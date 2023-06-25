今日大事（6月26日）

前工黨領袖祈連昨突離世 享年 74 歲

前工黨領袖祈連（Simon Crean）昨日（6月25日）突然離世，享年 74 歲。





祈連是在德國進行貿易和商業洽談工作期間突然逝世。





他在1990至2013年期間，出任墨爾本Hotham選區的議員，並在前任總理霍克、基廷、陸克文和吉拉德政府中擔任內閣部長。





總理艾巴尼斯對祈連突然離世「深感悲痛和震驚」，並對他畢生為國家服務和推動工會運動所作出的貢獻表示感謝。



聯邦政府新法案 通訊和媒體管理局獲更大的權力處理社交媒體假訊息問題

社交媒體公司如果因未能解決傳播錯誤和虛假訊息，可能會面臨高達幾百萬元的罰款。





擬議的新法案將允許通訊和媒體管理局，獲取有關公司如何處理此類情況的訊息和文件。





如果這些公司有系統性違反標準，而不作任何回應，可面臨近 700 萬元的罰款，即全球營業額的 5%。





澳洲國立大學副教授戴維斯 (Jenny Davis) 表示，這項措施符合新時代的需要。





戴維斯指，現實的情況是，不少人透過 Twitter、Facebook、TikTok、Instagram 等社交媒體作為獲取新聞的來源。而在某些情況下，這些擁有如此強大權力和大量資金的公司，必須為他們的社交平台表現而負責。





不過反對派就擔心這些措施可能會限制言論自由。



新報告：最低工資工人 扣每週基本開支後餘錢不足60元

澳洲聖公會（Anglicare Australia）公佈一項最新關於生活開支的報告顯示，低收入人士在目前的生活開支危機中，遠追不上通脹。





他們昨天（6月25日）公佈的生活開支指數顯示，住屋是每個家庭面對的最大開支，過去三年平均租金上升了30%以上。





該指數亦顯示，賺取最低工資的全職工人，扣除每週基本開支後，所剩下的錢不夠60元。





澳洲聖公會執行董事錢伯斯(Kasy Chambers)表示，開支正在「旋風式上升」，食品和交通等必需品變得越來越難以負擔。





報告促請政府取消針對高收入人士的所得稅削減計劃，並建議提供更多負擔得起的公屋及廉租屋予有需要人士。



僱傭兵集團瓦格納已離開沃羅涅日和利佩茨克市

俄羅斯官員聲稱，僱傭兵集團瓦格納已離開沃羅涅日和利佩茨克市。





當地州長古謝夫（Alexander Gusev）在 社交媒體Telegram 上貼文，指一切都在「平安無事」的情況下發生。





瓦格納創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）最後一次出現，是在上周六離開羅斯托夫的時候。





克里姆林宮表示，不知道普里戈津的下落，亦未知他何時會前往白俄羅斯。





白俄羅斯證實，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總普京商定後，曾經與普里戈津會談，對方接受盧卡申科的建議，停止在俄羅斯境內推進，條件是為瓦格納僱傭兵提供安全保障。





美國國務卿布林肯形容瓦格納的叛變事件，是揭示普京的領導能力出現新的裂痕，而烏克蘭就認為，事件是結束普京政權的第一階段。



外長黃英賢：澳洲正與其全球盟友合作 並密切關注俄羅斯局勢

外長黃英賢（Penny Wong）表示，在俄羅斯僱傭軍瓦格納一度發動軍事政變後，澳洲正與其全球盟友合作，並密切關注俄羅斯局勢。





黃英賢亦表示，目前身處俄羅斯的澳洲人應該立即離開，因為局勢可能進一步惡化。





目前澳洲向俄羅斯發出「不要前往」的旅遊警示，政府警告指，他們在俄羅斯提供領事幫助的能力有限，無法協助撤離。



更多內容 瓦格納軍突然掉頭暫停進攻莫斯科

以色列富豪米爾坎就納坦雅胡收受利益案作供 示威者聚集觀看

英國布萊頓(Brighton)昨日有示威者聚集，觀看以色列富豪、亦是荷里活大亨米爾坎 (Arnon Milchan) 就以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的貪腐案，在法庭上作供。





米爾坎作供的情況由布萊頓直播至審判地點耶路撒冷，而示威者就在庭外揮舞以色列國旗。





一名示威者肖查特女士說，這次集會不是一項孤立的行動。





肖查特女士說：這裡的行動是聲援以色列目前正在舉行的更大型的抗議行動。 無論這些人身在何處，我們都會追踪他們，以確保這些貪腐情況不會再發生。





美國海岸警衛隊調查觀光潛水器「泰坦號」海底爆炸

美國海岸警衛隊正調查觀光潛水器「泰坦號」在海底爆炸、導致五人死亡的事件。





海岸警衛隊展開海事委員會調查（MBI），會與聯邦調查局合作搜尋海底殘骸的證據。





海岸警衛隊隊長紐鮑爾( Jason Neubauer)表示，搜證行動可能會引致刑事制裁。





紐鮑爾指，在海事委員會進行調查期間，將會首先確定事故原因。然後委員會還會負責就事件提出問責，向當局提出必要的民事或刑事制裁建議。



社區組織新推出基金申請補貼高達15,000元

舉辦活動支持 原住民之聲入憲 的社區組織，將可以在一個新推出的基金申請補貼活動費用。





一個名為Yes 23活動的組織，將會提供高達15,000元的一次性贈款，以鼓勵社區進一步參與和討論公投的重要性。這些贈款將幫助地區和偏遠社區團體，舉行支持投贊成票的活動和論壇。





Yes 23 活動總監帕金（Dean Parkin） 表示，已經舉行了數百場支持投贊成票的社區活動，該基金將支持澳洲各地舉行更多相關的討論。



澳洲人今起在紋身後一個星期可捐血

由今日起，澳洲人可以在紋身後一個星期就捐血，此舉可能會令每年有額外多 1萬人捐血。





在未改例前，紋身人士必須等候四個月才能捐血。新規定僅適用於在澳洲接受有牌照的紋身店或診所進行紋身的人士。而在無牌照或在海外接受紋身的人，就仍然需要等候四個月才能捐血。





Lifeblood 組織發言人史東女士( Cath Stone)表示，現在有四分一澳洲人有紋身，有關改變將會令捐血者數目上升。



昆州消防成功阻止叢林大火蔓延到鄉郊附近

昆州消防人員成功阻止叢林大火蔓延到郊附近的房屋。





昆州消防和緊急服務部門昨天下午（6月25日）發出橙色火災危險警告，但其後降為黃色。





代表火警已發生，但無即時危險，要密切留意進展。





當地仍有大量煙霧，部分道路已封閉。



南澳持續暴雨 兩私人水壩有決堤風險

南澳近日持續落暴雨，當局正在密切監察兩座即將滿溢的私人水壩。





南澳緊急服務中心(SES)昨日(6月25日)針對阿德雷德山的兩座水壩，發出了洪水和監測警告。





大壩目前隨時有決堤風險，呼籲居民需要確定出入的道路安全及暢通，才可以離家。



普華永道澳洲任命新行政總裁

陷入困境的會計師樓普華永道澳洲（PwC）任命新行政總裁。





普華永道澳洲署理行政總裁斯塔賓斯 (Kristin Stubbins) 上任七星期後被免職，由母公司駐新加坡的全球客戶和行業主管布羅斯 (Kevin Burrowes) 接任。





全球支持性小眾群體權益活動 新加坡首舉行

世界各地數以萬計的人上街，支持性小眾群體的權益。





墨西哥、法國和泰國等國家也有舉行集會。





新加坡自從去年 11 月廢除了殖民時代禁止同性戀的法例後，今次是首次在國內舉行這類活動。





巴斯汗 (Bhas Khan) 是出席新加坡集會的其中一人。





他說老一輩的人已經習慣遵循政府的政策， 現在政府廢除了法例，令他感到更自在，也讓他更容易向別人解釋自己的性取向。



希臘國會選舉二輪投票結束 預計新民主黨將勝出

希臘國會選舉第二輪投票結束，預計前總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)領導的新民主黨將會以大比數勝出。





當地傳媒報道，根據票站調查，新民主黨得票率將介乎百分之40至44，而由另一位前總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)領導的激進左翼聯盟的得票率，則會介乎百分之16至19，比五月第一輪選舉時還要低。





新民主黨在五月的投票中得票最多，但就沒有取得過半數的議席，米佐塔基斯為了新民主黨能夠單獨組閣，決定不與其他政黨籌組聯盟政府，因而舉行第二輪投票。



台灣外長呼籲澳洲政府在駐台北澳洲辦事處派駐武官

吳釗燮接受澳洲人報訪問時表示，美國、日本和新加坡等國在台北也有類似的安排，台灣希望澳洲亦派駐一名軍官，與台灣保安機構加強聯繫。



美國及歐盟高層外交官員開會討論中國及印太議題

美國及歐盟高層外交官員開會，討論中國及印太議題。





官員強調與中國保持開放溝通渠道的重要性，並且要加強經濟韌性，包括去除風險及進行公平的貿易投資，在關鍵礦物及其他方面減少過度依賴中國。





至於台海局勢，雙方都關注解放軍增加在台海的活動，並強調要維持和平穩定，致力維持現狀。雙方表示，歐美長期以來在台灣議題、包括一中政策的基本立場不變。



體育消息

昨日在雪梨足球場舉行的全國欖球聯盟賽事， Raiders 以 20-18 擊敗Roosters。





Raiders 在上半場以18-0領先，但下半場剛開始，Roosters就開始發力追分，但最終未能挽回頹勢。





Roosters教練羅伯遜(Trent Robinson)指，隊員在上半場失去多次入球機會，故此就沒有足夠時間平反敗局。



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