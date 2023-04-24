今日大事（4月25日）

收聽節目 SBS 中文新聞（4月25日） SBS Chinese 25/04/2023 11:57 Play

澳洲及全球舉行澳新軍團日紀念活動

今日是 澳新軍團日 ，澳洲全國各地及海外都有紀念活動，追悼在第一次世界大戰期間為國捐軀的澳洲士兵。





艾巴尼斯表示：「我們將透過澳新軍團紀念日，紀念所有身穿制服保衛我們國家、捍衛我們主權和自由的人。我們感謝那些過去做過這些事的人，向他們致敬。」





達頓則指：「2023 年標誌著兩個重要的軍事里程碑，即朝鮮戰爭結束的停戰協定簽署70週年，以及澳洲結束參與越戰 50 週年。這個澳新軍團日，我特別向所有服役的澳洲軍人致敬，紀念他們在這些血腥衝突中喪生。」





另外，全國各地的退伍軍人協會 RSL亦在為澳新軍團日作好準備。





新州退伍軍人協會主席詹姆斯（Ray James OAM ）對 9號台表示，這是許多人用來反思失去親人的一個重要日子。





「鼓勵大家今日接觸一位退伍軍人，又或者你的好朋友，看看他們過得怎樣。今天是一個非常特別的日子，讓退伍軍人記住他們的伙伴和軍中的同志情誼。」





SBS Audio 與澳洲戰爭紀念館合作，將《追念詩》翻譯成 45 種語言，讓大家更能理解當中的意義。大家可以從 www.sbs.com.au/the-ode 收聽。



反對黨憂退休金優惠稅務改革壞影響或更廣泛

雖然最新的財政部文件顯示，預計大多數人退休後的退休金餘額不會超過 300 萬元，但預計年現時收入平均為 90,000元的20 歲工人，到60歲即可領取退休金公積的年紀，就會有超過 300 萬元的退休金，有意見認為需要開始對此進行改革。





反對黨擔憂，當局的300 萬元門檻未考慮通脹，未來將會有更多人受到更高稅率的打擊。



數據：疫後貴盤租金升幅最高、新租客最易「被加租」

在截至2月的一年內，最昂貴的 10% 租盤、加租幅度高達10%，而最便宜的 10% 租盤，亦被加租 7%。





在過去 12 個月內，四分之一的現有租戶被加租，但新租戶當中、已有超過 60%被加租 10% 或更多。



澳洲將點算軍艦數目以配合核能潛艇運作

澳洲政府將會在今年較後時間，計算海軍軍艦的數目，以確保能夠配合使用核動力潛艇作好準備。





國防工業部長康羅伊表示，有關工作將確保當核動力潛艇在未來十年開始使用時，艦隊可以能夠配合有關工作。



當局將擔五千萬研究長新冠

聯邦政府將撥款超過5000萬元，用作研究長新冠問題。





在新冠疫情後，國會已成立一個委員會對需要建立國家病例數據庫的情況進行調查後，決定提供今次撥款。





這將令專家能夠更好地了解在個人感染新冠後可能會出現持續數月的長新冠症狀。





委員會同時向政府提出了九項建議，包括建立一個全國協調的研究計劃，希望對新冠病毒有更多的了解。



北京斥澳洲國防戰略評估：不應該視中國為威脅

中國外交部發言人毛寧回應澳洲政府發表國防戰略評估時強調，澳洲不應該視中國為威脅。





評估報告認為，中國的軍事建設是二戰以來全球最龐大和最具雄心，令澳洲不再受地理隔離的保護，澳洲軍方須發展海陸空的戰鬥能力，並在國防方面投入更多資金，包括加快製造和購買射程更遠的導彈。毛寧強調，澳洲不應炒作所謂中國威脅論。





「毛寧表示，中國致力於維護亞太以致世界的和平及穩定，不對任何國家構成威脅，希望有關國家不要炒作所謂中國威脅論。」



反對黨：澳洲別就食品命名權向歐洲讓步

反對黨警告話，向任何對好似葡萄汽酒薄賽珂(prosecco)及各種芝士的命名權讓步，都可能對澳洲造成經濟災難。





澳洲代表團正努力與歐盟達成一項自由貿易協議，其中包括禁止其他地方的生產商使用一些在當地生產的產品名稱，例如是prosecco和feta（羊芝士）。





反對黨貿易發言人霍根（ Kevin Hogan） 表示，對更改汽酒prosecco 及包括 feta、parmesan 和 haloumi 等乳製品的名稱，不應該有協商的餘地。



澳洲等逾20國正加緊從蘇丹撤僑

蘇丹緊張局勢持續令多國加緊撤僑，有超過20個國家正撤離外交官員同公民。





澳洲政府表示，目前有超過 150 名澳洲國民及家人在蘇丹。其中一名目前在蘇丹首都喀土穆的澳洲人穆罕默德對本台新聞部表示，當地情況正惡化。





「我只能向兩歲侄女表示，她所聽到的聲音好似是煙花，但其實是在我們所住的建築物好近的導彈爆炸聲。」





「戰機亦飛得好近我們居所而構成威脅。但家人只可以呆坐家中，卻擔心啲軍隊最終會闖入。」





巴基斯坦反恐設施兩次爆炸致13死

巴基斯坦西北部一個警方反恐設施發生兩次爆炸，造成至少13人死亡，50多人受傷。





當地警察局長表示，其辦公室內有一個舊彈藥庫，局長發言人亦在一份聲明中表示，起火原因「很可能是電線短路所致」。





目前無證據顯示設施是受到襲擊。今年較早前，巴基斯坦的塔利班組織對多間警察局發動襲擊，其中包括 1 月在其中一間警察局內發生的自殺式爆炸事件，造成 80 多名警員死亡。



印尼現7點3級地震引發海嘯警報

據印尼地球物理組織表示，印尼蘇門答臘島以西發生 7.3 級地震，並在區內引發海嘯警報。





不過，歐洲及地中海地震中心最初認為地震只是 6.9 級，震源深度為 20 公里。





印尼因靠近「太平洋火山帶」而經常發生地震，澳洲嘅聯合海嘯預警中心則表示，澳洲大陸及附近島嶼或領土並無受到海嘯威脅。



納卡地區緊張局勢升級俄國促停火

亞美尼亞及阿塞拜疆在兩國具爭議性的納卡地區（納戈爾諾—卡拉巴赫地區）的緊張局勢升級， 俄羅斯敦促兩國要需遵守 2020 年的停火協議，並表示「嚴重關切」當地的情況。





阿塞拜疆星期日在拉欽走廊的起點設立了檢查站，該處是亞美尼亞連接納卡地區的唯一公路，亞美尼亞指， 阿塞拜疆的安排「嚴重違反」 雙方在2020 年簽定的停火協議。





國際間公認納卡地區是屬於阿塞拜疆領土，但當地的主要居民卻是亞美尼亞人。 2020 年兩國發生戰事而造成數千人死亡，其後在俄國斡旋下達成停火協議，包括向該地區派遣俄羅斯維和部隊。





美國駐亞美尼亞大使克維恩亦表示，當地情況令人擔憂。



英國聖公會：前布里斯本大主教霍林沃思不應被免

英國聖公會的一項調查發現，前布里斯本大主教霍林沃思，不應因他在1990年代處理性侵案而被免職。





這個閉門進行的調查發現，亦曾為前澳洲總督的88歲霍林沃思、對兩名戀童癖神父的指控處理不當，調查指霍林沃思仍然「適合擔任神父」，但前提是他要向那些被神父性侵的受害者道歉。





霍林沃思當年被指處理這些指控的方式引來外界強烈不滿，出任總督兩年後在 2003辭職。



維州原住民遺址Budj Bim列世界文化遺

維州西南的一處原住民遺址Budj Bim被列為世界文化遺產，負責管理及保育的公司，在該處為員工開設了一個永久基地。項目耗資接近100萬元，包括興建倉庫、旅遊中心和商業區。





遺址面積相當於墨爾本市中心商業區的四倍多，其中包括一個古老的水產養殖系統。





該公司希望在該處設立基地，能夠擴展培訓園林護理員，並為原住民旅行團創造更多商機。



【體育消息】

愛麗斯泉市議員布朗 (Steve Brown) 回應澳式足球 AFL 威脅取消Demons隊和the Giants隊在舉行聯賽賽事的言論。





聯盟因早前當地市議會決定禁止澳洲中部社區的球隊於星期日在當地進行比賽， 所以考慮將兩隊在第 16 輪嘅賽事從當地嘅特雷格球場移往其他地方作賽。





布朗向聯盟發出的公開信表示 ，聯盟「試圖將停賽描繪成種族問題是故意造成分裂，亦突顯澳式足球聯盟對有關問題的不負責任和虛偽的回應。」



