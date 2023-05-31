今日大事（6月1日）

雪梨三歲男童被殺案 警展開調查





雪梨西南面發生命案，一名三歲男童被刀殺，以及一名男子重傷，警方展開兇案調查。





昨日（5月31日）下午 4 時左右，緊急服務人員接報到達一個住宅單位，撥電報案的女子相信為受傷男子的親戚。





據警方透露，相信男童與受傷男子同住，而男童的母親在兩年前離世。





Campsie 警區司令瓦爾道警司 （Sheridan Waldau）指案件可能是一宗嚴重家暴事件。





聯邦政府拒接納原住民之聲入憲議案一項修正





昨日眾議院以大比數通過原住民國會之聲入憲議案。





反對黨前原住民事務發言人李瑟 （Julian Leeser）在通過議案之前曾經試圖刪除容許原住民之聲直接提出建議的條款，他認為刪除之後會得到更多其同僚支持。





律政部長載夫斯 （Mark Dreyfus）讚揚李瑟辭去自由黨前排議員職位來支持原住民國會之聲入憲，但他不同意李瑟提出的修正案。





載夫斯表示，原住民之聲可以向政府行政部門提出建議非常重要。而議案必須並確顯示出是承認原住民和托勒斯海峽島民是澳洲原住民，這點亦非常重要。所以他們不同意李瑟提出的修正案。



LISTEN TO 百多個移民及社區組織表態支持「原住民之聲」入憲 SBS Chinese 31/05/2023 05:01 Play

俄羅斯瓦格納僱傭軍要求徹查俄國防部





俄羅斯瓦格納僱傭軍集團的創始人普里戈津（Prigozhin）表示，他已向檢察官提出要求，調查俄羅斯國防部官員在烏克蘭戰爭之前或期間犯下的罪行。





普里戈津多次指責國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和其他高級官員破壞俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。





普里戈津（Prigozhin）表示，他今天已致函俄羅斯聯邦調查委員會和檢察官辦公室，要求徹查國防部一些高級官員，在準備和執行特別軍事行動期間是否有犯下罪行。





國防部已拒絕就此作出評論。





與此同時，美國宣布向烏克蘭提供新一批總值3億美元的軍事援助，但就警告基輔政府，不能夠將美國武器用於攻擊俄羅斯境內。





新一批的軍援物資是包括用於愛國者導彈系統、海馬斯火箭炮系統、復仇者防空系統和刺針導彈的彈藥。





美國國防部的聲明說，美國將繼續與盟友和夥伴合作，向烏克蘭提供作戰和保持長期安全的援助需求。





美國向烏克蘭提供4億6千萬澳元新一輪軍事援助





美國總統拜登（Joe Biden）批准向烏克蘭提供總值接近 4億6千萬澳元的新一輪軍事援助，包括提供無人機和其他武器的附加設備。





與此同時，俄羅斯繼續空襲烏克蘭首都基輔，而莫斯科則受到一架無人機襲擊。





白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，沒有跡象顯示襲擊莫斯科的無人機是由美國製造，雖然俄羅斯將襲擊歸咎於烏克蘭，但基輔政府就未有作出承認。





柯比指，美國沒有告訴烏克蘭要攻擊哪裡或是不可以攻擊哪裡。美國只是向他們提供設備和培訓，而不會告訴他們如何採取行動。 美國只會給予建議和忠告，最終是由總統澤連斯基和他的軍事指揮官，決定烏克蘭如何處理美國提供給他們的設備。



美參議院兩黨表態支持通過債務上限法案





美國參議院的民主黨和共和黨領袖都表態會支持通過債務上限方案。





有關債務上限和削減預算的法案即將在眾議院進行關鍵的投票。





雖然右翼共和黨員對妥協方案未能達到他們要求的削減開支幅度，感到失望，但眾議院議長麥卡錫就堅稱，他會得到通過法案的所需票數。





財長耶倫（Janet Yellen）指出，如果國會不通過提高債務上限，美國將在本 月 5 日出現債務違約。





參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，妥協方案並不完美。





舒默拍，現在任何一方都不會稱這項協議是完美，沒有人可以得到他們想要的每一樣東西，所以這是一項兩黨協議。但是這項協議實現了兩個主要目標，它使美國人民免於災難性的違約， 並且保留了過去幾年中通過的許多最重要的投資。從一開始，民主黨員就警告說債務違約會是一場災難，必定不可以出現。





科索沃局勢緊張 歐盟委員會籲各方停止對抗





歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）在布拉迪斯拉發舉行的安全會議上，對科索沃近日的緊張局勢，提出譴責。





馮德萊恩表示，科索沃最近的緊張局勢令人擔憂，她呼籲各方停止對抗，採取措施以恢復和平。





塞爾維亞示威者周一在科索沃北部襲擊北約部隊，造成至少 30 名北約維和人員和 52 名塞族人受傷。





而在 4 月選舉中遭到塞族人抵制的阿爾巴尼亞族市長，早前在科索沃北部塞族佔多數的地區就職。





與此同時，科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）表示，他不能夠罷免已被任命的市長，並指科索沃是一個支持選舉進程的多元政治國家。





庫爾蒂指，民主共和國是不會向法西斯暴民投降的，如果示威者進行和平抗議，要求提前選舉，作為總理並且一生都是政治活躍份子的他，是非常願意聽取他們的意見， 或許會同意他們的看法。





前美副總統彭斯將宣布角逐明年大選





美國傳媒報道，前副總統彭斯（Mike Pence）將於當地下周三宣布，爭取共和黨總統候選人提名，角逐明年大選。





當日將會是彭斯64歲生日，據報他將會在一個集會上發表演說，正式公布參選。 然後就會前往新罕布什爾州和其他提前投票的州，與選民會面。





有民意調查顯示，彭斯在共和黨內的支持率只有4%，遠低於特朗普的五成三支持度。 另外，有報道指，前新澤西州州長克里斯蒂及北達科他州州長伯古姆，亦將分別在下周二及下周三宣布參選總統。





布林肯：歐美不想與中國對抗冷戰





美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美國與歐盟都不想與中國對抗或冷戰，亦沒有尋求與中國脫勾。





布林肯在瑞典出席美國與歐盟貿易和技術委員會會議。美歐在會後發表聲明，承諾會攜手打擊中國的非市場經濟行為，同時亦提到中國在醫療器械行業的政策，對歐美工人造成不利，美歐正探索可能的協調行動。





另外，他又提到美軍偵察機在南海被解放軍戰機攔截的事件，指中方飛行員當時作出危險舉動，極度接近美方的飛機，事件凸顯雙方保持定期和開放的溝通渠道非常重要，他對未能夠成功安排國防部長奧斯汀與中國防長李尚福會晤，感到遺憾。



LISTEN TO G7 領袖達成共識 對中國要去風險化 SBS Chinese 22/05/2023 05:53 Play

聆訊關注澳洲軍隊或在阿富汗作的戰爭罪行





一個參議院聆訊發現，美國曾經表示關注澳洲軍隊據報在阿富汗有戰爭罪行，但未有知會聯邦政府。





國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）向參議院審計委員會作供時透露，他曾經接獲美國領事館駐堪培拉國防部武官的通知，指有可靠的戰爭罪證，可能足以引用萊希法（Leahy law），（萊希法禁止美軍協助有違反人權行為的夥伴單位或者機構）。但坎貝爾並無就此知會兩名相關的部長。





坎貝爾透露關乎布雷頓報告裡面，涉及的澳洲特種空軍隊伍和特種行動司令，該報告披露澳洲特種隊伍在阿富汗的戰爭罪行證據，包括39宗謀殺。





但坎貝爾指，他接到的通知並不是一個肯定的行動，所以沒有通知兩名部長。





坎貝爾認為，這個問題無需知會國防軍以外。他表示，「可能」引用與「會」引用之間是有分別的。他指美國國防部武官表示，有「可能」引用萊希法，而沒有表示「會」引用這項法律。





艾巴尼斯：處方藥物份量新例可舒緩生活開支





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）維護當局增加病人一次過購買處方藥物的份量，這項措施受到反對黨及藥劑師的反對。





新措施適用於300多種藥物，包括心臟病、膽固醇、及克羅恩氏病等藥物。





不過藥劑師協會警告，這項措施可能導致廣泛藥物短缺，影響鄉鎮地區的藥房供應。





但艾巴尼斯稱，這項措施可以舒緩生活開支壓力，並承諾會繼續咨詢藥劑師協會。



LISTEN TO 單次處方兩月配藥量 藥劑師：加劇藥物短缺及病人過量用藥 SBS Chinese 04/05/2023 10:13 Play

新州南岸致命車禍 兩男被貨車輾過亡





新州南岸發生致命車禍，兩名男子被一部貨車輾過喪生，警方正在調查當時兩人是否躺在地上。





緊急服務人員昨晚（5月31日）7時左右接報到 North Nowra現場，發現兩名分別36 及41 歲的男子傷重危殆。





途人為二人急救直至緊急護理人員到場，但兩人在現場傷重不治。





司機被送院接受強制檢測。





學生貸款 HECS 債務償還指數今起將大幅增加





欠下高等教育無息貸款計劃 HECS 債務的 300 多萬人 ，今天起償還指數將由 3.9% 大幅增加至 7.1% ，預計平均債務將增加 1,700 元。





高等教育貸款計劃一向是與通貨膨脹掛勾，與不斷上漲的消費者物價指數成正比。





綠黨副領袖法魯克（Mehreen Faruqi ）就此批評聯邦政府。





法魯克表示，今天畢業生和學生都很痛苦，但他們也對工黨政府感到憤怒，工黨政府有權介入阻止這一切。但他們卻是袖手旁觀，什麼也沒做。任何人都不應該受到債務纏身，需要一生去清還學習的債務。





新州拯溺會試驗加入無人機協助工作





新州拯溺會即將試驗利用無人機的新計劃，協助於沿岸偵察鯊魚、監察洪水、以及搜尋失蹤者。





拯溺會今個月會進行一個星期的試驗，測試無人機的功能，來決定是否可以將目前沿岸的監測計劃範圍擴闊。





新州拯溺會的海岸無人機監測計劃是南半球最大規模，有超過200部無人機，幾百名職員。





新州緊急服務部在去年水災期間，利用現有的無人機，當時不少社區被洪水隔離。





拯溺會的新計劃會將無人機用於更遠距離，以及更長時間，來測試無人機離開控制員視線之後的運作。





新州拯溺會無人機計劃負責人巴薩姆 （James Bassam）指使用無人機亦可以減低緊急服務人員工作時要面對的危險。





聯邦政府推出新反吸煙計劃





聯邦政府宣佈新反吸煙計劃，統一香煙包裝尺碼，並加上宣傳健康資訊。





建議中的草案目的是於2025年底之前，將吸煙率減至低於百分之10，而主要目標是原住民社群。





新法例包括更新包裝上的警告圖片、禁止使用附加劑、以及限制使用一些吸引的名稱。





衛生部長畢勒（Mark Butler）指，減低吸煙影響公共健康方面已經有很大進展，但仍需加倍努力。



加拿大一學生團進行實地考察時受傷





加拿大西部溫尼伯市發生16 名兒童和一名成人跌傷事件，其中三名10 至 11 歲的兒童情況不穩定。





事件發生在歷史悠久的直布羅陀堡內，當時一群學生正進行實地考察體驗。





直布羅陀堡位於曼尼托巴省，是加拿大 1000 多個受保護的國家歷史遺址之一。



體育消息

昆州新州州際欖球賽昨晚在阿德雷德球場舉行揭幕戰，新州在上半場領先，但昆州最終在下半場反敗為勝，以 26-18 擊敗新州。



