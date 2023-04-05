SBS 新聞簡報（4月5日）

【原住民公投】自由黨宣佈支持反對陣營

不過自由黨黨魁達頓表示，該黨希望提案移除上述內容，並將原住民之聲設為地方性和鄉鎮地區的機構。





對於有數名自由黨後排議員提出准許他們自行投票，達頓指其影子內閣是壓倒性地反對「贊成」，因此所有議員都必須遵守黨的立場。



【原住民公投】總理對反對黨立場表示威

總理艾巴尼斯對原住民之聲公投未能達致跨黨派同意感到失望。





他說自由黨過去有很多機會去發展原住民之聲，但都一一錯失。他形容達頓每一句話都試圖破壞支持在公投中投贊成票的陣營。





與此同時，自由黨後排議員阿切爾表示，對黨領袖的最終立場並不意外，但她會在公投中投贊成，亦會呼籲其他人這樣做。



據報中國已「原則上」邀請艾巴尼斯訪華

艾巴尼斯本周表示，如果獲得中國國家主席習近平邀請訪問，他將會接受。





消息人士透露，北京此前已分別向他和貿易部長費雷爾發出「原則上」的邀請，預計艾巴尼斯可能在今年9月或10月訪華。





如果成行，將是2016年以來再有澳洲總理前往中國，也恰逢1973年首次有澳洲總理訪華的50周年。





馬克龍訪華尋求加快結束俄烏戰爭

法國總統馬克龍今日起訪華三日。





政府發言人表示，馬克龍在出訪前和美國總統拜登通電話，雙方同意與中國接觸以加快結束俄烏戰爭，並參與建設地區的可持續和平。





馬克龍也期望中國能夠在氣候和生物多樣性方面制定共同議程。



特朗普斥當局起訴意在干擾總統大選

美國前總統特朗普表示，當局的起訴令國家蒙羞，而他會捍衛國家。





他形容這虛構的案件是當局以法律來干擾明年的總統大選。



昆州及南澳表態支持對TikTok禁令

不過，TikTok澳新地區總經理亨特表示，沒證據顯示該程式對澳洲人有風險，不應該和其他社交平台區別對待。



【新州選舉】國家黨領導層不變

新州國家黨領袖圖爾（Paul Toole）保住黨魁職務。





該黨16名州議員昨日開會，前農業廳長桑德斯對領袖地位發起挑戰但失敗。而副領袖泰萊（Bronnie Taylor）和黨鞭辛格（Gurmesh Singh）均在無反對下連任。





圖爾表示，國家黨正在檢討州選舉結果並尋求改善。



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