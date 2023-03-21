今日大事(3月22日)

阿富汗發生 6.5 級地震





阿富汗據報發生 6.5 級地震，巴基斯坦及印度兩國首都亦有震感，及有關於地震的報導。





巴基斯坦省級救援服務部門的一名發言人指，在阿富汗邊境附近的幾個城鎮，地震已造成至少有 7 人受傷，其中包括兩名兒童。





據報，於當地北部城鎮「阿伯塔巴德」因地震而傾瀉的山泥正阻塞道路。





雖然外界相信今次地震的震災位於阿富汗朱爾姆鎮附近，但阿富汗政府發言人「穆賈希德」表示，目前無收到任何遇難報告。





巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz）已要求當地災難管理官員要保持警愓。





日本首相岸田文雄突於訪烏克蘭基輔





日本首相岸田文雄（Fumio Kishida），於無事先公布下到訪烏克蘭首都基輔。





據日本放送協會播出片段顯示，岸田視察一個受戰火摧殘的火車站時指，今次訪問令他清楚意識到，俄烏戰爭是一項侵略行動。





岸田表示，俄羅斯入侵烏克蘭是動搖國際秩序基礎的侵略行為。他到訪基輔同布哈後，親眼目睹俄羅斯入侵下的悲慘情況，對此亦有強烈感受。





岸田亦表示願意用任何方式、包括在峰會層面、同中國討論烏克蘭問題。





在此之前，除咗今年將擔任七國集團主席國的日本，集團其餘六個國家的領導人已先後訪烏克蘭。





在澳烏克蘭人呼籲將俄羅斯驅逐出安理會





一批澳洲烏克蘭人，呼籲聯合國在俄羅斯於 4 月擔任安理會主席之前，將俄羅斯驅逐出安理會。





昨日，大約 20 名抗議者在坎培拉的聯合國信息中心外集會。





組織集會的博丹諾維奇（Anton Bogdanovych）表示，一個犯戰爭罪的國家不應該被允許影響聯合國的議程。





博丹諾維奇說世上最大、擁有核武器的恐怖主義國家將主宰世界秩序，並將向世界展示如何成為一個更安全、更有保障的地方。他對此強烈反對，俄羅斯犯下的暴行，令烏克蘭的人簡直難以想像這樣的一個國家如何能令世界和平。



在澳烏克蘭人呼籲將俄羅斯驅逐出安理會。 Source: Supplied / Supplied by Sima Tsyskin

習近平邀請普京今年訪華參與「一帶一路」高層會議





中國國家主席習近平表示，已邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）參加中國「一帶一路」倡議計劃的高層會議。





習近平為期三天的莫斯科之旅，昨日為第二天，習近平於會見普京後強調，兩國之間的關係從未像現在這樣牢固。





習近平表示，已邀請普京今年訪華。今年中國亦將會舉辦第三次「一帶一路」系列會議。之前兩次會議，普京總統亦有參與。





他又強調，「一帶一路」是連接中俄兩國的重要合作計劃。





昨日習近平亦有同俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）會面。





聯邦政府撥款9千萬解決全國無家可歸問題





聯邦政府撥款超過 9千萬，制定解決無家可歸問題的計劃。





政府於三年內會撥出總共 9,170 萬元，將用於以社區為基礎。名為「再聯繫Reconnect」 的計劃，針對正在經歷無家可歸，或有無家可歸風險的年輕人。





聯邦政府的撥款，將使現有的全國計劃保持運作，而上次人口普查也有收集的無家可歸數據，顯示出全澳無家可歸問題的規模。





通過這項服務，12 至 18 歲的年輕人可以獲得輔導、小組工作、調解和專門的心理健康服務，加強他們與家人和社區的聯繫。





無家可歸事務部長科蓮絲（Julie Collins）說，家庭關係破裂是青年無家可歸的主要原因。





政府呼籲獨立少數黨派議員支持碳排放保障機制





氣候部長鮑文（Chris Bowen）呼籲獨立及少數黨派議員，支持政府在國會提出的控制碳排放保障機制。





保障機制要求澳洲最大的溫室氣體排放者，將淨排放量保持在排放限制以下。





鮑文說，獨立議員應該選擇進步，而不是完美。





之前聯合國發布的報告支出，減少排放的時間已經無多，以免為時已晚，出現無法避免的災難性氣候變化，報告並呼籲優先淘汰煤炭和天然氣。





綠黨一直呼籲禁止新的煤炭和天然氣項目，作為他們支持保障立法的條件 ， 但碳市場研究所（Carbon Market Institute）主席肖特（Kerry Schott） 表示這是不切實際。





肖特認為要於目前或 12 個月後實施禁令，根本不可能。對某些國家來說可能是可行的，但對澳洲來說卻非常困難。



氣候部長鮑文（Chris Bowen）呼籲獨立及少數黨派議員，支持政府在國會提出的控制碳排放保障機制。 Source: SBS 委內瑞拉調查官員與國營石油公司的貪污 石油部長艾薩米請辭





委內瑞拉政府正對高層官員與國營委內瑞拉石油公司之間的貪污指控作出調查，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）表示，他已接受石油部長艾薩米（Tareck El Aissami）的辭呈。





針對石油公司之間的貪污，馬杜羅已下令展開調查。在初步調查有結果後，已有至少六名高級政府官員被捕。據報可能會有更多人受牽連。





目前，委內瑞拉尚未對艾薩米作出指控。艾薩米於社交媒體上指，他會以辭職表示對當局調查的支持，並會向政府提供所有有關資訊。





艾薩米擁有多年從政經驗，在過去二十年中擔任過副總統、部長和市長。馬杜羅尚未有繼任石油部長的人選。





國際貨幣基金組織 (IMF) 正評估為斯里蘭卡提供人道援助





國際貨幣基金組織 (IMF) 指，正評估斯里蘭卡的管治情況，以作為為該國國提供人道援助計劃的交換條件，令斯里蘭卡成為首個要面臨國際貨幣基金組織貪汚審查的亞洲國家。





斯里蘭卡一直受政府最高層的貪汚問題困擾，令國家財政陷入困境。





國基組織執行董事會已於星期一（3 月 20 日）批准向斯里蘭卡提供價值近 30 億澳元的援助計劃，其中 3億多將立即被分配去協助處理當地持續出現的人道危機。





總統維克勒馬辛哈（ Ranil Wickremesinghe）周二表示，國基組織的經濟支持有助斯里蘭卡維持政府得以維持運作。





他表示國基組織批准的援助金可以令斯里蘭卡不再被視為破產國家，營運恢復正常。



國際貨幣基金組織 (IMF) 指，正評估斯里蘭卡的管治情況，以作為為該國國提供人道援助計劃的交換條件，令斯里蘭卡成為首個要面臨國際貨幣基金組織貪汚審查的亞洲國家。 Source: EPA / EPA / CHAMILA KARUNARATHNE 南澳公務員即將享每年15日家庭暴力假





根據南澳計劃的修訂法案，州內的公務員可能很快就可以享有每年15日的家庭暴力假期 。





政府官員表示，休假將使要上班的民眾，可以選擇參加醫療預約或法庭訴訟，而無需使用他們的年假。





婦女事務廳長希雅婷（ Katrine Hildyard ）表示，她希望這些變化能夠提高民眾認識，以便有需要的人能意識到他們可以得到幫助。





希雅婷表示不希望女性要在安全和經濟保障之間做出選擇。當女性遭受家庭暴力，而她們是在職要上班時，希望她們得到支援。





雪梨西南區教堂外性小眾社運人士抗議演變成暴力衝突





雪梨西南區一間教堂外街頭抗議，演變成暴力衝突，兩個人被起訴。





新州一國黨領袖黎敦（Mark Latham）昨晚原定於Belfield一間教堂演講。





一批性小眾社運人士聚集在教堂外面街頭抗議，之後人數較多，達到數以百計的反抗議人士到達。





警方稱，防暴隊和行動支援人員奉召到場驅散人群。





警方趕到現場後，發現大約有 500 人發生了激烈碰撞。一名男警員遭一個玻璃樽擊中，手部受傷。





法國記者杜布瓦於馬里被綁架兩年後獲釋





被極端組織扣押在馬里作人質接近兩年的法國記者杜布瓦（Olivier Dubois）於獲釋後，昨日已抵達巴黎機場，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、杜布瓦的姐姐、父親亦有到場迎接。





杜布瓦於兩年前 4 月在伊斯蘭聖戰暴力活動猖獗的馬里北部被綁架，當地是基地組織及伊斯蘭國組織最活躍的地區之一。



隨著電價持續飆升，電動汽車司機可能需要支付更多費用為車輛充電。 Source: SBS / SBS News 電動車或需支付更高充電電費





隨著電價持續飆升，電動汽車司機可能需要支付更多費用為車輛充電。





澳洲最大的電動汽車燃料供應商 Chargefox 透露，計劃提高在選定地點為汽車充電的費用。





該供應商在互聯網透露，他們計劃提高新州和維州的充電站，總共20 個快速充電的價格。





電動汽車專家表示，大多數司機只需改變他們的充電模式，就可以避免支付更多的充電費用，而且與駕駛汽油車相比，仍可以慳錢。





阿德雷德垃圾桶男子遺體殘骸案 警再拘捕多一男一女





阿德雷德垃圾桶內發現男子遺體殘骸案，警方再拘捕多一男一女，兩人面臨被控。





被捕男女分別50歲及51歲，周一被重案組探員拘捕，兩人面臨協助謀殺麥克萊恩 （Geoffrey McLean）。





去年10月，麥克萊恩的軀幹在阿德雷德北區一個垃圾桶內被發現，警方仍在尋找他的其餘遺骸。





目前警方就案件拘捕4人，之前，一名 51 歲的男子和一名 49 歲的女子被控謀殺罪。





體育消息





歐洲足協女子冠軍聯賽，阿仙奴隊在八強賽事中、以０比１不敵拜仁慕尼黑，無緣打入四強。



