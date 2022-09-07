【疫苗快報】研究發現新冠疫苗安全與有效性男女大不同（9月7日）

今集內容： 澳洲經濟接近恢復至疫前水平

研究發現新冠疫苗安全與有效性男女大不同

【新冠骨牌效應】再多8%企業被接管 專家恐未來更多公司「執笠」

澳洲經濟接近恢復至疫前水平

周三（9月7日），全澳至少新增 60 宗新冠死亡病例，其中昆州有 24 人死亡，新州 21 人，維州 11 人。





統計局今日的數據顯示，受惠於邊境重開和出口增加，澳洲在4月1日至6月30日的季度經濟增長達到0.9%，接近疫情前水平。





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統計局指，全國生產總值（GDP）在疫情期間受到一開始的新冠病毒及其Delta變種毒株的影響，兩次大幅下跌，不過在封鎖措施結束後已觸底反彈。





澳洲國立大學（ANU）一份新的研究發現，每100名新冠死者，就有13名18歲以下未成年人失去父母之一甚至雙親。疫情以來共有1700名澳洲兒童失去至少一位至親。





JAMA Network發佈的全球研究顯示，超過1050萬兒童遭此厄運。其中最多的國家包括孟加拉、印度、印尼、緬甸、尼泊爾、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、肯亞、尼日利亞和南非。





據報新產的疫苗有助對抗目前的新冠病毒毒株，美國政府有意推行每年接種一次疫苗。白宮新冠應對協調員Ashish Jha醫生表示，一年一針足夠大部份美國人保持較高的防止重症的保護。



研究發現新冠疫苗安全與有效性男女大不同

澳洲和國際研究人員發現，新冠疫苗的第一針對男性更有效。





這項發表在《當代臨床試驗》上的研究，比較了不同已發表的國際研究，以確定民眾對各種新冠疫苗的反應是否不同，當中取決於他們的性別。





根據同行評審的研究，在首次接種疫苗時，男性的疫苗效力高於女性。





該研究報告主要作者、墨爾本大學教授卡索伊克（Cassandra Szoeke）說，與男性相比，女性更容易出現疫苗副作用。





索伊克認為，性別差異應不僅只考慮試驗後期，報告男性和女性之間的不良反應區別，還應該報告早期階段的疫苗劑量和藥效學的研究。





她進一步表示，這項研究旨在消除醫學和臨床研究中的「一刀切」方法，並解決患者群體的異質性和多樣性，以及患者亞組的特定需求。



【新冠骨牌效應】再多8%企業被接管 專家恐未來更多公司「執笠」

澳洲破產管理署的數據顯示，截至 6 月 30 日止，澳洲任命破產管理人的企業數量比再上一年增長 8%。





破產管理署董事加門（Gareth Gammon）表示，「隨著企業正面臨著包括稅收在內的眾多經濟壓力，在未來幾個月及明年，我們可能會看到企業及個人破產的數量進一步增加。」





「尤其是中小型企業可能會因無法控制的因素，而耗盡其現金儲備。」





新冠疫情大流行最嚴重的時期，州及聯邦政府正採取眾多支持措施、來幫助企業抵御封鎖及旅行限制帶來的壓力，但這些措施帶來的好處，大部分已經用盡。





在2021/22 的財政年度內，全國有 6555 間企業宣布破產比上一年增加了483 家（增長為8%）。





新州有 2402 宗，企業被接管的個案，高於上一年的 2167 宗，亦成為會國最多破產企業的州份。相反，維州及首都領地2021/22 年的破產人數比上一年少。





CreditorWatch 行政總裁科格蘭 (Patrick Coghlan) 表示，新州不成比例的破產數量，可能是由於大量企業的總部設都設在新州。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







