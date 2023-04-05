SBS 新聞簡報（4月5日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

【原住民公投】自由黨宣佈支持反對陣營

聯邦自由黨開會後宣佈，將會在原住民國會之聲入憲公投中，
支持「反對」陣營


工黨政府的提案是建立原住民機構，
在政府和國會都可以派出代表
，就涉及原住民的政策提出建議。

不過自由黨黨魁達頓表示，該黨希望提案移除上述內容，並將原住民之聲設為地方性和鄉鎮地區的機構。

對於有數名自由黨後排議員提出准許他們自行投票，達頓指其影子內閣是壓倒性地反對「贊成」，因此所有議員都必須遵守黨的立場。

【原住民公投】總理對反對黨立場表示威

總理艾巴尼斯對原住民之聲公投未能達致跨黨派同意感到失望。

他說自由黨過去有很多機會去發展原住民之聲，但都一一錯失。他形容達頓每一句話都試圖破壞支持在公投中投贊成票的陣營。

與此同時，自由黨後排議員阿切爾表示，對黨領袖的最終立場並不意外，但她會在公投中投贊成，亦會呼籲其他人這樣做。

據報中國已「原則上」邀請艾巴尼斯訪華

艾巴尼斯本周表示，如果獲得中國國家主席習近平邀請訪問，他將會接受。

消息人士透露，北京此前已分別向他和貿易部長費雷爾發出「原則上」的邀請，預計艾巴尼斯可能在今年9月或10月訪華。

如果成行，將是2016年以來再有澳洲總理前往中國，也恰逢1973年首次有澳洲總理訪華的50周年。

與此同時，澳洲外交貿易部副秘書長茵德（Tim Yeend）本周也在北京與中國商務部副部長王受文舉行會面，
為費雷爾稍後出訪作準備

馬克龍訪華尋求加快結束俄烏戰爭

法國總統馬克龍今日起訪華三日。

政府發言人表示，馬克龍在出訪前和美國總統拜登通電話，雙方同意與中國接觸以加快結束俄烏戰爭，並參與建設地區的可持續和平。

馬克龍也期望中國能夠在氣候和生物多樣性方面制定共同議程。

特朗普斥當局起訴意在干擾總統大選

美國前總統特朗普表示，當局的起訴令國家蒙羞，而他會捍衛國家。

特朗普今日在紐約過堂，
否認34項偽造商業紀錄的重罪指控
。他返回佛羅里達州海湖莊園後向支持者發表講話，表示從沒想過這樣的事情會發生在美國。

他形容這虛構的案件是當局以法律來干擾明年的總統大選。

昆州及南澳表態支持對TikTok禁令

繼維州之後，昆州和南澳都表態會
跟隨聯邦政府對社交媒體TikTok的禁令


基於私隱及安全風險，當局昨日宣佈
禁止各級政府的工作設備安裝及使用
這個由中國企業持有的程式。反對黨呼籲將禁令範圍從政府人員擴大到全體澳洲人。

不過，TikTok澳新地區總經理亨特表示，沒證據顯示該程式對澳洲人有風險，不應該和其他社交平台區別對待。

【新州選舉】國家黨領導層不變

新州國家黨領袖圖爾（Paul Toole）保住黨魁職務。

該黨16名州議員昨日開會，前農業廳長桑德斯對領袖地位發起挑戰但失敗。而副領袖泰萊（Bronnie Taylor）和黨鞭辛格（Gurmesh Singh）均在無反對下連任。

圖爾表示，國家黨正在檢討州選舉結果並尋求改善。

體育消息

港協暨奧委會指，香港冰球協會就2月份
世界冰球錦標賽播錯國歌的事件
，未有遵從相關指引處理，並在超過三星期才交代情況，因此啟動暫停冰協會員資格的程序。

冰協被要求在一個月內提交全面書面解釋，並提出內部管治改善方案。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

0605-2018-DSC_0805.jpg

【攝出快樂人生】香港攝影導師移澳後延續傳授攝影技術

Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao

中國對澳洲聯邦政府禁止在其裝置上使用 TikTok 提出了嚴正交涉

Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am

SBS 中文新聞 (4 月 5 日)

Stock Market

停加息令澳股持續報升 專家分析復活節後市況