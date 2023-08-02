今日大事（8月3日）

商界主要團體宣佈支持「原住民之聲」

代表本地商界的主要團體宣佈支持原住民之聲入憲，表示支持原住民及托勒斯海峽島民的自主權。





澳洲總商會宣佈立場同時，亦透露數據顯示成員企業每年花在原住民持有商業的開支超過10億元。





總商會成員包括 BHP、聯邦銀行、澳航、Woodside等。





在此之前，多個社區、宗教、及體育機構已經先後宣佈支持原住民之聲入憲。



總理邀達頓參加全國最大原住民活動

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）邀請反對黨領袖達頓 （Peter Dutton）參與全國最大規模的原住民活動，他敦促達頓「不要花那麼多時間在他的戰略部隊（dirt unit）上，而多花時間在北領地的紅土地（red dirt）上」。





預料多達二千群眾本周末會前往北領地參與一年一度的伽馬文化藝術節。



達頓反對原住民之聲入憲，他今年已經多次到訪北領地，但並不會出席伽馬文化藝術節。預料今年藝術節中會有大量支持原住民之聲入憲的活動。





艾巴尼斯指達頓應該有建設性地聯繫原住民社群，避免所有的政治廢話。





艾巴尼斯向達頓表示，認為達頓應該停止用戰略部隊處理這些問題，而在本周末去到北領地 Arnhem Land的紅土地上，參與伽馬文化藝術節。



全國樓價在本年會上升 5%

有估計全國樓價在2023年會上漲高達百份之5，而自從年初到現在，已經上升逾 2%。





網上地產廣告集團 REA 估計珀斯樓價增長最強勁，預測增幅會在4%至7%間。雪梨及阿德雷德增幅可能係3%至6%，而布里斯本估計會在1%至4%間。





另外，預測墨爾本樓價增長較慢，增幅估計最高達到2%，並且可能在年底之前會稍微下跌。





這些樓價的估計是基於預料儲備銀行連串的加息行動經已接近高峰。



艾巴尼斯兒子獲澳航貴賓室通行證

總理艾巴尼斯23歲兒子內森 （Nathan Albanese）獲贈一個澳航主席專用貴賓室的通行證。





據澳洲金融評論報報道，內森獲邀前往專用貴賓室，與其他本地的高層行政人員、名人、及政客聚首一堂。





外界相信獲邀進入主席專用貴賓室的名單是由澳航總裁喬伊斯 （Alan Joyce）親自策劃。





澳航與總理辦公室並未對有關報道置評。



新州技能事務廳涉違反廳長守則辭職

新州技能事務廳長克坎索普 (Tim Crakanthorp) 因為涉及家族在獵人區的私人物業利益，被迫辭去職位。





州長柯民思 (Chris Minns)指身兼獵人區事務廳長的克坎索普未有透露家族擁有「大量」的物業，認為有關行為違反廳長守則，可能有利益衝突。





柯民思表示已經將克坎索普的事件轉交廉政公署調查。





柯民思說：「好明顯，他們在不久當選時，承諾會恢復公信，以及政府事務同政壇的廉潔。而違反廳長守則明顯地違反這個承諾，所以他必須採取行動，克坎索普不可以在他的政府留任廳長。」



墨市男子昨刀傷四人

一名男子涉嫌昨日（8月2日）在墨爾本西北面 Moonee Ponds，刀傷四人，被控29項罪名，今日（8月3日）將會出庭。





據警方透露，36歲的疑犯在一個火車站附近被捕，四名傷者被送院，並無性命危險。



澳洲望以礦物打破「自由貿易協議」僵局

澳洲希望能夠利用關鍵礦物的豐富蘊藏，吸引歐洲簽署自由貿易協議。目前雙方的談判陷入僵局。





艾巴尼斯政府堅持歐盟必須放棄要求澳洲禁用一些產品名稱，包括馬蘇里拉同帕瑪森芝士等的名稱。





貿易部長費雷爾 （Don Farrell）指自貿協議大大有助歐洲獲得澳洲的關鍵礦物同稀土，用於製造電池、電腦晶片及太陽能板。





費雷爾又話，全球正試圖避免被中國專有控制，而澳洲唔會保留供應，歐洲將可以更容易獲得關鍵礦物。



仍有少數澳洲公民滯留尼日爾

目前仍然有一批少數的澳洲公民滯留在發生政變的西非國家尼日爾，當地的民選總統上星期被逐下台。





據澳洲外交及貿易部發言人透露，當局正為23名公民提供領事援助，並與盟國商討疏散這批人士的適當時機。





外交及貿易部指尼日爾的局勢極不穩定，陸空邊界都被封鎖，並維持切勿前往當地的忠告。



18年猶太教堂殺人犯人被判死刑

男子鮑爾斯(Robert Bowers)在2018年10月，在美國賓夕法利亞州匹茲堡市（Pittsburgh）的「生命樹」（Tree of Life ）猶太教堂殺死11人，美國陪審團裁定他死刑。





律師奧爾珊( Eric Olshan)形容這宗罪案是美國史上最嚴重的反猶太主義大規模槍擊案。





奧爾珊表示，鮑爾斯殺害了教堂中一半的人。他因他們是猶太人而殺害他們。他還射傷了其他兩名信徒，當日他試圖殺害教堂中的每一個人。他在近五年前，犯下美國歷史上最嚴重的反猶太主義大規模槍擊案。



美國參議院大樓收槍手警報

在美國，國會警察突襲參議院大樓，並告知大樓內的人們暫避，因為早前曾收到報告指稱可能有持槍者，但後來確定消息並非事實。





在有人報警後，國會警察建議所有人留在羅素參議院辦公大樓(Russell Senate Office Building)和其他參議院辦公室內，以便進行調查。





國會警察局長曼格爾(Thomas Manger )表示，他們已經確定報告來自一個「錯誤的報案」。





曼格爾表示，大都會警察局(MPD)的電話沒有顯示他們聽到任何聲音。只是有人指有槍手，並作出描述，說是在大樓的心臟。警方回撥數次，每次都被轉去不同的地方。]]



尼日利亞工會發起全國抗議

尼日利亞工會在全國發起抗議，不滿國家新總統上任後生活成本飆升，要求政府改善社會福利，以減輕人民的困境。





由政府工作人員組成的工會表示，尼日利亞總統廷努布（Bola Tinubu）在本周宣布的經濟激勵措施並不足夠。





工會並指責總統未能迅速採取措施，來緩和部份政策的影響，包括暫停已持續幾十年並燃油補貼，導致天然氣價格翻倍，使食品和其他大部分商品價格飆升。





尼日利亞勞工大會(Nigerian Labour Congress)主席阿傑羅(Joe Ajaero)警告，如果政府不採取措施，抗議活動可能會繼續。





阿傑羅表示，他們有可能長時間繼續進行抗議，他們今天的行動進展，將取決於尼日利亞政府的態度。



加拿大總理離婚

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau) 與結婚 18 年的妻子蘇菲( Sophie) 離婚。





他們於2005年結婚，育有三名子女。





他們在社交媒體Instagram上發文指，二人將繼續是「一個關係密切、充滿愛與尊重的家庭」。



英國批准建造首間鋰電廠

英國已批准建造國家首間大型鋰精煉廠，以生產電動汽電池急需的材料。





這個由綠色鋰業(Green Lithiu)負責的項目也將成為歐洲最早且最大的項目之一，為英國和歐洲的汽車製造商提供重要支持。





鋰是生產電動車電池的關鍵組件，電動車生產的蓬勃發展意味著製造商依賴中國和東亞，這兩個地區目前占世界鋰煉製量的89%。



綠色鋰業的首席執行官薩金特(Sean Sargent)表示，轉向電動車的趨勢產生了對精煉廠的需求。





薩金特表示，電力改革的需求推動對電池材料需求的增長，推動了電力革命，大家需要電動車，需要電網儲能和家用儲能，這在歐洲對電池化學品產生巨大需求。他們認為到2030年，每年將需要約80萬噸。



颱風卡努逼近 中國國防總啟動防汛防颱風四級應急

中國國家防總針對強颱風卡努啟動防汛防颱風四級應急響應，向福建、浙江和太湖流域防汛抗旱指揮部下發通知，並派出工作組到浙江協助指導防颱風工作。





東北地區迎來新一輪強降雨，加上卡努路徑複雜性和不確定性進一步增大，防汛防颱風形勢依然複雜嚴峻。當局已緊急調撥1萬件家庭應急包，支持河北省做好受災群眾緊急轉移安置工作。





卡努亦迫近台灣，預計卡努今晚到明日清晨最接近台灣，風雨最為強勁。各間台灣航空公司昨日取消來往沖繩航班。台北、新北和基隆等地的大型活動也已宣布取消或延期。



美國前副總統彭斯就特朗普案發表講話

前總統特朗普(Donald Trump)被控試圖推翻2020年選舉，美國前副總統彭斯(Mike Pence) 在指控公佈的一日後發表講話，重申他無權推翻選舉。





指控特朗普的起訴書共45頁，部份內容是基於彭斯在1月6日美國國會騷亂事件前幾天，保留與特朗普的對話筆記，當時特朗普試圖向彭斯施壓，讓彭斯配合他的計劃維持兩人的權力。





彭斯表示特朗普要求他將自己置於憲法之上，但他選擇了憲法。





彭斯表示，他一直非常清楚，他曾希望事情不會走到這一步。他曾希望這個問題和對總統當天的行為判斷交給美國人民。但彭斯指就他而言，他想讓民眾知道，他無權推翻選舉，而在過去兩年半裡特朗普一再重複及堅持，是完全錯誤的。



教宗就神職人員醜聞作回應

教宗方濟各(Pope Francis)就神職人員性侵的醜聞批評葡萄牙的天主教會領袖，要求主教們更好地回應受害者，接納並聆聽他們的聲音。





教宗方濟各出席自新冠疫情以來的第一個天主教「世界青年日」（World Youth Day），將在葡萄牙逗留5天。





葡萄牙教會聘請的專家小組在今年2月的報告中指出，自1950年以來，神職人員和其他教會人員可能虐待至少4815名男孩和女孩。





教宗方濟各表示，今天社會中有許多深淵，在葡萄牙，到處都有。大家感覺缺乏熱情，缺乏夢想的勇氣，缺乏面對挑戰和對未來的信任的力量，大家都身處在不確定性、脆弱，以及失去希望當中。





預計教宗在本周會與受害者私下會面。



澳洲富有長者被建議使用私人儲蓄提升長者護理服務質素

一份新議案將於今天(8月3日)向聯邦政府提交，建議富有的澳洲長者以他們的私人儲蓄來提升未來的長者護理服務質素。





這份新的議案文件是由業界在六月的一次峰會上提出，並建議將部份的個人強制性退休金，用於資助他們自己的長者護理服務。





六月份，業界和工會代表召開會議，尋求緊急方案應對老化人口，以及如何支付更高質素的長者護理服務，並將這些解決方案向聯邦長者護理部長威爾斯（Anika Wells）提交。





參議員加納文(Matt Canavan) 向天空新聞表示，其中一些做法可能可行。





加納文表示，不認為這是個好主意，因為對於大多數澳洲人來說，他們的退休金可能不足夠。他認為沒有什麼錢可以動用來資助正面臨的長者護理赤字。他指現在資助長者護理確實面臨真正挑戰。他不否認解決問題的部分方案應該是，要求能夠支付或無法負擔的人作出貢獻。



希臘政府宣佈為受山火影響旅客提供免費住宿一周

希臘羅德島( Rhodes )早前因山火，超過20,000名遊客和當地居民被迫撤離。





希臘政府表示，將為受山火影響而提前結束假期的遊客，提供明年在羅德島免費住宿一周。





希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，羅德島的情況現在已恢復正常。





米佐塔基斯表示，今天的羅德島比以往任何時候都更加熱情好客。羅德島已經恢復正常，對於所有因山火而提前結束假期的人，希臘政府與地方當局合作，在明年春季為他們提供一周免費的羅德島假期。



美國宣佈再將兩間中國公司列入《維吾爾族強迫勞動預防法》清單

美國國土安全部日前宣佈，再將2間總部位於中國的公司列入《維吾爾族強迫勞動預防法》實體清單。美國國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，將繼續與所有伙伴合作，促進合法貿易流通的同時，將新疆強迫勞動製造的產品排除在美國貿易外。





中國商務部新聞發言人表示，美方的做法缺乏事實依據，毫無透明度，是典型的經濟脅迫行為，中方對此強烈譴責，堅決反對，並敦促美方立即停止錯誤做法。





中國外交部發言人亦表示，所謂新疆存在強迫勞動，原本就是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言，美方以謊言為依據，肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定，遏制中國發展。



體育消息

澳洲單車選手史托勒(Michael Storer)在法國東部贏得了Tour de l'Ain 多日賽。





他在加入超級巨星坎切拉拉(Fabian Cancellara) 的新車隊之後宣佈消息。





史托勒來自珀斯，他在汝拉山區展現非凡表現，在三個賽季中第二次贏得這個為期三天的賽事，他在最後階段的上坡超越對手而勝出。



