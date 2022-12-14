今日大事（12月15日）

能源價格上限計劃料今日通過國會

聯邦政府的 能源價格上限計劃 得到綠黨有條件支持，今日有望在國會通過。





綠黨表示已經爭取到在議案內加入一個幫助低收入家庭和租客從使用煤氣過渡到電力的配套，將會支持議案。





這項能源議案將天然氣價格限於每千兆焦耳$12，並提供15億元聯邦津貼舒緩能源負擔。





綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，他們爭取到一個配套，在生活開支危機之中最有需要者提供經濟援助。





「綠黨向政府表明，希望家庭得到更多補助，並希望政府會凍結電費兩年。政府自二月之前定出援助措施的期間，綠黨會繼續爭取凍結電費兩年。」



新州學生今日可查詢ATAR成績

大概54,000名新州高中畢業生今日會收到澳洲高等教育入學排名（ATAR）。今年總成績有輕微進步。





上周末發生 成績預先洩漏事件 ，部份學生可以經由一個學生網上平台臨時取閱到自己的成績。新州教育標準局表示 正在調查事件 ，並公開致歉。





今年有48名學生獲得99.95的最高ATAR，包括29名男生、19名女生。而有接近兩成學生獲得90或以上。





總平均ATAR是71.25，比前一年稍有進步。女生平均是72.45，男生平均是69.85。



網絡安全署批科技公司懶理兒童色情問題

澳洲網絡安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）指，一些全球最大規模的科技公司沒有足夠行動對抗兒童色情問題。





網絡安全公署在八月時，根據本地新訂立的基本網絡安全要求，首次向蘋果、Meta、微軟等科技巨頭發出法律通知。他們的回應列入了全球第一份同類報告，報告目的是提高業內的安全水準。





格蘭特表示，一些公司正致力對抗網上兒童色情資訊的氾濫，但另外一些公司則很少理會。



莫理遜認對自動債務索償系統有責任

代表委員會的律師格雷戈里（Justin Greggory）指莫理遜接受天空新聞台訪問的時候，曾經表示要「打擊」那些試圖「竊取」好處的人，並要求莫理遜澄清他所用的言辭。





莫理遜否認用過這些字眼，但聲稱作為部長，確實有責任改善系統來確保納稅人支持的是最有需要的人。





「我承認有些領取津貼的人是應該獲取這些利益，而有一些人是提供這些利益的納稅人，但不幸的是，作為移民部長和社會服務部長，我見過有人詐騙這個制度，所以作為部長必須要注意這種情況，而納稅人也要求我們這樣做。」





今日民政部的總經理哈菲迪（Karen Harfield ）和前民政部官員拉姆利 （Ben Lumley） 將作為證人出席。





莫理遜表示不知道部門之間曾經討論指有關的索償政策屬非法。聽證會將調查這些部門的工作人員，是否與部長溝通時出現重大遺漏。



【斐濟大選】倆政變領袖對壘 反對黨暫領先

斐濟昨天舉行大選投票，兩名前軍事政變領袖都有參選。





執政16年的現任總理拜尼馬拉馬於2006年通過政變上台，並在2014年容許進行民主選舉，一直在選舉勝出及擔任總理職位。





他今年再次參選，對手之一是曾經在1987年通過政變上台的拉布卡（Sitiveni Rabuka）。拜尼馬拉馬表示，如果他在選舉中落敗，就會認輸，但拉布卡則表示，要將拜尼馬拉馬趕下台是一件困難的事。





拉布卡說：「推翻現任政府是非常困難的，因為他們制定規則，我們就要遵守規則，任何失誤都會導致我們被質疑、被調查。所以這就是我們一直非常謹慎的原因。」





初步估算，拉布卡領導的人民聯盟比拜尼馬拉馬領導的斐濟優先黨較為領先。



中國醫院出現人手短缺跡象

中國內地 早前推出新10條優化防疫措施 後，據報醫院難以維持人手應對病者數目。





據官方媒體報導，致電健康熱線諮詢的數字上升6倍，發熱門診和兒童醫院亦出現排長隊的現象。





早前內地多個城市有 民眾抗議政府的清零政策 ，一位化名「李教授」、在社交媒體傳播抗議訊息的中國網絡活躍人士表示，政府可能低估了民眾的不滿情緒。





他說：「我認為範圍可能遍及全國，從東到南，從西到北，在不同的大城市內，有很多人都站出來，甚至在一些小城市和社區都有民眾要求解封。事情的嚴重性遠遠超出大家所看到的，只是沒有被報道出來。」



涉在英打示威者中領館人員回國

祈湛明又說，中方早前回應英方，指已召回有關官員。不過他對有關官員不接受警方問話，感到失望。曼徹斯特警方表示會就事件繼續調查。





遭拖入使館毆打的陳姓港人回應指，有關的中國外交官被「免職」，令他覺得事件已告一段落，但他重申使館的非法行為是不可接受的。



蛇船在英國低溫海面沉沒4人溺斃

英國政府表示，一艘載著懷疑是非法移民的船隻，在當地星期三凌晨時份，在東南部對開海面沉沒，船上至少4人溺斃。





英國目前的天氣寒冷，事故發生時只有2度，英國及前來幫忙的法國救援人員救起超過40人。





英國首相辛偉誠就這場悲劇發表講話：「在凌晨，一艘小船在英倫海峽翻沉，造成人命損失的慘劇，我和家人都為此感到難過，並向死者的家人致哀，亦向參與救援行動的人致敬。」



聯合國：俄軍攻擊損害烏克蘭兒童福祉

聯合國兒童基金會就烏克蘭兒童的情況發出警告，因為該國的基礎設施受俄軍破壞，導致部分地區斷電。





基金會聲稱，接近 700 萬名兒童可能無法獲得電力、暖氣和食水供應。





基金會執行總監拉塞爾說，除了寒冷天氣帶來的直接威脅之外，兒童也被剝奪了學習或與家人朋友聯繫的能力，令他們的身心健康處於極度危險的情況。



前總統支持者示威 秘魯宣佈緊急狀態

秘魯前總統卡斯蒂略在上星期下台及被拘捕，其後引發支持者在多個城市爆發暴力抗議活動，國防部長宣布國家進入 30 天緊急狀態。





根據今早宣布的緊急狀態措施，民眾不可以在全國各地自由集會和行動，導致許多秘魯人的假期計劃受阻。





卡斯蒂略的侄女Vilma Vasquez Castillo對當局未有告知她們卡斯蒂略的狀況，感到憤怒。「我們不獲准進入，親戚都想知道卡斯蒂略的情況——但得不到任何信息。」



澳女子印尼突死亡 當局展開調查

印尼當局證實正在調查一名澳洲籍年輕女子差不多兩個星期前，在峇里突然死亡的事件。





25歲的西澳大學學生羅迪爾（Niamh Loader）早前到峇里，其家人指她是去接受輕微的牙科治療，並指療程順利，但在12月2日於當地死亡。





羅迪爾原定一月會前往美國，參加一個由珀斯曼卡爾經濟教育基金安排的實習課程。





其父母已經飛往峇里安排接遺體返國。



外長訪太平洋島國促加強自主性

外長黃英賢承諾澳洲願意與帕勞合作，早前帕勞不理會中國的要求，繼續與台灣保持關係。





黃英賢在訪問瓦努阿圖和密克羅尼西亞後，昨晚深夜抵達帕勞，她此行是要加強太平洋地區與澳洲的聯繫。





黃英賢在維拉港會見記者時強調，地區安全是關乎同太平洋國家合作，維護他們的自治權。「我在東南亞或太平洋地區時指出，澳洲並不是要選擇地區類型，而是要選擇澳洲想要同那些地區建立關係，就是那些穩定及尊重規則，以及能夠保存主權的地區。」



議員及業界籲提高電動車充電便利度

在雪梨舉行的電動車峰會Batteries on Wheels Summit上，獨立議員婷克（Kylea Tink）提出，如果所有品牌的汽車無統一的充電器標準，就會如智能手機一樣，要 充電的時候可能會出現混亂 。





她敦促聯邦政府要及早干預，保證早期採用電動車的車主不會遇到外國車主面對的問題。





該峰會由智慧能源理事會主辦，是八月時於坎培拉舉行的全國電動車峰會的延續。



逾九成人支持政府回收垃圾納入酒樽

有民意調查發現，公眾希望容器回收計劃 Return and Earn 會包括回收酒樽。





環保團體 Total Environment Centre 的網上調查發現，九成三受訪者讚成回收計劃包括較大的酒樽在內。





不過，餐酒業反對加入這個計劃，聲稱對環保的作用不大，而會導致家庭式小型企業數以千萬元計的損失。





新州政府早前建議 擴大回收計劃的範圍 ，包括餐酒和烈酒樽在內，估計每年可以再多回收7億個容器，並就此進行公眾諮詢直至本月初。



【充氣城堡慘劇】塔州舉行一周年悼念

塔州西北部一個社區今日會為一年前發生的Hillcrest小學 充氣城堡慘劇 舉行悼念儀式。





去年12月16日，該小學舉行學年結束活動時，一個充氣城堡和幾個充氣球被突發強風吹起到半空，造成6名學童喪生。





今日下午在Devonport鄰近學校的市集廣場將會有公眾悼念儀式，歡迎居民擺放鮮花同悼念詞。儀式亦會在網上播出。





而Hillcrest小學明日將會舉行私人悼念儀式。



體育消息

卡塔爾世界盃另一場準決賽在東岸時間剛剛結束，衛冕冠軍法國隊以2比0擊敗摩洛哥。





雖然摩洛哥在比賽期間，控球機會較多，但法國攻勢猛烈，令摩洛哥難以抵擋。





法國將在東岸時間星期一凌晨2點，與阿根廷爭奪冠軍。 摩洛哥則在本星期日凌晨2點與克羅地亞爭季軍。

