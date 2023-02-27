今日大事(2月28日)

當局考慮對「人造石產品」實施進口禁令

皇家內科醫師學會、澳洲和新西蘭胸科學會，以及澳洲職業與環境醫學學院等團體，呼籲政府實施更廣泛監管—包括呼吸系統疾病登記策，以及在全國可推行關於含有二氧化矽的灰塵的安全規定。皇家內科醫師學院的愛德華茲博士（Graeme Edwards）說，及時採取措施是至關重要。





「那些可憐的工人、將承受監管者置之不理的後果，因為監管者深知，簡單作事後責備、發出犯規通知、或在事後試圖對個別公司作出糾正，這些都不會保護受影響工人的健康和福祉。」



聯邦高官將往印度進行貿易及教育談判

克萊爾本周已率領十幾位澳洲大學校長組成的代表團前往印度。印度是澳洲第二大及增長最快的國際學生來源國家，截至去年12月，有近130,000印度學生，在澳洲的教育機構註冊，在新冠疫情大流行之前，為澳洲提供了61 億澳元經濟貢獻。





預計總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將於下周率領商業代表團前往印度。而黃英賢亦會首次以外長身份訪問印度，與二十國集團外長會面。



英國與歐盟達成協議解決北愛貿易爭端

英國首相辛偉誠表示，雙方已同意以新的《溫莎框架》、結束北愛爾蘭議定書帶來的不確定性，形容協議是取得決定性突破。





辛偉誠說，根據新協議，英國將會透過設立「紅色」和「綠色」通道系統，確保英國及其他地區運往北愛爾蘭銷售的貨物保持暢通，新協議可保障北愛爾蘭的司法管轄權。





歐盟委員會主席馮德萊恩表示, 協議「具歷史性」。





「今年將會是貝爾法斯特耶穌受難日協議簽署25 周年，亦是一個歷史性和平進程的重要里程碑。新的溫莎框架的目的、旨在造福北愛爾蘭人民，並支持所有在愛爾蘭島上熱愛和平的社區。]



土耳其昨日再現5.6級地震

土耳其東南部馬拉蒂亞省再發生另一場5.6級地震， 造成至少 1 人死亡，69 人受傷。





土耳其災難級應急管理局 (AFAD) 負責人塞澤 （Yunus Sezer）說，搜救隊已在當地的五座建築物進行救援。





新西蘭辦彩票籌款以支援受颶風破壞社區

新西蘭發起以彩票形式進行的國際籌款活動，希望籌集資金、重建受颶風加布里埃爾破壞的社區。





當局表示，該場風暴令當地三分之一的土地都受到影響，同時亦對公路、鐵路和能源基礎設施、房屋及農田造成數以十億元的損失。





總理希健斯 (Chris Hipkins) 表示，下個月舉行的一次性彩票抽獎，仿效 2011 年基督城地震後類似的籌款活動，當年一共籌集了約8600萬澳元。





「當局希望吸引國際間的慷慨捐輸，來幫助經已努力捐輸的新西蘭國民。」





「所獲的資金，相信可以支援受颶風影響的居民盡快重新振作。]





美斥北京向俄羅斯提供武力援助

美國國務卿布林肯指，中國開始向俄羅斯提供武力援助。美國白宮國家安全顧問沙利文表示，中國在俄烏衝突中若果選擇幫助俄羅斯，將要付出代價。





而中國外交部發言人毛寧就表示，中國在烏克蘭問題上一直積極勸和促談，推動政治解決危機，強調美國無權對中俄關係「指手劃腳」，中國絕不接受美方的脅迫施壓。





毛寧又批評美國日前以涉俄因素為由，制裁5間中國企業的行徑並無任何國際法依據，亦無安理會授權，是非法單邊制裁及長臂管轄，嚴重損害中方利益。中方已向美方提出嚴正交涉。



新州Lismore舉行洪災一周年紀念

新州偏遠地區Lismore舉行為去年洪水破壞，導致 45,000 名居民受到影響的不災，舉行一周年紀念活動。









去年 2 月當地連續一個月的破紀錄大雨，導致北部河流沿岸城鎮受洪水影響，有5人喪生，3,000多間房屋受損或被毀。









澳洲金融投訴管理局在過去一年，已收到2,000多宗在昆州和新州受洪水影響居民的投訴。







被脅持後獲釋的澳洲考古學家已由巴新返國

巴布亞新畿內亞偏遠地區被武裝份子脅持做人質的澳洲考古學家巴克（Bryce Barker）獲釋後返回澳洲。





巴克昨天下午（2月27日）乘坐包機從巴布亞新畿內首都莫爾茲比港，返回昆州家鄉Toowoomba。





這位備受推崇的考古學家，與其研究團隊在當地考察期間，被20名武裝份子脅持做人質，勒索當局繳付140萬元贖金。當地警方其後採取行動，所有人在周日（2月26日）獲釋。





南昆士蘭大學副校長麥肯齊（Geraldine Mackenzie）向9號台表示，巴克的遭遇非常不幸。



聯邦法院就托勒斯島海峽兩島擁有權作裁決

聯邦法院裁定，兩個原住民族群將瓜分托勒斯島海峽的瓦拉爾島（Warral）和烏魯伊島（Ului）的原住民擁有權。





有關裁決結束了Badulgal原住民族群提出的爭議，該族群曾在2020年反對共享該兩個島的擁有權，於是入稟法院提出訴訟。法院下個月將再舉行結案聆訊。





今次裁決意味Badulgal原住民族群，現在將要與 Mualgal 原住民族群分享該兩個島的原住民擁有權，不過另一個原住民族群 Kaurareg就被裁定並不擁有該兩個島的擁有權。



跨性別美國參議員訪澳：美國同志權利正倒退

目前正訪澳的跨性別美國國會參議員麥克布萊德（Sarah McBride）表示，美國同志社群（LGBTQI）的權利正倒退，而目前他們的情況是「痛苦地前行」。





麥克布萊德表示，同志社群權利及健康，與一個國家的健康民主制度直接相關，她向SBS 新聞表示，美國前總統特朗普執政期間所釋放的「黑暗勢力」，仍未停針對弱勢群體止。





她又說，從政者應該為助長這些偏見而感到羞恥，因為這種偏見、幾乎與以往對男女同性戀者定型的情況相同。



倡議組織要求設立法定貧窮線

澳洲倡議組織呼籲政府需要對貧窮線作出法定定義，以協助他們為弱勢社群作出適當支援



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倡議組織Uniting Care Australia 向國會一個調查澳洲貧窮性質和程度的委員會表示，他們發現弱勢社群的需求增加了50%，當中包括精神健康和成癮方面的支援服務，促請當局正視有關問題。



【體育消息】

在伊斯坦堡舉行的土耳其超級聯賽的一場賽事，在開始後4分17秒暫停作賽，以讓場內球迷將玩具扔到足球場上，捐贈給土耳其地震後生還的兒童。





於4分17秒暫停賽事、象徵地震於當地時間2月6日凌晨4點17分發生。有關球會發表聲明，表示會將球迷扔到球場內的圍巾、帽及毛公仔送給受地震影響的孩童，鼓勵對方振作。











