今日大事（1月11日）

中國駐澳大使指入境限制具歧視性

中國暫停發出短期簽證給南韓和日本旅客，作為報復兩國要求來自中國的旅客抵境時必須有新冠檢測陰性結果。





中國駐澳洲大使肖千也批評澳洲規定來自中國的旅客必須強制接受新冠檢測。他指這項措施有歧視性。





「針對中國的入境限制是沒必要的。應對措施不應該影響到正常的跨境旅遊，不應該有歧視性的措施。」





【澳中關係改善】留學行業或回暖

由於澳中關係有所改善，澳洲的留學行業或會逐步回暖。





政府數據顯示，在 2019 年至 2022 年期間，持有中國學生簽證的人數減少了一半以上，在新冠大流行期間從165,149人下降到只有78,234人。





中國駐澳洲大使肖千周二（1月10日）表示，惡劣的政治關係「導致學生不願意來澳洲，但更加穩定的關係應該可以扭轉這種趨勢」。





他向記者表示：「一些中國學生對這些政策不滿意，他們可能會猶豫要不要來（澳洲）學習。」





但他指：「一旦我們（澳中）關係得到改善，絕對會向學生傳達信息，他們應該對未來有信心，應該對兩國之間的關係有信心，應該有信心回來澳洲學習。」



當局警告今年全國或面臨更多水災

聯邦農業部長懷特（Murray Watt）警告，全國各地將出現更多的嚴重水災。





懷特警告全國各地要為嚴重水浸做好戒備，並保證當局已經準備好多種應對機制。





「限制只是一月初，而實際上全國其他地區很可能會出現更多洪水，所以接近洪水的國民必須要極度小心。」





他指，現有8部軍機和一系列的飛機及直升機派駐Kimberley區，並出動了大概200名國防人員。他感謝這批軍人的協助，足以加速評估房屋損毀的工作。



聯邦政府加強應對氣候變化

氣候變化及能源部長鮑文（Chris Bowen）向國民保證，聯邦政府正竭盡所能應付氣候變化問題。





他表示，在19億元支援鄉鎮地區脫碳基金（Powering the Regions fund）裡面，初步會撥出6億元支援貿易相關的設施，以補償改革的開支。





鮑文在昆州 Gladstone 發表講話，強調聯邦政府正努力應付氣候變化問題。





他指出，跨國礦業巨頭力拓（Rio Tinto）這類會嚴重污染的公司，需要鼓勵和支援，以投資更環保的解決方案。



本地租金增長有放緩跡象

數據分析公司 Corelogic 和地產估價商PropTrack公佈的數據顯示， 本地租金增長可能會放緩 。





Corelogic認為去年空置率達到低點，導致租金年度增長超過一成，但是截止12月份的季度數據顯示增長放緩到兩個百分點。





PropTrack 同時公佈的數據亦顯示12月季度的租金增長開始穩定。





不過 Corelgic的研究部門總監Eliza Owen指出，移民數字恢復正常，將會維持租金高企，尤其是在雪梨和墨爾本的熱門地區。



歐洲汽車巨頭籲澳洲力推電動車

歐洲汽車公司 Polestar 的總裁克拉倫（Frederika Klaren）認為，各大汽車製造商過渡到電動車的速度過慢，無法對抗全球暖化的威脅。





克拉倫在澳洲訪問行程中表示，他不相信汽車業能夠將碳排量限制在2030年目標。





他又建議聯邦政府仿效挪威和瑞典，定出禁止出售汽油和柴油車的期限。



美參議員反對AUKUS信件外洩

美國國會兩位參議員擔憂澳英美聯盟（AUKUS）安全協議及支持澳洲核潛艇將會擠壓美國海軍自身需求，損害美國國家安全利益。





民主黨現任參議院軍委會主席Jack Reed及剛退休的共和黨前參院軍委會成員James Inhofe去年12月21日致函總統拜登，呼籲他 不要向澳洲出售維珍尼亞級潛艇 ，他們憂慮這將會耗盡美國的軍事資源。





洩露的信件指：「在過去的一年間，我們越來越關注美國潛艇工業基地的狀況及其支持協議中核潛艇需求的能力。」



世界銀行再下調全球經濟預測

世界銀行將今年的全球經濟增長預測再下調，擔心很多國家可能正處於經濟衰退邊緣。





隨著各地央行加息的影響加劇，以及俄烏戰爭持續等因素，世界主要經濟體的發展停滯。





世銀預計 2023 年全球 國民生產總值（GDP）增長為1.7%，遠低於去年6 月時預測有3%；而撇除2009 年和 2020 年的衰退，世銀亦預計今年的經濟亦要面對 1993 年來最差的升幅。





他們還預測明年的全球經濟增長，將回升至 2.7%——但仍低於去年預計的2.9% 升幅。



日揆訪意大利冀加強國防合作

意大利總理梅洛尼和到訪的日本首相岸田文雄，進行商討全球安全的雙邊會談，討論俄烏戰爭及印太地區的局勢問題。





岸田文雄表示，日本願意在國防事務上和意大利加強合作。「日本歡迎意大利對印太地區的事務有越來越大的興趣，兩國亦會加強在安全和防務上合作，包括共和研製下一代戰鬥機。日本也同意重啟兩國軍政磋商會談。」





意大利是武器製造及工程領域的重要參與者，也是歐洲在建造及設計戰鬥機上的主要合作夥伴。





今次會議是岸田歐洲之行的一部分，他將在歐洲會見多位當地的領導人。



美國冬季風暴吹襲加州釀傷亡及停電

吹襲美國的冬季風暴，正為加州帶來傾盆大雨、大風和洪水，並造成至少有 14 人死亡，數以千的居民痛失家園。





當局的數據顯示，有接近18.8萬個家庭及企業斷電。 預計加州大部分地區，在當地周二會持續下大雨，部份地區有發生山洪暴發的風險。





美國總統拜登亦已按州長的請求，宣布加州進入緊急狀態，令州政府可以調度中央政府的資源和派出民兵救災。



【北美峰會】美加領袖商討加強供應鏈

拜登表示，供應鏈問題涉及兩國的國家安全，而他希望創造一個無阻礙的局面。





杜魯多亦認為兩國有必要合作解決供應鏈問題： 「雙方談及的問題廣泛，包括在海地及南美洲的挑戰、一些關鍵的礦產和能源，以及兩國在未來如何創造高效能和具彈性的貿易及供應鏈。相信兩國可以透過合作解決很多問題。」



比利時斥伊朗指控NGO員工屬「人質外交」

一名來自比利時的非牟利組織員工Olivier Vandecasteele，被伊朗指控勾結美國及洗黑錢等間諜罪成，被判處 40 年監禁及鞭打 74 下。





比利時聯邦司法部長拉比布（Hadja Lahbib）宣稱有關指控全部是「捏造」。他強調今次判決是伊朗為了報復比利時，在去年以恐怖主義活動罪名判處一名伊朗外交官 20 年監禁。





被告的朋友兼發言人Olivier Van Steirtegen呼籲伊朗，要停止對外國人提出這類指控。





「伊朗應該停止這種人質外交的手段，因為這樣做只會破壞伊朗和願意幫助他地的國家之間的關係。」





他要求伊朗放人，否則目前在伊朗非牟利組織工作人員和所有附屬的資金都會有撤走的風險。



秘魯反政府示威爆發衝突釀17死

秘魯南部朱利卡市（Juliaca）爆發示威衝突，造成17 人死亡，其中包括兩名青少年。





示威者要求提前選舉並釋放被監禁的前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）。





卡斯蒂略去年12月初試圖非法解散國會後不久遭到罷黜，進而被逮捕，隨後引發抗議活動，自此以來，反政府與安全部隊之間衝突造成的喪生總人數增加至34人。





一位當地居民表示警察向他開槍。「一名警察用槍指著我並要求我下跪，（當時）我正拿著相機。之後聽到一聲槍聲，覺得腳動不了，像抽筋一樣，之後走了4步就倒在地上。」



世衛建議長途機乘客戴口罩

由於最新的Omicron新冠亞變種病毒在美國迅速蔓延，世界衛生組織呼籲各國考慮建議長途客機上的乘客要戴口罩。





世衛官員公佈，歐洲亦發現XBB.1.5變種病毒的少數而正在增長的個案。





世衛緊急事務高級官員斯莫爾伍德認為，應該忠告乘客在高危環境之下帶口罩，包括長途飛行旅程。他認為應該向來自新冠病毒有廣泛傳播地區的乘客提出建議。





XBB.1.5 是目前發現傳染率最高的Omicron變種病毒，美國上星期的感染個案中，佔了超過27%。



港府或限購藥物 業界反對指存量充足

香港近期 某類藥物嚴重缺貨情況持續 ，特首李家超昨日已表示，政府正和藥廠討論，尋求對藥房售賣的某些類型藥物，加入自律性的限制。





當局指，如果情況仍然無法解決，有可能要立法處理。





香港製藥商會會長鄭香郡表示不贊成實施藥物限購，指香港八成藥廠都有自行製造含撲熱息痛的止痛藥，存量可達3至4個月。





他擔心若實施限購，只會發出錯誤訊息，令市民以為藥物供不應求，反而增加搶購情況。他相信只要市民不過度購買，亦不應只搶購特定牌子，市面供應仍然充足。





【原住民公投】總理指若否決損國際聲譽

總理艾巴尼斯指出，如果原住民聲音入憲公投被否決，將會影響到澳洲的國際聲譽。





他認為建議中成立的機構是「原住民的一個非常適度要求」。





艾巴尼斯表示希望全國會齊心支持這項建議。



當局指老虎機洗錢活動增加

聯邦政府金融情報機構透露，去年接報懷疑利用老虎機洗黑錢的個案飆升。





去年單在四月和五月就接報有500多宗可疑或者洗黑錢活動，相等於2016至19年間的每年平均數目。





澳洲交易報告及分析中心發言人向澳聯社透露，到2022年底，總共接報有大概3,000宗可疑活動。





該機構向酒吧和俱樂部推出一項認知運動之後，接報的數字飆升。





新州政府三月將舉行大選，州長佩洛德 （Dominic Perrottet）承諾如果當選連任，將會引入無現金賭博以防止利用老虎機洗黑錢的活動。



墨爾本偷車賊棄置幼童被控

事發於星期日，在Chelsea海灘區，幼童的父親將他留在後座，開著汽車引擎，然後入去商店購物。





警方指控一名男子將汽車開走後，在大概350米之外停落來。幼童被留在路邊，後來被途人發現。





警方昨日下午在Frankston一個商場拘控兩名男子。



體育消息

正準備在墨爾本 捍衛澳網冠軍頭銜 的西班牙泥地王拿度，有意進軍另一項運動。他已經成立一隊賽艇隊，參與名為UIM E1世錦賽的全球首創「全電動賽船錦標賽事」。





賽事已定於今年稍後，在全球多個城市舉行，屆時拿度會親自落場參賽。其他參與今次賽事的體育明星，包括代表紅牛隊的一級方程式車手奧佩雷斯。





賽事的發起人Alejandro Agag是電動方程式賽車Formula E世錦賽的極限電動賽車及越野車系列賽的創始人。



