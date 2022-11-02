【疫苗快報】TGA臨時批准輝瑞二價新冠疫苗（11月2日）

今集內容： TGA臨時批准輝瑞二價疫苗

政府將向老年護理部門發放PPE應對潛在疫情

處方藥物最高價格大減三成至30元

TGA臨時批准輝瑞二價疫苗

澳洲醫藥及用品管理局（TGA）10月28日發表聲明稱，已臨時批准輝瑞（Pfizer）公司生產的二價新冠疫苗，用於18歲或以上成年人的加強劑。





這是第二種獲准在澳洲使用的二價新冠疫苗。





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聲明稱，醫藥及用品管理局已仔細考慮一項正在進行的臨床研究數據，數據表明，該疫苗作為加強劑使用後，參與者的Omicron BA.1毒株，產生 「出色的中和抗體反應」，並對原始毒株產生類似反應。





TGA表示，評估該疫苗針對BA.4和BA.5亞變種的活性臨床研究正在進行中，但初步結果表明，該疫苗產生針對這兩種亞變種的中和抗體程度，略低於BA.1。





聲明表示，澳洲免疫技術咨詢小組 （ATAGI）將在未來幾周內，就這種疫苗的使用向政府提供建議。



政府將向老年護理部門發放PPE應對潛在疫情

聯邦衛生與老年護理部表示，將從11月初開始，向全國各地的老年護理機構，發放個人防護設備（PPE），以應對潛在的夏季疫情暴發。





衛生部10月31日發表聲明，個人防護設備將於11月初開始發放，首先供應農村和偏遠地區的老年護理機構。





向老年護理部門供應的夏季個人防護設備包，有三天的防護物品，包括防護面罩、手套、防護服、P2或N95口罩、醫用外科口罩，數量由機構中居住的長者人數決定。





聲明稱，除本次提供的夏季個人防護設備包之外，向當局報告疫情爆發，或已暴露在病毒的老年護理機構，仍可向當局申請標準和緊急防護設備包。



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處方藥物最高價格大減三成至30元

在新法下的在藥物福利計劃，處方藥物的最高支付額降低了 12.50 元，從 42.50 元降至 30 元。





有關政策是減輕生活開支的救濟措施之一，是艾巴尼斯政府於周二發佈的財案中的一部分。





削減措施將從明年 1 月開始生效，預計將耗資 7.87 億元。





這是實施藥物福利計劃 75 年以來，首次削減處方藥物的價格。





衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，處方藥物的最高支付額自 2000 年來已上升一倍，有關變化將使藥品更能負擔。





他在坎培拉向記者表示：「我們知道，在生活開支壓力巨大時，藥品價格會對家庭開支產生非常大的影響，」





他續指：「每年有近 100 萬澳洲病患沒有得到他們醫生所說，對他們的健康很重要的藥物，因為他們負擔不起。」





兩黨聯盟支持降低處方藥物最高支付額。





然而，自由黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）表示，政府所採取的更廣泛的生活開支救濟措施還遠遠不足。





她說：「重要的是要注意，這是艾巴尼斯政府迄今為止宣佈的為數不多的生活開支救濟措施之一，而措施要到 2023 年才能生效。」





「我們希望艾巴尼斯政府不要認為他們在支持澳洲家庭應對生活開支上漲的工作已經完成，我們將追究政府的責任。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







