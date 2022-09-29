【疫苗快報】新冠患者確診後出現「腦霧」怎麼辦？（9月29日）

今集內容： 衛生部長敦促民眾盡快接種第三劑疫苗

【香港0+3】未接種兒童 前往香港會否「被迫打針」？

新冠患者確診後出現「腦霧」怎麼辦？

衛生部長敦促民眾盡快接種第三劑疫苗

聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，雖然許多民眾期待可以接種新型二價新冠疫苗加強劑，但澳洲真正的挑戰是人們的第三劑疫苗接種率。





他確認莫德納（Moderna）公司研發的針對新冠原始毒株以及Omicron BA.1亞變種的二價新冠疫苗，將在「未來幾周內推出」，藥監局目前正在對運抵的疫苗進行批量檢測。





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但他同時指出，民眾無需特別為二價疫苗，而推遲自己的加強劑接種。





當被問及當局是否考慮將第四劑疫苗（第二劑加強針）的接種範圍，進一步推廣至30歲以下群組時，巴特勒表示「真正的挑戰是，民眾的第三劑疫苗接種率。」





「仍有超過 500 萬澳洲人在接種第二劑疫苗後，已經過了六個月，但還未接種第三劑疫苗。所以，我要對他們說，盡快接種一劑加強劑。這對你的免疫力有好處，對預防嚴重疾病特別有好處。」





「至於第四劑的接種資格，這將是澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI），在適當時候考慮的事情。」



【香港0+3】未接種兒童 前往香港會否「被迫打針」？

香港政府在上周五（9月23日）下午公布最新檢疫安排，其中「0+3」的隔離安排令不少居澳港人「心思思」回港探親。





在香港政府發布的新聞稿中，已清晰列明有關撤銷香港居民須打齊新冠疫苗針才可登機來港；11歲或以下小童無不論是否香港居民，即使未完成疫苗接種仍可登機前往香港。





雖然11 歲以下兒童儘管非香港居民亦不會被拒前往香港，但在9月23日的記者會上，香港特首李家超提及未接種的香港居民到港後必須跟從疫苗建議，否則並不會取得「疫苗通行證」，出行受限。





目前，澳洲衛生當局雖然表示新冠疫苗安全，並建議5-11歲的兒童接種疫苗。但並未曾對5-11歲的兒童作出疫苗接種限制，強制兒童接種疫苗。因而，不少家長仍然存有憂慮，未讓孩子接種新冠疫苗。





香港實行的「疫苗通行證」，令不少在澳家長憂慮有關措施變相強迫回港兒童接種。





然而，根據香港政府在9月16日發出的新聞稿，表示香港自9月17日起，可為香港以外地區11歲或以下兒童，在尚未接種疫苗的情況下發出「臨時疫苗通行證」。





有關通行證為抵港人士提供過渡期，讓他們在抵港後接種疫苗以滿足『疫苗通行證』的接種要求，並便利短暫停留香港的人士進入『疫苗通行證』適用處所。





「臨時疫苗通行證」在抵港日期起計180天（即六個月）內有效，其間抵港人士可攜帶或出示「臨時疫苗通行證」替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所。政府已更新「安心出行」流動應用程式至3.2.3版本，支援持有人在「安心出行」流動應用程式儲存「臨時疫苗通行證」，以便他們在進入主動查核「疫苗通行證」的處所時作掃描記錄之用。因此12歲以下的兒童不需為滿足港府要求打針或出示有關醫學豁免。





臨時疫苗通行證申請方法:





（i）須接受強制檢疫 ，並符合資格獲取「臨時疫苗通行證」 的人士抵港時， 會在口岸（包括陸路及機場口岸）同時獲發強制檢疫的檢疫令和供本地使用的「臨時疫苗通行證」。





（ii）從內地或澳門入境香港而無須接受強制檢疫的人士（包括透過「回港易」、「來港易」計劃到港的人士），可到18間指定郵政局申報其入境資料以獲取「臨時疫苗通行證」。



新冠患者確診後出現「腦霧」怎麼辦？

雪梨的項目經理沃茨( Dianne Watts) 表示感染新冠重返工作崗位後，發現自己失去拼寫的能力，同時經常忘記日常業務流程。





沃茨告訴 SBS:「我需要同事帶領著我完成整個工作流程。」





沃茨在今年(2022) 6 月感染新冠病毒，其後患上新冠感染後綜合症(Long COVID)，也被稱為「長新冠」。長新冠一般在感染後三個月內出現。





新州衛生廳 (NSW Health)表示，現時暫時沒有針對長新冠的測試。然而，若需診斷此症狀，醫生必須先排除病人患有其他類似症狀的疾病。





最常見的長新冠症狀包括腦霧、記憶力衰退、注意力減弱、睡眠問題、表達出現困難、抑鬱、焦慮以及疲勞。





其他症狀還包括呼吸急促、呼吸困難、持續咳嗽、胸痛、肌肉酸痛、嗅覺或味覺喪失以及發燒。





新冠腦霧並不屬於醫學術語，但一般用於描述認知問題，例如感染新冠後的思考、集中力和記憶困難。





現時衛生及老年護理部並沒有澳洲腦霧病例的統計數據。





但根據雪梨聖文森特醫院(St Vincent's Hospital)長新冠診所的副教授兼主任福克斯 (Steven Faux )的說法，腦霧在經歷長新冠的患者中很常見。





約 10至25% 到診所就診的患者報告患有新冠腦霧。如果我們正式向所以新冠患者進行認知困難調查，相信相關數字必定更高。





總部位於雪梨的醫學科學家和學術神經學家巴斯卡(Sonu Bhaskar) 博士表示，患者在新冠康復後常感到模糊或難以集中注意力，若想對新冠腦霧進行診斷將出現相當高挑戰性。





巴斯卡博士表示:「部分新冠倖存者可能出現長期的神經和認知問題。」





巴斯卡教授指出，新冠腦霧不僅限於一個因素，焦慮和疲勞同時也會影響認知和思維。





他說:「在處理新冠腦霧時，我們必須考慮背後多項因素。」





福克斯教授認為，從事的工作需要注意力高度集中的人士，例如法律和醫療保健部門，以及需要整合大量訊息的人士，看來更易受到腦霧的影響。





如果你出現新冠腦霧怎麼辦?





在大多數情況下，新冠腦霧是暫時性的，並會自行消退。





福克斯教授保證:「首先，不用太擔心。新冠腦霧不會是永久性的。要給自己一點時間。」





同時，先解決焦慮或抑鬱等相關問題將有助於改善新冠腦霧的情況。





福克斯教授建議患者在感染八週後若繼續出現以上症狀，便需諮詢他們的家庭醫生。





大部分人可以自行在家調理，但不要過度運動，切記放慢速度，嘗試一些溫和的運動。





巴斯卡博士補充表示，參與認知活動，例如進行電子遊戲也可以為病情帶來幫助。





沃茨表示她並沒有因出現新冠腦霧而去諮詢家庭醫生，但她有自行監測症狀確保其正在改善。





沃茨回想表示:「我現時慢慢恢復到以往的水平，而且食慾不錯。在感染四個星期後，腦霧突然消失了。」





對於新冠病毒，現時需要進行更多研究，包括對神經系統在內的影響。





但近日在柳葉刀精神病學 (Lancet Psychiatry )報告表示，即使在感染新冠兩年後，部分患者仍面臨高度的神經和精神疾病風險，包括腦霧、癡呆和精神病。





此外，拉籌伯大學(La Trobe University)領導的研究顯示現時在新冠患者感染後出現的神經系統症狀與阿爾茨海默病(Alzheimer)和癡呆症(dementia)相似。





然而，首席研究員克雷諾茲( Nick Reynolds )博士告訴 SBS，用於治療阿爾茨海默氏症和癡呆症的藥物將來可能會用於治療新冠感染後的神經系統症狀。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







