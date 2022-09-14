【疫苗快報】無症狀病例解除隔離後兩天仍需佩戴口罩 （9月14日）

今集內容： 澳洲將延長疫症大流行病假津貼。

無症狀病例解除隔離後兩天仍需佩戴口罩。

【再度推遲】澳航推遲恢復香港航班至明年1月。

澳洲將延長疫症大流行病假津貼

總理艾巴尼斯表示，大流行病假津貼將會在 9 月 30 日之後繼續延長。





他表示，只要強制隔離期在各州和領地仍然有效，將會一直為民眾支付緊急津貼。





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他在國家內閣會議後表示，政府要求強制隔離，就有責任提供支持。





艾巴尼斯指：他們認為如果民眾生病，無論是因為新冠病毒還是其他健康問題，都不應該工作，這至關重要。





自大流行開始以來，納稅人已向有需要人士支付逾22億元。





新州衛生局表示，儘管最近出現了 Omicron 浪潮和初冬流感季節，公立醫院在 6 月季度提供了高質量的護理。





它說，大多數急診科患者（62.8%）按時開始治療，超過七成患者（72.5%）在 30 分鐘內從救護車轉移到急診室工作人員。





另外，保險巨頭 Bupa 寬客戶下個月每份保單可獲得高達 340 元的現金回贈，以作為大流行的補助。





但該健康保險公司已在 9 月 1 日把保費上調。



無症狀病例解除隔離後兩天仍需佩戴口罩

北領地衛生當局表示，結束五天自我隔離期的新冠陽性病例，在解除隔離後兩天內，外出時必須佩戴口罩。





上周五（9月9日），根據澳洲健康保護主要委員會（AHPPC）向全國內閣提出建議，北領地與其它司法管轄區一道，將新冠陽性但無症狀患者的自我隔離期，從七天減少到五天。





北領地署理首席衛生官佩恩（Charles Pain）表示，這一變化將確保勞動力能夠繼續流動，同時也確保社區安全。





全澳隔離和口罩規定變化包括：



在新冠檢測呈陽性後，開始隔離五天，無症狀患者可以在第五天中午12點，解除隔離；

解除隔離後的兩天內，外出時必須佩戴口罩，並不得進入高風險設施，除非他們居住在該處或需要使用其服務；

在高風險環境中工作的人士，包括老年護理和殘障人士護理工作者，在開始隔離後七天內，不得重返工作崗位，但可以在第五天解除隔離，進行日常活動。

【再度推遲】澳航推遲恢復香港航班至明年1月

澳航自2020年新冠疫情爆發後，暫停來往澳洲與香港之航班。





今年2月，澳航發言人回覆 SBS 中文查詢時表示，「暫定於本年 7 月 18 日重啟澳洲城市來往香港的航班服務」。





不過，時至今天，澳航仍未恢復來往澳洲與香港的航班。





根據旅遊雜誌《Executive Traveller》報道，澳航再度推遲恢復來往香港的航班。





報道指，原本在澳航網站上可以找到11月7日來往雪梨至香港的QF127及QF128航班，但目前已經找不到，現在最早都要等到明年1月30日，才找到有澳航的航班直飛香港，單程票價約1,000元。





至於澳航來往墨爾本至香港的航班，澳航網站顯示，最早要等到明年3月26日才有機票發售，單程票價同樣約為1,000元。





SBS中文向澳航查詢再度推遲恢復香港航班之原因，直至截稿前仍未回覆。





自香港政府宣佈，從今年4月1號開始，解除針對澳洲、英國、美國、法國、加拿大等9個國家禁止航班降落的措施後，目前只有國泰航空，提供來往澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本及珀斯的直航航班，但航班數量比以往大幅減少。





而在今個月，國泰提供的航班，雪梨往香港，每星期有四班；墨爾本往香港，每星期有三班；布里斯本往香港，每星期只有一班；珀斯今個月就只有2班。





對於有消息指，港府打算在11月放寬隔離檢疫政策，取消酒店檢疫，惟當局至今仍然未有最終定案。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







