得適當的平衡。





今日是澳洲衛生官員證實第一宗新冠感染後的第一千日，而在疫症大流行以來，本地錄得超過15,000宗不治個案。





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檢討報告指出，一些停課措施是可以避免，而一些封城和封鎖邊界的措施亦可以減少，因為會導致嚴重的社會和經濟損失。





今次檢討由多個機關組成進行，結果亦顯示出一些多元文化社群在疫症高峰期受到最大影響。



更多內容 新冠措施協助減低去年呼吸道疾病的感染率

澳洲去年死亡率比大流行前低 新冠排34

澳洲國家統計局最新資料顯示，2021年澳洲死亡人數超過171,000人，雖然死亡人數比2020年高出3%，不過比大流行開始前的2019年為低。





2021年澳洲人的主要死因是心臟病，死亡人數超過17000人，其後為癡呆症和阿爾茨海默病，之後是腦血管疾病。





數據顯示，癡呆症是女性死亡的主要原因，而男性死亡的主因是心臟病。





澳洲國家統計局死亡率統計主任莫蘭說，新冠等疾病並沒有成為2021前十大死亡原因，新冠病毒為第34位，1122人死亡，其中大多數與Delta變種有關。和2020年相比，2021年死於新冠的中位年齡有所降低。





Delta大流行的封城措施，降低呼吸道疾病的死亡率。去年，每10萬人中有39.1人死於呼吸道疾病，只有兩人因流感死亡，這種情況在2021年繼續發生。



哪些群體感染長新冠可能性最高？

根據澳洲國立大學（ANU）的新研究，在感染新冠的澳洲成年人人當中，近三分之一人的症狀持續超過四周，是長新冠（Long Covid）的常見情況。這一比例相當於略超澳洲所有成年人口的14%。





此外，在感染過新冠的澳洲成年人當中，將近5%的人的新冠症狀持續三個月，或更長時間。





研究作者比德爾（Nicholas Biddle）教授的表示，女性、年輕人和中等收入家庭感染新冠的可能性最高。





「在受訪的感染過新冠的成年人中，89.5%報告稱出現新冠症狀，他們當中平均會出現大約10種不同的症狀，最常見的是疲勞。」





「大約四分之一經歷13種或更多種的症狀，另外四分之一的人，經歷七種或更少的症狀。流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛、咳嗽和頭痛很常見，大約四分之三出現新冠症狀的人士，都有上述症狀，」他說。





此外，超半數的新冠感染者還出現虛弱、肌肉酸痛和發燒這三種症狀。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







