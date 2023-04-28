該份報告是由前國防軍總司令休斯頓 (Angus Houston) 及前國防部長史密斯 (Stephen Smith) 所撰寫，特別就澳洲在國防方面的設備及資源分配提出建議。



風險「與日俱增」

聯邦政府在 2023 年 4 月 24 日 (星期一) 公佈的 國防戰略檢討報告 ，當中特別強調，澳洲為應對潛在衝突的可用準備時間，正在逐步縮減。同時，報告亦將澳洲國防防禦策略方針，需要由以往「狹窄」、「常規」的定義，轉變為一個需要「全國各方共同努力」的「更廣泛方法」。





報告特別提出，目前澳洲在印太地區內，正面對「在經濟、軍事、戰略及外交等多個層面上競爭越趨激烈、且各國就價值觀及敘事手法越來越激烈」的戰略環境。





報告指：「在欠缺戰略保證下，大規模常規及非常規軍事集結，將導致區內出現近數十年來最具挑戰的狀況。」而與此同時，「軍事升級及局勢誤判的風險亦正不斷上升」。





報告亦提及氣候變化亦將進一步「複雜化」區內的挑戰，而「經濟脅逼」及「其他非軍事武器化的行動」亦正影響「各國行使自己主權及決定自己命運」的能力。





有見及此，報告提出「我們 (澳洲) 必須特別專注於並維護我們的利益」，強調澳洲有迫切需要發展遠程打擊的能力，特別是在這個「導彈時代」急需遠程導彈及先進核動力潛艇等技術。



取而代之，檢討報告強調的「集中力量」方針，提出五項重點任務：



保衛國家 透過減少參與攻擊所能獲得的好處以產生威懾的效果 保護經濟連繫 與區內的合作夥伴合作 支持基於規則的全球秩序

布拉克斯蘭教授認為，上述五項中的其中四點涉及在澳洲國土以外的位置採取行動，意味這是一個「重大」的政策改變。



未來的「六大優先事項」

他指，今次發表的報告，在國防採購方面，列出 62 項建議及六大優先事項。





第二，改善精準打擊的能力。導引武器和炸藥正處於供不應求的情況，部份原因是俄烏戰爭所構成的影響，但亦部份由於澳洲傾向不發展大量儲備。政府亦計劃投資發展在本地製造先進彈藥的能力，特別是遠程導引武器。布拉克斯蘭教授引述政府官員表示，計劃製造美國武器系統的獲授權版本，以提供予澳洲國防部隊使用。



更多內容 澳洲計劃投資超過 25 億發展遠程武器

第三，重點支持澳英美協議 (AUKUS) 的第二大重要項目。除了最重要的核潛交易外，另外一個是著重於加快研發人工智能、超音速及遠程高精準導引彈藥等技術。





第四，重新建設澳洲北部的軍事基地，包括科高斯 (基林) 群島 (Cocos (Keeling) Islands) 以及澳洲北部的多個空軍基地及其他國防基建設施。





第五，撥出資源以為澳洲國防部隊招聘及挽留人才。前兩黨聯盟政府在 2022 年 3 月透露， 預料將在 2040 年或之前增加接近二萬名軍人 。現屆政府預料將維持這個目標，每年增加軍人數量 5%，現階段似乎不會再進一步上升。





第六，著眼於改善與區內國家的關係，特別是太平洋島國。



重大政策調整

布拉克斯蘭教授表示，今次檢討並非要放棄陸軍，但亦大幅縮減原本為取代越戰時期裝甲車所採購的步兵戰車，採購量將由 450 輛減少至 129 輛。除此以外，檢討報告亦表示，澳洲需要取消原定採購額外可移動 (或「自行」) 大炮。





報告提出，取而代之需要部署更多「海馬斯」(HIMARS) 高機動性多管火箭系統——這款火箭系統正被烏克蘭軍隊所使用。由此可見，今次檢討報告意味國防戰略方針正出現重大調整。



此外，報告亦提出檢討海軍的水面作戰艦隊。澳洲過去已有計劃在未來數年建造 12 艘近海巡邏艦及 9 艘獵人級護衛艦，但預料有關數字將有所調整，目前的挑戰是在短時間內盡快完成該項海軍檢討工作。假如停滯不前，澳洲的海軍造船能力將出現迅速萎縮，而延誤亦經已令海軍造船業面對壓力。





布拉克斯蘭教授表示，今次的檢討報告內容大體上與政府內部的立場吻合，但可見言辭與實質內容之間出現些微不協調，特別是政府未有撥出大量額外的資源分配，反映艾巴尼斯政府亦面對一定程度的內部壓力。尤其是面對黨內偏左勢力的施壓，包括前總理基廷 (Paul Keating) 猛烈抨擊澳英美聯盟協議及政府的國防政策，加上有呼聲要求政府在醫療衞生、教育及福利等方面投放更多資金，政府明顯不願詳細透露改革國防策略對政府財政預算的影響。





但縱然如此，艾巴尼斯政府確實明白目前澳洲的安全挑戰，與樂觀的政治情緒互相抵觸。





詳情請聽余睿章在今集「時事百寶箱」的講解：



收聽節目 【時事百寶箱】聯邦政府公佈國防檢討報告：究竟有何內容？ SBS Chinese 28/04/2023 07:11 Play



